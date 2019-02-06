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Россия предоставит Кубе кредит на покупку вооружений

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Российское правительство предоставляет Кубе кредит в размере €38 млн. на закупку в РФ оружия и военной техники, сообщил в интервью Коммерсанту глава Федеральной службы по ВТС Дмитрий Шугаев.




По словам Шугаева, кредитное соглашение уже подписано и прошло в России все внутригосударственные процедуры.

Он напомнил, что российско-кубинское соглашение о военно-техническом сотрудничестве действует с 2006 года.

В настоящее время взаимодействие реализуется в рамках программы так называемого технологического сотрудничества, предполагающего, прежде всего, проекты по развитию кубинского оборонного сектора,
сказал глава ФСВТС.

Он отметил, что такое взаимодействие носит стратегический характер и дает кубинским властям возможность развивать военно-промышленный комплекс на долгосрочной основе. Шугаев подчеркнул, что предоставляемый госкредит пойдет именно на развитие технологического сотрудничества и оказание технической помощи кубинской стороне.

Кроме того, в конце января вице-премьер Юрий Борисов рассказал об оказании помощи кубинским партнерам в восстановлении парка самолетов национальных авиакомпаний, а также о совместном проекте модернизации железных дорог республики, стоимостью около €2 млрд.

Он также сообщил о проекте модернизации кубинской энергетической инфраструктуры, который рассчитан до 2030 года.
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