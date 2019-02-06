«Линкольн» возвращается в строй: новинки на старом авианосце США

CVN-72 у восточного побережья США – последнее тестирование перед предстоящим развертыванием с CVW-7 [авиакрыло, приданное авианосцу]. Последнее изображение сопоставлено с видом 2008 года, что демонстрирует изменения в структуре острова.

CVN-72 до капремонта (справа) и после (слева)

Атлантический океан, 11 мая 2017 г.

Поскольку способность новейшего авианосца ВМФ США «Джеральда Р. Форда» (CVN-78) соответствовать требованиям, предъявляемым для постановки на оперативную службу, становится все более сомнительной, возвращение «Линкольна» в горячие точки мира имеет большое значение.