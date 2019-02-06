Минобороны успешно "отстрелялось" Ярсом по полигону на Камчатке

Все поставленные в ходе учебно-боевого пуска задачи выполнены в полном объеме

Министерство обороны России произвело учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс" с космодрома Плесецк, сообщает пресс-служба военного ведомства.Согласно опубликованной информации, межконтинентальная ракета стартовала с территории космодрома в 11:31 по мск. вр. и через заданный промежуток времени "прибыла в заданный район на полигоне Куру на Камчатке, где поразила цель". Как пояснили в Минобороны, целью пуска ракеты являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик перспективного ракетного комплекса.- подчеркнули в военном ведомстве.Стратегический комплекс РС-24 "Ярс" оснащен твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования. Комплекс предназначен для замены в РВСН комплексов "Тополь" и "Тополь-М". В 2018 году на шахтные комплексы "Ярс" первым был перевооружен Козельское соединение РВСН. В этом году по планам Минобороны на боевое дежурство должны заступить более трех десятков пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс" и "Авангард".