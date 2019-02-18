Подвижный пункт артиллерийской разведки M981 FIST-V (США)

Разведывательный пункт M981 FIST-V в музее. Фото Wikimedia Commons

Машина FIST-V в рабочем положении. Фото 477768.livejournal.com

Внутри обитаемого отсека, вид со стороны кормовой двери. Слева — оператор, справа — радист. Фото "Bradley: A History of American Fighting and Support Vehicles"

Машина M981 FIST-V во время работы. Фото "Bradley: A History of American Fighting and Support Vehicles"

Бронетехника в музее, вид сзади. На переднем плане пункт разведки M981, за ним — ПТРК M901. Фото Wikimedia Commons