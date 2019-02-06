Новости

В США прошла церемония закладки очередного эсминца типа Arleigh Burke

22
Военно-морские силы США продолжают наращивать количество эсминцев. Очередной боевой корабль данного класса был заложен на верфи Bath Iron Works, расположенной в городе Бат (штат Мэн), передает "Warspot" со ссылкой на портал upi.com.

В США прошла церемония закладки очередного эсминца типа Arleigh Burke



Торжественная церемония закладки очередного эсминца типа Arleigh Burke состоялась на верфи Bath Iron Works. Корабль, получивший имя Carl M. Levin в честь честь экс-сенатора Карла Левина, возглавлявшего профильный сенатский комитет по вооружённым силам, стал уже 70 эсминцем, строящемся в интересах американского флота. Эсминец будет строиться в модификации Flight IIA: Technology Insertion — переходной версии к следующему поколению Flight III. Серия эсминцев серии Flight IIA отличается от кораблей предыдущих серий чуть удлиненным корпусом, новыми технологиями строительства, использованием композитных материалов в корпусе, наличием постоянной спутниковой связи и интернета для всего экипажа и прачечной самообслуживания. Кроме этого имеются также более мелких различия. Корабли этой серии строятся с 1998 года.

По планам командования ВМС США эсминец USS Carl M. Levin должен войти в состав американского флота уже в 2021 году.

Основные характеристики: Водоизмещение при полной нагрузке 9300 тонн. Длина 160 метров, ширина 20 метров, осадка 10 метров. Скорость хода 31 узел. Четырех газовые турбины General Electric LM2500-30 общей мощностью 75000 кВт (100000 л.с.). Общий экипаж составит 380 человек. Будет нести два вертолета SH-60 Sea Hawk.
Использованы фотографии:
http://www.korabli.eu/
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
ВМС США заказали еще два эсминца Arleigh Burke
Крещение Zumwalt
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти