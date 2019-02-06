Рядовые ВВС США перестанут сдавать экзамен на очередное воинское звание
Американские ВВС отказались от экзамена на получение очередного звания мастер-сержанта, старшего мастер-сержанта и главного мастер-сержанта.
Теперь, согласно дифференцированной системе присвоения званий рядовому составу ВВС (WAPS), для получения одного из перечисленных званий не нужно будет проходить специальную проверку знаний и умений. Новый принцип присвоения званий будет опираться на личные заслуги военнослужащих, а не на баллы, которые они набрали на экзамене.
«Мы уверены, что изменения позволят продвигаться тем, кто этого действительно заслуживает, - сказал главный мастер-сержант ВВС Калет Райт. –Теперь у нас будет больше уверенности в том, что военнослужащие без явных лидерских задатков не получат повышение только потому, что они набрали больше баллов, чем их более достойные продвижения коллеги».
Раньше по системе WASP рядовым было необходимо сдать тест на физическую подготовленность и тест на владение специальными знаниями. В случае успешной сдачи, они допускались к представлению комиссии.
Теперь же процесс отбора кандидатов на повышение среди рядовых будет проходить так же, как у офицерского состава: будут приниматься во внимание заслуги за последние 5 лет службы, а также полученные поощрения и награды. Однако теперь количество наград не будет иметь такого значения, как раньше.
«Мы продолжаем менять подход к управлению кадровым потенциалом в вооруженных силах, - считает генерал-лейтенант Брайан Келли, заместитель начальника штаба ВВС по кадровым вопросам. – Мы стремимся к тому, чтобы способность человека выполнять поставленные перед ним задачи, его исполнительность стали основным фактором, необходимым для продвижения по службе. Также мы надеемся, что получится сделать этот процесс прозрачнее и проще».
Материал подготовлен автором
телеграмм-канала «Брюссельский стукач»
Теперь, согласно дифференцированной системе присвоения званий рядовому составу ВВС (WAPS), для получения одного из перечисленных званий не нужно будет проходить специальную проверку знаний и умений. Новый принцип присвоения званий будет опираться на личные заслуги военнослужащих, а не на баллы, которые они набрали на экзамене.
«Мы уверены, что изменения позволят продвигаться тем, кто этого действительно заслуживает, - сказал главный мастер-сержант ВВС Калет Райт. –Теперь у нас будет больше уверенности в том, что военнослужащие без явных лидерских задатков не получат повышение только потому, что они набрали больше баллов, чем их более достойные продвижения коллеги».
Раньше по системе WASP рядовым было необходимо сдать тест на физическую подготовленность и тест на владение специальными знаниями. В случае успешной сдачи, они допускались к представлению комиссии.
Теперь же процесс отбора кандидатов на повышение среди рядовых будет проходить так же, как у офицерского состава: будут приниматься во внимание заслуги за последние 5 лет службы, а также полученные поощрения и награды. Однако теперь количество наград не будет иметь такого значения, как раньше.
«Мы продолжаем менять подход к управлению кадровым потенциалом в вооруженных силах, - считает генерал-лейтенант Брайан Келли, заместитель начальника штаба ВВС по кадровым вопросам. – Мы стремимся к тому, чтобы способность человека выполнять поставленные перед ним задачи, его исполнительность стали основным фактором, необходимым для продвижения по службе. Также мы надеемся, что получится сделать этот процесс прозрачнее и проще».
Материал подготовлен автором
телеграмм-канала «Брюссельский стукач»
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