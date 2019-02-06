Новый полевой лагерь АПЛ-РВ в скором времени поступит в РВСН

Новый автономный полевой лагерь АПЛ-РВ в ближайшее время начнет поступать в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном Минобороны РФ во вторник.В сообщении, в частности, говорится, что для РВСН разработан и в скором времени начнет поступать в войска новый автономный полевой лагерь АПЛ-РВ, который заменит всем известные армейские палатки. Лагерь адаптирован под специфику ракетных войск. Он обладает высокой мобильностью, компактностью и полной автономностью систем жизнеобеспечения. Деревянные настилы заменены на высокопрочную тканевую основу, нары - на быстросборные кровати, вместо печей используются дизельные генераторы.Согласно информации, предоставленной разработчиком данного лагеря, автономный полевой лагерь АПЛ-РВ предназначен для развертывания на полигонах, в районах временной дислокации войск на неосвоенных местах базирования с целью быстрого создания пункта размещения подразделений. Для развертывания комплекса не требуются подъемные механизмы и специальные устройства.Комплекс поставляется в двух вариантах: АПЛ-РВ.1 для проживания до 64 человек с дополнительной палаткой для приема пищи/проведения занятий на 60 посадочных мест и АПЛ-РВ.2 для проживания до 96 человек.В состав АПЛ-РВ входят: Палатка (3 шт.) для проживания до 32 человек или приема пищи/проведения учебных занятий до 60 посадочных мест; Комплект мебели и инвентаря (быстросборные кровати, столы, стулья и т.д.); Обогреватели дизельные в количестве 3 штук (по 1 на палатку); Генераторы дизельные 6 кВт и 3 кВт; Комплект оборудования для развертывания электрической сети; Комплект осветительного оборудования; Пожарный инвентарь; Туалет походный в количестве 3 шт; Транспортный модуль (прицеп многоцелевого назначения типа 2-ПН-8) с дополнительным топливным баком и системой ложементов для крепления и перевозки оборудования.Ранее сообщалось о поступлении на обеспечение российской армии автономных полевых лагерей закрытого цикла обеспечения АП-500.