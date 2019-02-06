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Румынский министр обвинил РФ в провокациях на Чёрном море

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Румынский флот сталкивается с провокациями России в акватории Черного моря, на которые он может ответить лишь во взаимодействии с союзниками по НАТО, передает ТАСС заявление министра обороны страны Габриела Леша, находящегося с визитом в США.

Румынский министр обвинил РФ в провокациях на Чёрном море



Я использую термин «провокация», но никак ни «угроза» со стороны РФ,
сказал Леш в интервью румынскому телеканалу.

Он пояснил, что в настоящий момент речь не идет об угрозе и нанесении ущерба безопасности Румынии. По его словам, речь идет именно о провокациях, к которым Россия «нас приучила в последний период».

Министр сообщил, что рассказал об этом американским сенаторам, с которыми встретился на конференции по безопасности.

Леш подчеркнул, что на провокации России в Черном море Румыния не будет реагировать в одиночестве.

Категорически нет, потому что мы – часть трансатлантического альянса и будем отвечать на провокации Москвы вместе,
заявил он.

Он добавил, что Румыния будет соблюдать спокойствие, поскольку на текущий момент прямых угроз в адрес республики нет.

Напомним, в декабре прошлого года генсек Североатлантического блока Йенс Столтенберг заявил, что военно-морские силы НАТО нарастили свое присутствие в Черном море. По его словам, в 2018 году корабли альянса находились там 120 дней, что на 40 дней больше, чем в 2017 году.

Генсек также утверждал также, что авиация стран НАТО существенно расширила воздушное патрулирование Черноморского региона.
Использованы фотографии:
https://flot2017.com
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