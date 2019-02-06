В США прошла церемония закладки очередного эсминца типа Arleigh Burke
Военно-морские силы США продолжают наращивать количество эсминцев. Очередной боевой корабль данного класса был заложен на верфи Bath Iron Works, расположенной в городе Бат (штат Мэн), передает "Warspot" со ссылкой на портал upi.com.
Торжественная церемония закладки очередного эсминца типа Arleigh Burke состоялась на верфи Bath Iron Works. Корабль, получивший имя Carl M. Levin в честь честь экс-сенатора Карла Левина, возглавлявшего профильный сенатский комитет по вооружённым силам, стал уже 70 эсминцем, строящемся в интересах американского флота. Эсминец будет строиться в модификации Flight IIA: Technology Insertion — переходной версии к следующему поколению Flight III. Серия эсминцев серии Flight IIA отличается от кораблей предыдущих серий чуть удлиненным корпусом, новыми технологиями строительства, использованием композитных материалов в корпусе, наличием постоянной спутниковой связи и интернета для всего экипажа и прачечной самообслуживания. Кроме этого имеются также более мелких различия. Корабли этой серии строятся с 1998 года.
По планам командования ВМС США эсминец USS Carl M. Levin должен войти в состав американского флота уже в 2021 году.
Основные характеристики: Водоизмещение при полной нагрузке 9300 тонн. Длина 160 метров, ширина 20 метров, осадка 10 метров. Скорость хода 31 узел. Четырех газовые турбины General Electric LM2500-30 общей мощностью 75000 кВт (100000 л.с.). Общий экипаж составит 380 человек. Будет нести два вертолета SH-60 Sea Hawk.
Торжественная церемония закладки очередного эсминца типа Arleigh Burke состоялась на верфи Bath Iron Works. Корабль, получивший имя Carl M. Levin в честь честь экс-сенатора Карла Левина, возглавлявшего профильный сенатский комитет по вооружённым силам, стал уже 70 эсминцем, строящемся в интересах американского флота. Эсминец будет строиться в модификации Flight IIA: Technology Insertion — переходной версии к следующему поколению Flight III. Серия эсминцев серии Flight IIA отличается от кораблей предыдущих серий чуть удлиненным корпусом, новыми технологиями строительства, использованием композитных материалов в корпусе, наличием постоянной спутниковой связи и интернета для всего экипажа и прачечной самообслуживания. Кроме этого имеются также более мелких различия. Корабли этой серии строятся с 1998 года.
По планам командования ВМС США эсминец USS Carl M. Levin должен войти в состав американского флота уже в 2021 году.
Основные характеристики: Водоизмещение при полной нагрузке 9300 тонн. Длина 160 метров, ширина 20 метров, осадка 10 метров. Скорость хода 31 узел. Четырех газовые турбины General Electric LM2500-30 общей мощностью 75000 кВт (100000 л.с.). Общий экипаж составит 380 человек. Будет нести два вертолета SH-60 Sea Hawk.
- Использованы фотографии:
- http://www.korabli.eu/
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