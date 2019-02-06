Военные трофеи из Сирии провезут через всю Россию
Минобороны России провезет через всю страну по железной дороге военные трофеи из Сирии, сообщает пресс-служба военного ведомства.
Специальный поезд получил название «Сирийский перелом».
Согласно информации, в отдельном вагоне будут размещены более 40 обезвреженных экспонатов, среди которых различные самодельные взрывные устройства, мины, фугасы, гранаты, изощренные средства замыкания и многие другие предметы, с которыми российские военные инженеры столкнулись при выполнении задач в Сирии.
Особо ценные трофеи расположатся на трех железнодорожных платформах. В их число вошли разминированный под Дей-эз-Зором «джихад-мобиль», брошенный террористами при отступлении самоходный бойковый минный трал Aardvark JSFU и тоннельная машина XCMG, говорится в релизе.
На других платформах разместят трофейные БМП ACV-15, бронеавтомобиль «YPG EAGLE HEAD», танк Т-55 и другие экспонаты.
Сообщается, что представленная экспозиция получена в период с апреля 2016-го по ноябрь 2017 года в городах Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор. В районе этих населенных пунктов российскими саперами было очищено более 6500 га территории, 1410 км автомобильных дорог, 12,6 км железнодорожных путей, более 17 тыс. зданий. В ходе работ обнаружено и обезврежено более 100 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе 30,7 тыс. самодельных взрывных устройств.
Экспонаты подготовлены к показу инженерными войсками ВС РФ. Поезд посетит почти все крупные города России от Москвы до Владивостока и обратно (всего 61 населенный пункт). Старт акции будет дан в День защитника Отечества.
Специальный поезд получил название «Сирийский перелом».
Согласно информации, в отдельном вагоне будут размещены более 40 обезвреженных экспонатов, среди которых различные самодельные взрывные устройства, мины, фугасы, гранаты, изощренные средства замыкания и многие другие предметы, с которыми российские военные инженеры столкнулись при выполнении задач в Сирии.
Особо ценные трофеи расположатся на трех железнодорожных платформах. В их число вошли разминированный под Дей-эз-Зором «джихад-мобиль», брошенный террористами при отступлении самоходный бойковый минный трал Aardvark JSFU и тоннельная машина XCMG, говорится в релизе.
На других платформах разместят трофейные БМП ACV-15, бронеавтомобиль «YPG EAGLE HEAD», танк Т-55 и другие экспонаты.
Сообщается, что представленная экспозиция получена в период с апреля 2016-го по ноябрь 2017 года в городах Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор. В районе этих населенных пунктов российскими саперами было очищено более 6500 га территории, 1410 км автомобильных дорог, 12,6 км железнодорожных путей, более 17 тыс. зданий. В ходе работ обнаружено и обезврежено более 100 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе 30,7 тыс. самодельных взрывных устройств.
Экспонаты подготовлены к показу инженерными войсками ВС РФ. Поезд посетит почти все крупные города России от Москвы до Владивостока и обратно (всего 61 населенный пункт). Старт акции будет дан в День защитника Отечества.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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