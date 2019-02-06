Турция получит ЗРС С-400 уже к осени этого года

Прежде всего это Ближний Восток, но есть и, пока не буду их называть, достаточно неожиданные партнеры. С-400 — это такая жемчужина нашей техники ПВО, к ней интерес по праву высок, хоть и не все могут себе ее позволить

При наличии российского ПВО другого уровня целесообразно закупить С-400 и создать полный и непробиваемый щит. После чего, не побоюсь этого выражения, "спать спокойно"