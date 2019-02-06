Македония подписала протокол о вступлении в НАТО

Сегодня Македония сделала один из последних шагов на пути в НАТО. В присутствии 29-ти представителей других стран Североатлантического блока македонская делегация подписала в Брюсселе протокол о вступлении. Возглавлял македонскую делегацию в штаб-квартире западного военного блока министр иностранных дел страны Никола Димитров.Отдельные СМИ поспешили объявить, что Македония уже сегодня стала 30-м членом НАТО, но это заявление преждевременное. По натовским нормам, подписанный представителями властей республики протокол должен быть передан послам всех стран, входящих в альянс. После парламенты этих стран должны провести ратификацию документа. И это ещё не всё. После этого документ должен ратифицировать македонский парламент. И уже тогда генсек НАТО будет вправе объявить Македонию 30-м членом Североатлантического альянса.Возможно, Македония оказалась бы среди членов НАТО и раньше, однако возникли проблемы с Грецией. Афины категорически отказывались поддержать вступления соседей в альянс без переименования их страны. Греки заявили, что Македония в мире только одна, и это историческая область самой Греции. Скопье сделало всё, чтобы угодить грекам, однако пока официального переименования Македонии в Северную Македонию (был также вариант Республика Скопье) не состоялось.В самом НАТО отдельные страны весьма скептически относятся к принятию балканского государства в альянс. Если у Черногории есть хотя бы выход к морю, то у Македонии его нет. Македонские вооружённые силы, как выяснилось, не в состоянии справиться даже с толпой мигрантов, которые попросту ломают заборы на своём пути в Евросоюз из стран Ближнего Востока и Африки.Общая численность вооружённых сил страны оценивается в 7,8 тыс. человек, в числе которых и военнослужащие службы тыла. На вооружении македонской армии в основном советская техника, включая вертолёты Ми-8 и системы «Град».