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Боевые роботы РФ смогут самостоятельно обнаруживать и поражать цели

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Российские робототехнические комплексы «научат» самостоятельно распознавать и уничтожать цели противника, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы 3-го Центрального НИИ Минобороны РФ.




Среди прочих требований к робототехническим комплексам (РТК) институт называет наличие в них интеллекта, то есть «способность к самостоятельному выполнению задач в условиях неопределенности внешней обстановки».

Для достижения этих требований инженеры намерены внедрить в робототехнику интеллектуальные системы принятия решений на этапах управления (в том числе группового), автономного движения и применения вооружения (оборудования) по назначению.

Работы в этой области планируется начать в ближайшее время. Будут проведены исследования в сфере создания лазерных сканирующих устройств, разработка методов и оборудования для определения проходимости грунта, разработка методов управления боевой машиной в условиях неустойчивой связи, а также методов анализа ситуаций, распознавания сцен и «узнавания» целей.

В марте прошлого года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что боевые робототехнические комплексы для ВС РФ будут запущены в серию в ближайшие месяцы.

Заканчиваются государственные и войсковые испытания боевых роботов. Надеюсь, что уже в этом году начнется их серийное производство,
глава военного ведомства.

К настоящему времени для армии разработано семейство РТК «Уран», комплексы «Нерехта» и «Соратник». При этом «Ураны» (саперная и боевая версии) уже применялись в реальных боевых условиях в Сирии.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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