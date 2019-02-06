Китайский грузовой беспилотник АТ200 "пошёл в серию"

Опытный образец беспилотника АТ200

передвижной пункт управления

В Китае начинают серийное производство грузового беспилотного летательного аппарата АТ200. Об этом сообщили представители китайской частной компании Star UAV System из Чэнду, которая разработала беспилотник, передает блог со ссылкой журнал "Jane's International Defence Review".О серийном производстве, по словам разработчиков, "первого в мире настоящего транспортного БЛА грузоподъемностью более тонны" объявлено по результатам испытаний, проведенных компанией в течении 2017-2018 годов. Сам аппарат АТ200 представляет собой фактически беспилотный вариант девятиместного турбовинтового однодвигательного самолета P-750 XSTOL, выпускаемого в Новой Зеландии. Опытный образец грузового дрона АТ200 состоялся в конце октября 2017 года, а осенью 2018 года он успешно выполнял полеты по маршрутам в полном соответствии с требованиями Управления гражданской авиации КНР.Китайский беспилотник способен перевозить 1500 кг полезной нагрузки при максимальном взлетном весе 3400 кг на дальность до 2100 км. Крейсерская скорость составляет 313 км/час. Максимальная высота подъема - 6100 метров, нахождение в воздухе - до 8 часов. Управление ведется с подвижной наземной станции управления, имеется режим "голосового" управления, а также режим "одной кнопки", когда весь полет проводится в автоматическом режиме.Представители компании-разработчика аппарата заявляют о подписанном контракте на поставку 50 единиц АТ200 к 2022 году. Также сообщается о возникшем интересе к БЛА со стороны китайского министерства обороны.