«Линкольн» возвращается в строй: новинки на старом авианосце США
USS Abraham Lincoln, один из американских авианосцев класса «Нимиц», введенный в эксплуатацию в 1989 году, недавно прошел капитальный ремонт, призванный обеспечить его боеготовность. Новшества, которые были внесены в ходе работ, осветил американский интернет-ресурс The Drive.
Соответствующие работы начались в 2013 году. В мае 2017 года он был передан флоту. Ожидается первое оперативное развертывание корабля с момента его переоборудования. Во время простоя атомный авианосец получил много улучшений, некоторые из которых достаточно хорошо видны при взгляде на корабль снаружи. На данные усовершенствования и обратили внимание специалисты.
Крис Кавас отметил, что произошли изменения в островной надстройке «Линкольна»:
Трансформация довольно ощутима. Была установлена совершенно новая мачта, видна новая конструкция радиолокационной башни, расположенной сразу за надстройкой. Ясно, что комплекс спутниковой связи прошел полную реконфигурацию: купола Satcom покрывают не только остров, но и башню РЛС. Одна из систем радиоэлектронной борьбы AN/SLQ-32 SEWIP была перемещена из верхней части острова на новую позицию, чуть ниже линии палубы.
Наконец, сразу же становится ясно, что количество РЛС, используемых для управления ракетами RIM-7 и RIM-162 («корабль-воздух»), было сокращено вдвое, а оставшиеся две станции переставлены. Данное уменьшение может быть связано с тем, что новый вариант ракет с Block II обладает возможностью активного поиска и подключен к сети. В результате они могут действовать без РЛС подсветки цели.
И это только самые очевидные изменения в области, расположенной вокруг острова корабля, но они служат хорошим примером того, насколько обширны были проведенные работы.
CVN-72 теперь готов вернуться в строй после долгих лет, проведенных на капитальном ремонте и тестировании. После сложного переоборудования корабль, как ожидается, прослужит вторую половину «предначертанного» ему 50-летнего срока и, возможно, даже более продолжительное время.
- заключает The Drive.
На этом фоне стало известно о столкновении двух кораблей ВМС США, входивших в авианосную группу "Линкольна".
Соответствующие работы начались в 2013 году. В мае 2017 года он был передан флоту. Ожидается первое оперативное развертывание корабля с момента его переоборудования. Во время простоя атомный авианосец получил много улучшений, некоторые из которых достаточно хорошо видны при взгляде на корабль снаружи. На данные усовершенствования и обратили внимание специалисты.
Крис Кавас отметил, что произошли изменения в островной надстройке «Линкольна»:
CVN-72 у восточного побережья США – последнее тестирование перед предстоящим развертыванием с CVW-7 [авиакрыло, приданное авианосцу]. Последнее изображение сопоставлено с видом 2008 года, что демонстрирует изменения в структуре острова.
CVN-72 до капремонта (справа) и после (слева)
Трансформация довольно ощутима. Была установлена совершенно новая мачта, видна новая конструкция радиолокационной башни, расположенной сразу за надстройкой. Ясно, что комплекс спутниковой связи прошел полную реконфигурацию: купола Satcom покрывают не только остров, но и башню РЛС. Одна из систем радиоэлектронной борьбы AN/SLQ-32 SEWIP была перемещена из верхней части острова на новую позицию, чуть ниже линии палубы.
Наконец, сразу же становится ясно, что количество РЛС, используемых для управления ракетами RIM-7 и RIM-162 («корабль-воздух»), было сокращено вдвое, а оставшиеся две станции переставлены. Данное уменьшение может быть связано с тем, что новый вариант ракет с Block II обладает возможностью активного поиска и подключен к сети. В результате они могут действовать без РЛС подсветки цели.
И это только самые очевидные изменения в области, расположенной вокруг острова корабля, но они служат хорошим примером того, насколько обширны были проведенные работы.
Атлантический океан, 11 мая 2017 г.
CVN-72 теперь готов вернуться в строй после долгих лет, проведенных на капитальном ремонте и тестировании. После сложного переоборудования корабль, как ожидается, прослужит вторую половину «предначертанного» ему 50-летнего срока и, возможно, даже более продолжительное время.
Поскольку способность новейшего авианосца ВМФ США «Джеральда Р. Форда» (CVN-78) соответствовать требованиям, предъявляемым для постановки на оперативную службу, становится все более сомнительной, возвращение «Линкольна» в горячие точки мира имеет большое значение.
- заключает The Drive.
На этом фоне стало известно о столкновении двух кораблей ВМС США, входивших в авианосную группу "Линкольна".
- Использованы фотографии:
- https://www.navy.mil/
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