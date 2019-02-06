Взгляд с Запада: Украине не помогут американские «Джавелины»

В случае крупного военного конфликта с Россией «Джавелины» не способны переломить ситуацию в сторону украинских сил.

Но я бы не сказал, что они способны стать переломным моментом в случае крупного военного конфликта с Россией. Несомненно, украинские военные улучшили как свои возможности, так технику.

Но при этом важно отметить, что и Россия за это время не стояла на месте и провела военную модернизацию.

Радио «Свобода» задалась вопросом, готовится ли Россия создать наземный путь в Крым и помогут ли украинской армии в этой ситуации недавно поставленные американские ПТУР.- высказал свое мнение Юджин Чаусовски, старший аналитик американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.По его оценке, если Россия захочет создать сухопутный коридор к Крыму, потребуется от 20 до 30 тысяч солдат, чтобы "сломить сопротивление украинской армии". Количество бойцов, требующихся для прокладки наземного пути в Приднестровье, Stratfor оценивает в 40-60 тысяч.Давая общую оценку ситуации, эксперт американской фирмы особо подчеркивает, что в случае масштабного конфликта все будет зависеть от позиции США и НАТО. Без их участия украинская армия не сможет оказать должного сопротивления. Также в возможном сценарии нельзя предсказать масштаб шагов, на которые будет готова пойти РФ в подобной ситуации. Возможно, основой подобного конфликта станет т.н. «гибридная война».Чаусовски подчеркивает несколько важных факторов. В частности, он отмечает то, что во всех регионах, где Россия так или иначе обозначала свое военное присутствие, она в первую очередь опиралась на поддержку местного населения. Так было в Абхазии, Южной Осетии, Крыму, Приднестровье и на Донбассе. Неизвестно, как она поступит, если придется доминировать на территории, где отношение населения будет однозначно негативным.Чаусовски обращает внимание, что вероятность подобного развития событий достаточно низка. Если Россия и готова была пойти на подобные шаги, то только в самом начале развития конфликта. На сегодняшний же день ситуация стабилизировалась, и более вероятным будет вариант фактической «заморозки» данного состояния на долгие годы.Как он полагает, поставки «Джавелинов» стали существенным пополнением арсенала ВС Украины. При этом автор фактически констатирует, что ПТРК не помогут Украине в случае реального конфликта.С его слов, это касается не только новых американских ПТРК. Тут сказываются и ставшими регулярными учения, реформы, которые проводились на протяжении последних 4-х лет ВСУ.- подвел очевидный итог американский эксперт.