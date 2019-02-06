В России создается новый ракетный комплекс
В России разрабатывается новый высокоточный ракетный комплекс тактического звена с крылатыми ракетами, сообщает ТАСС со ссылкой на 3-й ЦНИИ Минобороны РФ.
Согласно информации, комплекс представляет собой разнесенную сеть автономных мобильных пусковых модулей, управляемых из командно-штабной машины. При этом обнаружение противника и целеуказание осуществляется с помощью беспилотников.
По словам разработчиков, данный вариант наиболее полно реализует возможность оказания непрерывной поддержки войскам путем нанесения огневых ударов. В данном случае очень существенно то обстоятельство, что на подготовку удара затрачивается минимум времени.
Проведенные исследования показали, что оснащение сухопутных войск такими комплексами «позволяет повысить эффективность выполнения огневых задач ракетных войск и артиллерии в тактической глубине на 15-20 %», говорится в материале.
Основными преимуществами новой системы называются контейнерное размещение ракет, модульное построение, дистанционное управление как целеуказанием, так и пуском, а также малая заметность для разведки противника.
Кроме того, разработчики отметили широкий спектр выполняемых комплексом задач по нанесению ракетных ударов и практическую его неуязвимость для средств контрбатарейной борьбы.
В институте не уточнили название комплекса, его характеристики и сроки разработки.
Напомним, во вторник Сергей Шойгу сообщил, что президент РФ одобрил создание наземной версии ракетного комплекса «Калибр», а также наземного гиперзвукового комплекса большой дальности.
Согласно информации, комплекс представляет собой разнесенную сеть автономных мобильных пусковых модулей, управляемых из командно-штабной машины. При этом обнаружение противника и целеуказание осуществляется с помощью беспилотников.
По словам разработчиков, данный вариант наиболее полно реализует возможность оказания непрерывной поддержки войскам путем нанесения огневых ударов. В данном случае очень существенно то обстоятельство, что на подготовку удара затрачивается минимум времени.
Проведенные исследования показали, что оснащение сухопутных войск такими комплексами «позволяет повысить эффективность выполнения огневых задач ракетных войск и артиллерии в тактической глубине на 15-20 %», говорится в материале.
Основными преимуществами новой системы называются контейнерное размещение ракет, модульное построение, дистанционное управление как целеуказанием, так и пуском, а также малая заметность для разведки противника.
Кроме того, разработчики отметили широкий спектр выполняемых комплексом задач по нанесению ракетных ударов и практическую его неуязвимость для средств контрбатарейной борьбы.
В институте не уточнили название комплекса, его характеристики и сроки разработки.
Напомним, во вторник Сергей Шойгу сообщил, что президент РФ одобрил создание наземной версии ракетного комплекса «Калибр», а также наземного гиперзвукового комплекса большой дальности.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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