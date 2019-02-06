Ростех запустил новую автоматическую линию по производству патронов
Новая линия автоматической сборки патронов для подводного оружия введена в эксплуатацию Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех). Линия позволяет выпускать 10 тысяч патронов в сутки, сообщает пресс-служба Ростеха.
В госкорпорации отметили, что новая автоматизированная линия по выпуску патронов введена в эксплуатацию в ходе реализации программы модернизации производственных мощностей ЦНИИТОЧМАШ. Линия будет производить в сутки 10 тысяч единиц патронов для подводного пистолета СПП-1 калибра 4,5 мм и автомата для подводной стрельбы АПС калибра 5,66 мм. Как заявили в ЦНИИ, данные боеприпасы позволяют вести прицельный огонь на глубине до 20 метров из пистолета и до 40 метров из автомата. Высокая кучность стрельбы данными патронами достигается на глубине до 5 метров.
Подводный пистолет СПП-1 и автомат АПС разработаны специалистами ЦНИИТОЧМАШ для оснащения боевых пловцов и обеспечивают эффективное поражение диверсантов противника и других целей в надводном и в подводном положении.
Введение в эксплуатацию автоматической линии производства патронов позволит существенно сократить издержки и снизить себестоимость выпускаемой продукции.
В госкорпорации отметили, что новая автоматизированная линия по выпуску патронов введена в эксплуатацию в ходе реализации программы модернизации производственных мощностей ЦНИИТОЧМАШ. Линия будет производить в сутки 10 тысяч единиц патронов для подводного пистолета СПП-1 калибра 4,5 мм и автомата для подводной стрельбы АПС калибра 5,66 мм. Как заявили в ЦНИИ, данные боеприпасы позволяют вести прицельный огонь на глубине до 20 метров из пистолета и до 40 метров из автомата. Высокая кучность стрельбы данными патронами достигается на глубине до 5 метров.
Подводный пистолет СПП-1 и автомат АПС разработаны специалистами ЦНИИТОЧМАШ для оснащения боевых пловцов и обеспечивают эффективное поражение диверсантов противника и других целей в надводном и в подводном положении.
Введение в эксплуатацию автоматической линии производства патронов позволит существенно сократить издержки и снизить себестоимость выпускаемой продукции.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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