Румынский министр обвинил РФ в провокациях на Чёрном море
Румынский флот сталкивается с провокациями России в акватории Черного моря, на которые он может ответить лишь во взаимодействии с союзниками по НАТО, передает ТАСС заявление министра обороны страны Габриела Леша, находящегося с визитом в США.
Он пояснил, что в настоящий момент речь не идет об угрозе и нанесении ущерба безопасности Румынии. По его словам, речь идет именно о провокациях, к которым Россия «нас приучила в последний период».
Министр сообщил, что рассказал об этом американским сенаторам, с которыми встретился на конференции по безопасности.
Леш подчеркнул, что на провокации России в Черном море Румыния не будет реагировать в одиночестве.
Он добавил, что Румыния будет соблюдать спокойствие, поскольку на текущий момент прямых угроз в адрес республики нет.
Напомним, в декабре прошлого года генсек Североатлантического блока Йенс Столтенберг заявил, что военно-морские силы НАТО нарастили свое присутствие в Черном море. По его словам, в 2018 году корабли альянса находились там 120 дней, что на 40 дней больше, чем в 2017 году.
Генсек также утверждал также, что авиация стран НАТО существенно расширила воздушное патрулирование Черноморского региона.
Я использую термин «провокация», но никак ни «угроза» со стороны РФ,сказал Леш в интервью румынскому телеканалу.
Он пояснил, что в настоящий момент речь не идет об угрозе и нанесении ущерба безопасности Румынии. По его словам, речь идет именно о провокациях, к которым Россия «нас приучила в последний период».
Министр сообщил, что рассказал об этом американским сенаторам, с которыми встретился на конференции по безопасности.
Леш подчеркнул, что на провокации России в Черном море Румыния не будет реагировать в одиночестве.
Категорически нет, потому что мы – часть трансатлантического альянса и будем отвечать на провокации Москвы вместе,заявил он.
Он добавил, что Румыния будет соблюдать спокойствие, поскольку на текущий момент прямых угроз в адрес республики нет.
Напомним, в декабре прошлого года генсек Североатлантического блока Йенс Столтенберг заявил, что военно-морские силы НАТО нарастили свое присутствие в Черном море. По его словам, в 2018 году корабли альянса находились там 120 дней, что на 40 дней больше, чем в 2017 году.
Генсек также утверждал также, что авиация стран НАТО существенно расширила воздушное патрулирование Черноморского региона.
- Использованы фотографии:
- https://flot2017.com
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