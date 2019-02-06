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Непростая судьба «Варяга»: «Ляонин» послужит и Пакистану

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Пекин намерен усовершенствовать свой первый авианосец «Ляонин» и реализовать его Пакистану. Как ожидается, данная сделка увеличит боевой потенциал ВМС китайского союзника, усилит угрозы для Индии и улучшит партнерские отношения с Исламабадом. Об этом информирует издание Navy Recognition.

В сообщениях официальных СМИ сообщается, что Китай планирует осуществить «масштабную модернизацию» корабля и «продать его Пакистану, чтобы тому конкурировать с Индией». Однако подчёркивается, что он должен прослужить в НОАК примерно 18 лет. Это говорит о том, что авианосец, вошедший в строй в 2012 году, может быть продан Исламабаду к 2030 году.




КНР взяла твердый курс на усиление вооруженных сил дружественной ей страны. За последние несколько месяцев Пакистану было продано большое количество оружия и техники, включая ядерные технологии, военные корабли, самолеты и ракеты. В дополнение к этому, Китай и Пакистан принимают участие во все более нарастающих совместных учениях. Кроме того, Пекин направляет свои воздушные суда, чтобы помочь местным военным выработать тактику борьбы с индийскими истребителями: J-11, J-11B и Су-30 для моделирования боев с Су-30МКИ и J-10C в качестве аналога Rafale.

«Ляонин» - бывший авианесущий крейсер «Варяг», доставшийся в недостроенном виде Украине после распада СССР. В 1998 году был продан Китаю, который превратил его в боевую единицу. На данный момент авианосец проходит испытания после модернизации. В итоге, превратностями непростой судьбы, он может оказаться на службе у ВМС Пакистана.

Использованы фотографии:
http://eng.mod.gov.cn
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