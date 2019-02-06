Турция получит ЗРС С-400 уже к осени этого года
Контракт с Турцией на поставку ей зенитных ракетных комплексов С-400 начнет реализовываться к осени этого года, сообщил в интервью газете "Коммерсант" в среду глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Россия поставит Турции ЗРС С-400 уже к осени этого года согласно контракта, сообщил Шугаев. По его словам, Россия два раза корректировала сроки поставки комплексов в Турцию в сторону уменьшения по просьбе турецкой стороны. Кроме того, контракт на поставку С-400 предполагает технологическое сотрудничество России и Турции. В Москве готовы пойти на локализацию производства отдельных элементов этой системы на турецкой территории. При этом никакой опасности передачи или копирования чувствительной для нас технологии не произойдет.
На сегодняшний день, кроме уже заключенных контрактов с Китаем, Турцией и Индией, на получение ЗРС С-400 претендуют еще около десяти стран. По словам Шугаева, в основном это страны Ближнего Востока, но имеются и довольно неожиданные потенциальные заказчики, назвать которых он отказался.
Глава ФСВТС отметил, что Россия, кроме поставки самой системы С-400, предлагает возможность ее интеграции с другими российскими/советскими системами. Поэтому С-400 очень интересна тем странам, у которых есть российские системы ПВО другого уровня.
Россия поставит Турции ЗРС С-400 уже к осени этого года согласно контракта, сообщил Шугаев. По его словам, Россия два раза корректировала сроки поставки комплексов в Турцию в сторону уменьшения по просьбе турецкой стороны. Кроме того, контракт на поставку С-400 предполагает технологическое сотрудничество России и Турции. В Москве готовы пойти на локализацию производства отдельных элементов этой системы на турецкой территории. При этом никакой опасности передачи или копирования чувствительной для нас технологии не произойдет.
На сегодняшний день, кроме уже заключенных контрактов с Китаем, Турцией и Индией, на получение ЗРС С-400 претендуют еще около десяти стран. По словам Шугаева, в основном это страны Ближнего Востока, но имеются и довольно неожиданные потенциальные заказчики, назвать которых он отказался.
Прежде всего это Ближний Восток, но есть и, пока не буду их называть, достаточно неожиданные партнеры. С-400 — это такая жемчужина нашей техники ПВО, к ней интерес по праву высок, хоть и не все могут себе ее позволить- подчеркнул он.
Глава ФСВТС отметил, что Россия, кроме поставки самой системы С-400, предлагает возможность ее интеграции с другими российскими/советскими системами. Поэтому С-400 очень интересна тем странам, у которых есть российские системы ПВО другого уровня.
При наличии российского ПВО другого уровня целесообразно закупить С-400 и создать полный и непробиваемый щит. После чего, не побоюсь этого выражения, "спать спокойно"- добавил Шугаев
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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