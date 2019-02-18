Подвижный пункт артиллерийской разведки M981 FIST-V (США)
Для эффективной работы артиллерийские подразделения нуждаются в точном целеуказании и контроле за результатами стрельбы. Решение этих задач возлагается на разведчиков и корректировщиков, которым могут быть нужны специализированные бронемашины. В прошлом на вооружении сухопутных войск США состоял подвижный пункт артиллерийской разведки M981 FIST-V. В течение нескольких лет такие машины обеспечивали работу сухопутной артиллерии, после чего уступили свое место более совершенным образцам.
Пентагон заказал разработку нового образца сухопутной техники в середине семидесятых годов прошлого века. Техническое задание на новый проект предусматривало разработку бронемашины со специальным оптико-электронным оснащением и рядом других приборов, необходимых для поиска целей и выдачи целеуказания. В связи с объективными рисками артиллерийский разведывательный пункт следовало замаскировать под боевую машину иного назначения.
Опытно-конструкторские работы и испытания опытной техники продолжались до начала восьмидесятых, после чего новый образец поступил на вооружение. Подвижный разведывательный пункт получил официальное обозначение M981 FIST-V (Fire Support Team Vehicle – «Машина подразделения обеспечения артиллерийского огня»). Головным разработчиком проекта являлось предприятие Emerson Electric Company.
С целью упрощения производства и эксплуатации, а также с учетом требований по маскировке в качестве основы для M981 был выбран самоходный противотанковый ракетный комплекс M901 ITV. Последний представлял собой стандартный бронетранспортер M113A2 со специальной пусковой установкой для управляемых ракет BGM-71 TOW. Предлагалось использовать существующее шасси, а также корпус от пусковой установки ПТРК. Их следовало оснастить новой аппаратурой с требуемыми возможностями и характеристиками.
Применение распространенного шасси известным образом облегчало эксплуатацию, а также позволяло артиллерийской разведке двигаться и работать в одних боевых порядках с другими боевыми машинами. На поле боя пункт разведки M981 был максимально похож на ПТРК M901, что снижало вероятность его правильного опознавания и уничтожения противником. Кроме того, заимствованные агрегаты имели некоторые функции, облегчавшие ведение разведки.
При строительстве машины артиллерийской разведки базовое шасси M113 / M901 не претерпевало серьезных изменений. Сохранялся алюминиевый сварной бронекорпус с толщиной панелей до 38 мм. В передней части машины оставались рабочее место водителя и моторный отсек с дизельным двигателем мощностью 275 л.с. Бывшее десантное отделение отдавалось под рабочие места двух операторов, отвечавших за ведение разведки и связь с артиллеристами. В центре крыши корпуса сохранялась башенка от M901, оснащенная подъемной пусковой установкой. От последней остались только механизмы и корпус, тогда как внутренние устройства заменялись.
Основой проекта FIST-V являлся комплекс G/VLLD (Ground/Vehicular Laser Locator Designator – «Наземный / возимый лазерный локатор-целеуказатель»). В состав этого комплекса входил набор оптических и электронных устройств для наблюдения, а также средства обработки данных и операторский пульт управления. При помощи G/VLLD оператор-наблюдатель мог следить за полем боя, находить цели и определять их координаты для передачи артиллерийской батарее или командному пункту.
В состав G/VLLD входили перископический прибор и тепловизор, предназначенные для ведения наблюдения в любое время суток. Предусматривалось использование достаточно сложного перископа с объективом переменной кратности. Рядом с объективом перископа находился ночной смотровой прибор AN/TAS-4, заимствованный у ПТРК TOW. При помощи особого оптического тракта изображение с дневного перископа и ночного прицела выдавалось на общий окуляр внутри корпуса машины. Определять расстояние до цели предлагалось с помощью лазерного дальномера.
Размещение агрегатов внутри машины. Рисунок "Bradley: A History of American Fighting and Support Vehicles"
Оптические приборы устанавливались внутри броневого кожуха сложной формы, ранее вмещавшего устройства ракетного комплекса. Кожух пришлось незначительно переделать, однако он сохранил основные свои черты. Отличить артиллерийского разведчика от ПТРК можно было только по конфигурации окон в передней стенке кожуха.
Броневой кожух оптики был выполнен подвижным. При помощи подъемной Н-образной опоры он закреплялся на вращающемся основании башенки. В походном положении блок и его опора поворачивались назад и укладывались на крышу корпуса. Перед работой блок следовало поднимать и поворачивать вперед. Такая конструкция опорно-поворотного устройства позволяла наблюдать за любым сектором окружающего пространства. Кроме того, она обеспечивала наблюдение из-за укрытий, как естественных, так и искусственных. В этом случае корпус машины M981 оставался за укрытием и над ним поднимался лишь блок аппаратуры.
Внутри корпуса машины FIST-V помещалось рабочее место оператора-наблюдателя, отвечавшего за ведение разведки. На нем имелись монитор для вывода информации и необходимые органы управления. Предусматривалось использование инерциальной навигационной системы высотой точности, предназначенной для определения собственных координат. На основе собственных координат, а также данных с систем наведения и лазерного дальномера автоматика могла рассчитывать координаты обнаруженной цели.
Для передачи данных на командный пункт артиллерии или другим потребителям машина M981 имела набор радиостанций с разными функциями. Использовалось шесть изделий типа AN/GRC-160 и одна станция AN/VRC-46. Они обеспечивали как передачу данных, так и голосовую связь.
Расчет подвижного пункта разведки M981 FIST-V состоял из четырех человек. Он включал водителя, командира, оператора-наблюдателя и радиста. Командир машины должен был иметь звание лейтенанта; также в экипаже присутствовали один унтер-офицер и двое рядовых. Водитель находился на своем штатном месте в передней части корпуса. Под башенкой размещалось рабочее место оператора-наблюдателя. За ним у бортов были организованы пульты для командира и радиста. Водитель и наблюдатель могли использовать собственные люки в крыше корпуса. Доступ к местам радиста и командира осуществлялся через кормовую дверь.
Машина M981, как и базовый самоходный ПТРК, не имела штатного вооружения для самообороны. В опасной ситуации приходилось рассчитывать только на дымовые гранатометы. По бокам лобового листа корпуса размещались два блока с четырьмя такими устройствами на каждом. При этом в распоряжении экипажа имелось личное оружие.
Как внешне, так и по своим габаритам пункт разведки FIST-V почти не отличался от ПТРК M901 ITV. Длина машины составляла 4,86 м, ширина – 2,7 м. Высота в походном положении с блоком оптики на крыше – 2,94 м, максимальная высота в рабочем положении – 3,41 м. Боевая масса – 12 т. Ходовые характеристики соответствовали бронетранспортеру M113 и его противотанковой модификации.
***
Подвижный разведывательный пункт M981 FIST-V был принят на вооружение армии США в начале восьмидесятых; тогда же такую технику получили первые артиллерийские части. Машины-разведчики предназначались для артиллерийских подразделений из состава танковых и механизированных соединений. Разведывательному взводу полагался один подвижный пункт.
Войска занялись освоением новой техники и вскоре выступили с резкой критикой. На практике выяснилось, что предложенная разведывательная машина имеет ряд характерных недостатков. Проблемы были связаны как с использованным шасси, так и с новой аппаратурой. В одних ситуациях такие недостатки могли затруднять решение задач, тогда как в других приводили к неоправданным рискам.
Внутри обитаемого отсека, вид со стороны кормовой двери. Слева — оператор, справа — радист. Фото "Bradley: A History of American Fighting and Support Vehicles"
В первую очередь выяснилось, что подвижность шасси недостаточна. Бронетранспортер M113 с новой аппаратурой не мог передвигаться в одном строю и полноценно работать в одних боевых порядках с танками M1, боевыми машинами пехоты M2 и артиллерийскими самоходками M109. Разведчики могли отставать от других подразделений, что ухудшало взаимодействие родов войск. Кроме того, машина M981 имела ограниченную устойчивость на склонах, связанную с наличием тяжелого кожуха с аппаратурой на крыше.
Противопульное-противоосколочное бронирование ограничивало живучесть разведывательного пункта на поле боя. Также у него отсутствовало собственное вооружение для самообороны. В свете специфики работы это выглядело серьезной проблемой.
Подготовка к ведению разведки оказалась чрезмерно сложной. Машина M981 должна была занять рабочую позицию и только после этого поднимать блок аппаратуры. Раскрутка гироскопов и топопривязка занимали около 10 минут – в течение этого времени экипаж не мог выполнять разведку и корректировать огонь. На случай выхода аппаратуры из строя оператор-наблюдатель должен был иметь навыки самостоятельного определения координат целей. При этом работа пункта разведки известным образом замедлялась.
Машина M981 FIST-V во время работы. Фото "Bradley: A History of American Fighting and Support Vehicles"
В 1991 году серийные M981 FIST-V в первый и последний раз приняли участие в реальной боевой операции. Подвижные разведывательные пункты применялись в ходе операции «Буря в пустыне», обеспечивая поиск объектов противника и наведение артиллерийского огня. В целом, итоги боевой работы такой техники были удовлетворительными, но имеющиеся ограничения давали о себе знать и мешали расчетам.
В мирное время и в условиях войны пункты M981 показали себя не лучшим образом. В связи с этим к середине девяностых годов назрел вопрос замены такой техники более совершенными образцами. Впрочем, не исключалась возможность модернизации машин с целью повышения их характеристик. Вскоре появилось несколько предложений такого рода, затрагивавших все основные компоненты.
Проект модернизации предусматривал усиление бронирования шасси M113. Предлагалась вспомогательная силовая установка для энергоснабжения приборов без использования основного двигателя. Следовало улучшить конструкцию опорно-поворотного и подъемного устройства, автоматизировав и ускорив подготовку к работе. Объектив ночного прибора наблюдения оснастили защитной крышкой, а также фильтром для защиты от лазерного излучения. При этом кардинальная перестройка комплекса G/VLLD не предлагалась.
Бронетехника в музее, вид сзади. На переднем плане пункт разведки M981, за ним — ПТРК M901. Фото Wikimedia Commons
Обсуждение вопросов модернизации машин M981 продолжалось несколько лет и привело к некоторым результатам. Техника получила новые силовые агрегаты и современные спутниковые навигационные системы. Более серьезная переработка не предусматривалась.
К середине девяностых годов появились проекты совершенно новых разведывательных пунктов, лишенных недостатков FIST-V. Новые образцы поставили в серию и приняли на вооружение, а M981 стали списывать. На смену последней пришли гусеничная машина M7 Bradley Fire Support Vehicle и колесная M1131 Fire Support Vehicle. В этих образцах объединяются более удачные шасси и современные эффективные средства разведки.
Все имевшиеся в наличии M981 FIST-V были списаны. Подавляющее большинство такой техники отправилось на разделку. Несколько машин сохранили, сейчас они являются экспонатами нескольких американских музеев. К примеру, свой экземпляр такой техники имеет Texas Military Forces Museum (г. Остин). На открытой площадке разведывательный пункт M981 демонстрируется рядом с самоходным ПТРК M901. Благодаря такому соседству можно оценить сходство и различия двух образцов разного назначения.
***
Подвижные пункты артиллерийской разведки M981 FIST-V оставили неоднозначный след в истории армии США. В основе этой разработки лежали интересные и многообещающие решения, а также доступные компоненты, но итог работ оказался не очень удачным. Серийная техника имела массу проблем и не отличалась удобством, и ее модернизация не имела смысла. Поэтому FIST-V сняли с вооружения, заменив более совершенными образцами на основе современных компонентов.
По материалам:
https://fas.org/
https://globalsecurity.org/
http://texasmilitaryforcesmuseum.org/
https://477768.livejournal.com/
Hunnicutt, R.P. Bradley: A History of American Fighting and Support Vehicles. Navato, CA: Presidio Press, 1999.
Пентагон заказал разработку нового образца сухопутной техники в середине семидесятых годов прошлого века. Техническое задание на новый проект предусматривало разработку бронемашины со специальным оптико-электронным оснащением и рядом других приборов, необходимых для поиска целей и выдачи целеуказания. В связи с объективными рисками артиллерийский разведывательный пункт следовало замаскировать под боевую машину иного назначения.
Опытно-конструкторские работы и испытания опытной техники продолжались до начала восьмидесятых, после чего новый образец поступил на вооружение. Подвижный разведывательный пункт получил официальное обозначение M981 FIST-V (Fire Support Team Vehicle – «Машина подразделения обеспечения артиллерийского огня»). Головным разработчиком проекта являлось предприятие Emerson Electric Company.
С целью упрощения производства и эксплуатации, а также с учетом требований по маскировке в качестве основы для M981 был выбран самоходный противотанковый ракетный комплекс M901 ITV. Последний представлял собой стандартный бронетранспортер M113A2 со специальной пусковой установкой для управляемых ракет BGM-71 TOW. Предлагалось использовать существующее шасси, а также корпус от пусковой установки ПТРК. Их следовало оснастить новой аппаратурой с требуемыми возможностями и характеристиками.
Применение распространенного шасси известным образом облегчало эксплуатацию, а также позволяло артиллерийской разведке двигаться и работать в одних боевых порядках с другими боевыми машинами. На поле боя пункт разведки M981 был максимально похож на ПТРК M901, что снижало вероятность его правильного опознавания и уничтожения противником. Кроме того, заимствованные агрегаты имели некоторые функции, облегчавшие ведение разведки.
При строительстве машины артиллерийской разведки базовое шасси M113 / M901 не претерпевало серьезных изменений. Сохранялся алюминиевый сварной бронекорпус с толщиной панелей до 38 мм. В передней части машины оставались рабочее место водителя и моторный отсек с дизельным двигателем мощностью 275 л.с. Бывшее десантное отделение отдавалось под рабочие места двух операторов, отвечавших за ведение разведки и связь с артиллеристами. В центре крыши корпуса сохранялась башенка от M901, оснащенная подъемной пусковой установкой. От последней остались только механизмы и корпус, тогда как внутренние устройства заменялись.
Основой проекта FIST-V являлся комплекс G/VLLD (Ground/Vehicular Laser Locator Designator – «Наземный / возимый лазерный локатор-целеуказатель»). В состав этого комплекса входил набор оптических и электронных устройств для наблюдения, а также средства обработки данных и операторский пульт управления. При помощи G/VLLD оператор-наблюдатель мог следить за полем боя, находить цели и определять их координаты для передачи артиллерийской батарее или командному пункту.
В состав G/VLLD входили перископический прибор и тепловизор, предназначенные для ведения наблюдения в любое время суток. Предусматривалось использование достаточно сложного перископа с объективом переменной кратности. Рядом с объективом перископа находился ночной смотровой прибор AN/TAS-4, заимствованный у ПТРК TOW. При помощи особого оптического тракта изображение с дневного перископа и ночного прицела выдавалось на общий окуляр внутри корпуса машины. Определять расстояние до цели предлагалось с помощью лазерного дальномера.
Размещение агрегатов внутри машины. Рисунок "Bradley: A History of American Fighting and Support Vehicles"
Оптические приборы устанавливались внутри броневого кожуха сложной формы, ранее вмещавшего устройства ракетного комплекса. Кожух пришлось незначительно переделать, однако он сохранил основные свои черты. Отличить артиллерийского разведчика от ПТРК можно было только по конфигурации окон в передней стенке кожуха.
Броневой кожух оптики был выполнен подвижным. При помощи подъемной Н-образной опоры он закреплялся на вращающемся основании башенки. В походном положении блок и его опора поворачивались назад и укладывались на крышу корпуса. Перед работой блок следовало поднимать и поворачивать вперед. Такая конструкция опорно-поворотного устройства позволяла наблюдать за любым сектором окружающего пространства. Кроме того, она обеспечивала наблюдение из-за укрытий, как естественных, так и искусственных. В этом случае корпус машины M981 оставался за укрытием и над ним поднимался лишь блок аппаратуры.
Внутри корпуса машины FIST-V помещалось рабочее место оператора-наблюдателя, отвечавшего за ведение разведки. На нем имелись монитор для вывода информации и необходимые органы управления. Предусматривалось использование инерциальной навигационной системы высотой точности, предназначенной для определения собственных координат. На основе собственных координат, а также данных с систем наведения и лазерного дальномера автоматика могла рассчитывать координаты обнаруженной цели.
Для передачи данных на командный пункт артиллерии или другим потребителям машина M981 имела набор радиостанций с разными функциями. Использовалось шесть изделий типа AN/GRC-160 и одна станция AN/VRC-46. Они обеспечивали как передачу данных, так и голосовую связь.
Расчет подвижного пункта разведки M981 FIST-V состоял из четырех человек. Он включал водителя, командира, оператора-наблюдателя и радиста. Командир машины должен был иметь звание лейтенанта; также в экипаже присутствовали один унтер-офицер и двое рядовых. Водитель находился на своем штатном месте в передней части корпуса. Под башенкой размещалось рабочее место оператора-наблюдателя. За ним у бортов были организованы пульты для командира и радиста. Водитель и наблюдатель могли использовать собственные люки в крыше корпуса. Доступ к местам радиста и командира осуществлялся через кормовую дверь.
Машина M981, как и базовый самоходный ПТРК, не имела штатного вооружения для самообороны. В опасной ситуации приходилось рассчитывать только на дымовые гранатометы. По бокам лобового листа корпуса размещались два блока с четырьмя такими устройствами на каждом. При этом в распоряжении экипажа имелось личное оружие.
Как внешне, так и по своим габаритам пункт разведки FIST-V почти не отличался от ПТРК M901 ITV. Длина машины составляла 4,86 м, ширина – 2,7 м. Высота в походном положении с блоком оптики на крыше – 2,94 м, максимальная высота в рабочем положении – 3,41 м. Боевая масса – 12 т. Ходовые характеристики соответствовали бронетранспортеру M113 и его противотанковой модификации.
***
Подвижный разведывательный пункт M981 FIST-V был принят на вооружение армии США в начале восьмидесятых; тогда же такую технику получили первые артиллерийские части. Машины-разведчики предназначались для артиллерийских подразделений из состава танковых и механизированных соединений. Разведывательному взводу полагался один подвижный пункт.
Войска занялись освоением новой техники и вскоре выступили с резкой критикой. На практике выяснилось, что предложенная разведывательная машина имеет ряд характерных недостатков. Проблемы были связаны как с использованным шасси, так и с новой аппаратурой. В одних ситуациях такие недостатки могли затруднять решение задач, тогда как в других приводили к неоправданным рискам.
Внутри обитаемого отсека, вид со стороны кормовой двери. Слева — оператор, справа — радист. Фото "Bradley: A History of American Fighting and Support Vehicles"
В первую очередь выяснилось, что подвижность шасси недостаточна. Бронетранспортер M113 с новой аппаратурой не мог передвигаться в одном строю и полноценно работать в одних боевых порядках с танками M1, боевыми машинами пехоты M2 и артиллерийскими самоходками M109. Разведчики могли отставать от других подразделений, что ухудшало взаимодействие родов войск. Кроме того, машина M981 имела ограниченную устойчивость на склонах, связанную с наличием тяжелого кожуха с аппаратурой на крыше.
Противопульное-противоосколочное бронирование ограничивало живучесть разведывательного пункта на поле боя. Также у него отсутствовало собственное вооружение для самообороны. В свете специфики работы это выглядело серьезной проблемой.
Подготовка к ведению разведки оказалась чрезмерно сложной. Машина M981 должна была занять рабочую позицию и только после этого поднимать блок аппаратуры. Раскрутка гироскопов и топопривязка занимали около 10 минут – в течение этого времени экипаж не мог выполнять разведку и корректировать огонь. На случай выхода аппаратуры из строя оператор-наблюдатель должен был иметь навыки самостоятельного определения координат целей. При этом работа пункта разведки известным образом замедлялась.
Машина M981 FIST-V во время работы. Фото "Bradley: A History of American Fighting and Support Vehicles"
В 1991 году серийные M981 FIST-V в первый и последний раз приняли участие в реальной боевой операции. Подвижные разведывательные пункты применялись в ходе операции «Буря в пустыне», обеспечивая поиск объектов противника и наведение артиллерийского огня. В целом, итоги боевой работы такой техники были удовлетворительными, но имеющиеся ограничения давали о себе знать и мешали расчетам.
В мирное время и в условиях войны пункты M981 показали себя не лучшим образом. В связи с этим к середине девяностых годов назрел вопрос замены такой техники более совершенными образцами. Впрочем, не исключалась возможность модернизации машин с целью повышения их характеристик. Вскоре появилось несколько предложений такого рода, затрагивавших все основные компоненты.
Проект модернизации предусматривал усиление бронирования шасси M113. Предлагалась вспомогательная силовая установка для энергоснабжения приборов без использования основного двигателя. Следовало улучшить конструкцию опорно-поворотного и подъемного устройства, автоматизировав и ускорив подготовку к работе. Объектив ночного прибора наблюдения оснастили защитной крышкой, а также фильтром для защиты от лазерного излучения. При этом кардинальная перестройка комплекса G/VLLD не предлагалась.
Бронетехника в музее, вид сзади. На переднем плане пункт разведки M981, за ним — ПТРК M901. Фото Wikimedia Commons
Обсуждение вопросов модернизации машин M981 продолжалось несколько лет и привело к некоторым результатам. Техника получила новые силовые агрегаты и современные спутниковые навигационные системы. Более серьезная переработка не предусматривалась.
К середине девяностых годов появились проекты совершенно новых разведывательных пунктов, лишенных недостатков FIST-V. Новые образцы поставили в серию и приняли на вооружение, а M981 стали списывать. На смену последней пришли гусеничная машина M7 Bradley Fire Support Vehicle и колесная M1131 Fire Support Vehicle. В этих образцах объединяются более удачные шасси и современные эффективные средства разведки.
Все имевшиеся в наличии M981 FIST-V были списаны. Подавляющее большинство такой техники отправилось на разделку. Несколько машин сохранили, сейчас они являются экспонатами нескольких американских музеев. К примеру, свой экземпляр такой техники имеет Texas Military Forces Museum (г. Остин). На открытой площадке разведывательный пункт M981 демонстрируется рядом с самоходным ПТРК M901. Благодаря такому соседству можно оценить сходство и различия двух образцов разного назначения.
***
Подвижные пункты артиллерийской разведки M981 FIST-V оставили неоднозначный след в истории армии США. В основе этой разработки лежали интересные и многообещающие решения, а также доступные компоненты, но итог работ оказался не очень удачным. Серийная техника имела массу проблем и не отличалась удобством, и ее модернизация не имела смысла. Поэтому FIST-V сняли с вооружения, заменив более совершенными образцами на основе современных компонентов.
По материалам:
https://fas.org/
https://globalsecurity.org/
http://texasmilitaryforcesmuseum.org/
https://477768.livejournal.com/
Hunnicutt, R.P. Bradley: A History of American Fighting and Support Vehicles. Navato, CA: Presidio Press, 1999.
- Автор:
- Рябов Кирилл
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