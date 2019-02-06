Боевые роботы РФ смогут самостоятельно обнаруживать и поражать цели

Заканчиваются государственные и войсковые испытания боевых роботов. Надеюсь, что уже в этом году начнется их серийное производство,

Российские робототехнические комплексы «научат» самостоятельно распознавать и уничтожать цели противника, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы 3-го Центрального НИИ Минобороны РФ.Среди прочих требований к робототехническим комплексам (РТК) институт называет наличие в них интеллекта, то есть «способность к самостоятельному выполнению задач в условиях неопределенности внешней обстановки».Для достижения этих требований инженеры намерены внедрить в робототехнику интеллектуальные системы принятия решений на этапах управления (в том числе группового), автономного движения и применения вооружения (оборудования) по назначению.Работы в этой области планируется начать в ближайшее время. Будут проведены исследования в сфере создания лазерных сканирующих устройств, разработка методов и оборудования для определения проходимости грунта, разработка методов управления боевой машиной в условиях неустойчивой связи, а также методов анализа ситуаций, распознавания сцен и «узнавания» целей.В марте прошлого года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что боевые робототехнические комплексы для ВС РФ будут запущены в серию в ближайшие месяцы.глава военного ведомства.К настоящему времени для армии разработано семейство РТК «Уран», комплексы «Нерехта» и «Соратник». При этом «Ураны» (саперная и боевая версии) уже применялись в реальных боевых условиях в Сирии.