Индия заменит российские ракеты на Су-30МКИ британскими
Индийские ВВС (IAF) находятся на завершающей стадии проекта, который может серьезно поколебать позиции России на местном рынке вооружение. Речь идет об интеграции британской ракетной системы MBDA ASRAAM на местные истребители Су-30МКИ российского производства.
Это первый опыт подобного внедрения вооружений. Как сообщают источники местного издания Livefist, специализирующегося на военной тематике, пара реактивных самолетов Су-30МКИ индийской сборки получила необходимые изменения в программном обеспечении для развертывания MBDA ASRAAM, ракеты класса «воздух-воздух» с инфракрасной головкой наведения.
Согласно сообщению, ВВС намерены поэтапно полностью заменить нынешнюю ракету ближнего боя Су-30 МКИ – российскую Р-73 «Вымпел».
Для ведомства, которое редко стандартизирует оборудование в своем разнообразном парке российских и европейских самолетов, столь радикальный шаг стал следствием успешной реализации другого проекта, в ходе которого IAF успешно интегрировали данную систему на входящий в состав местных ВВС британский истребитель-бомбардировщик Jaguar.
Внедрение ASRAAM на «Ягуары» стала частью крупного контракта ценой в 250 миллионов фунтов стерлингов, заключенного Индией с Соединенным Королевством в июле 2014. Модифицированные Ягуары должны быть объявлены готовыми к эксплуатации уже в этом году.
Сообщается, что Су-30, вооруженный ASRAAM, будет объявлен готовым примерно в то же время, что и Jaguar, и будет проходить тот же испытательный цикл. Перед Национальной аэрокосмической лабораторией (NAL) была поставлена задача доказать устойчивость ASRAAM на планере «Сухого» в аэродинамической трубе. Источники в NAL подтверждают, что ряд испытаний был проведен еще в прошлом году.
IAF выбрали ASRAAM в 2013 году после конкурса, в котором участвовали израильская ракета Python, немецкая Diehl IRIS-T и американская Raytheon AIM-9X Sidewinder. В то время как Индия успешно проводит испытания своей собственной ракеты типа «воздух-воздух» большой дальности, ее программа вооружений не включает в себя ракету класса «воздух-воздух» ближнего боя, что ставит индусов в полную зависимость от импортных систем.
«Одной из причин, по которой об испытаниях до сих пор не было ничего известно, называют возможные осложнения между Дели и Москвой вследствие смены ракетного вооружения на Су-30МКИ,
- заявляет в своей статье Livefist.
Справка: AIM-132 ASRAAM является британской управляемой ракетой ближнего боя с инфракрасной головкой наведения на основе ПЗС-матрицы. Максимальная дальность – 25 км, минимальная в задней полусфере – 300 метров, максимальная скорость полета – 3,5 М. Охлаждение головки самонаведения замкнутое. На вооружении состоит с 2002-го года. Сведения о реальном боевом применении отсутствуют. Помимо Су-30МКИ и Jaguar предполагается, что данной ракетой оснастят «Мираж-2000», состоящий на вооружении местных ВВС.
Это первый опыт подобного внедрения вооружений. Как сообщают источники местного издания Livefist, специализирующегося на военной тематике, пара реактивных самолетов Су-30МКИ индийской сборки получила необходимые изменения в программном обеспечении для развертывания MBDA ASRAAM, ракеты класса «воздух-воздух» с инфракрасной головкой наведения.
Согласно сообщению, ВВС намерены поэтапно полностью заменить нынешнюю ракету ближнего боя Су-30 МКИ – российскую Р-73 «Вымпел».
Для ведомства, которое редко стандартизирует оборудование в своем разнообразном парке российских и европейских самолетов, столь радикальный шаг стал следствием успешной реализации другого проекта, в ходе которого IAF успешно интегрировали данную систему на входящий в состав местных ВВС британский истребитель-бомбардировщик Jaguar.
Внедрение ASRAAM на «Ягуары» стала частью крупного контракта ценой в 250 миллионов фунтов стерлингов, заключенного Индией с Соединенным Королевством в июле 2014. Модифицированные Ягуары должны быть объявлены готовыми к эксплуатации уже в этом году.
Сообщается, что Су-30, вооруженный ASRAAM, будет объявлен готовым примерно в то же время, что и Jaguar, и будет проходить тот же испытательный цикл. Перед Национальной аэрокосмической лабораторией (NAL) была поставлена задача доказать устойчивость ASRAAM на планере «Сухого» в аэродинамической трубе. Источники в NAL подтверждают, что ряд испытаний был проведен еще в прошлом году.
IAF выбрали ASRAAM в 2013 году после конкурса, в котором участвовали израильская ракета Python, немецкая Diehl IRIS-T и американская Raytheon AIM-9X Sidewinder. В то время как Индия успешно проводит испытания своей собственной ракеты типа «воздух-воздух» большой дальности, ее программа вооружений не включает в себя ракету класса «воздух-воздух» ближнего боя, что ставит индусов в полную зависимость от импортных систем.
«Одной из причин, по которой об испытаниях до сих пор не было ничего известно, называют возможные осложнения между Дели и Москвой вследствие смены ракетного вооружения на Су-30МКИ,
- заявляет в своей статье Livefist.
Справка: AIM-132 ASRAAM является британской управляемой ракетой ближнего боя с инфракрасной головкой наведения на основе ПЗС-матрицы. Максимальная дальность – 25 км, минимальная в задней полусфере – 300 метров, максимальная скорость полета – 3,5 М. Охлаждение головки самонаведения замкнутое. На вооружении состоит с 2002-го года. Сведения о реальном боевом применении отсутствуют. Помимо Су-30МКИ и Jaguar предполагается, что данной ракетой оснастят «Мираж-2000», состоящий на вооружении местных ВВС.
- Использованы фотографии:
- https://www.mbda-systems.com
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