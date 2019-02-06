Два американских корабля столкнулись у побережья США
У побережья Флориды столкнулись два корабля Военно-морских сил США, сообщает пресс-служба американского флота на своей странице в Фейсбуке.
Сообщается, что корабли действовали в составе ударной группы, возглавляемой авианосцем Abraham Lincoln.
По данным пресс-службы, речь идет о «незначительным происшествии»: ракетный крейсер Leyte Gulf и сухогруз Robert E. Peary ВМС США столкнулись кормами.
Согласно информации, в результате инцидента никто не пострадал. Корабли смогли продолжить ход. Оценка нанесенного ущерба будет проведена специалистами после их возвращения в порт. Расследованием происшествия займется специальная комиссия, в состав которой войдут представители командования ВМС и командования морских перевозок.
Похожий инцидент произошел летом 2017 года близ мыса Иродзаки японского полуострова Идзу. Тогда Эсминец Fitzgerald ВМС США столкнулся филиппинским контейнеровозом ACX Crystal. В результате погибли 7 американских моряков.
А в декабре того же года в Эгейском море столкнулись российский БДК «Ямал» и сухогруз «Орка-2», шедший под флагом Сьерра-Леоне. Согласно результатам расследования, виновником инцидента стало африканское судно, которое совершало обгон российского корабля: не убедившись, что обгон завершен, «Орка-2» резко изменило курс вправо и совершило столкновение. В результате «Ямал» получил незначительные повреждения, которые не помешали ему продолжить движение. Пострадавших не было.
Сообщается, что корабли действовали в составе ударной группы, возглавляемой авианосцем Abraham Lincoln.
По данным пресс-службы, речь идет о «незначительным происшествии»: ракетный крейсер Leyte Gulf и сухогруз Robert E. Peary ВМС США столкнулись кормами.
Согласно информации, в результате инцидента никто не пострадал. Корабли смогли продолжить ход. Оценка нанесенного ущерба будет проведена специалистами после их возвращения в порт. Расследованием происшествия займется специальная комиссия, в состав которой войдут представители командования ВМС и командования морских перевозок.
Похожий инцидент произошел летом 2017 года близ мыса Иродзаки японского полуострова Идзу. Тогда Эсминец Fitzgerald ВМС США столкнулся филиппинским контейнеровозом ACX Crystal. В результате погибли 7 американских моряков.
А в декабре того же года в Эгейском море столкнулись российский БДК «Ямал» и сухогруз «Орка-2», шедший под флагом Сьерра-Леоне. Согласно результатам расследования, виновником инцидента стало африканское судно, которое совершало обгон российского корабля: не убедившись, что обгон завершен, «Орка-2» резко изменило курс вправо и совершило столкновение. В результате «Ямал» получил незначительные повреждения, которые не помешали ему продолжить движение. Пострадавших не было.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/USNavy
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