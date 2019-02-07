Если не Путин, то… что?
Да, злоба дня сегодня весьма злобная. Экономические проблемы у населения прут косяком, размножаются, как гидры, зрады тоже, а вот с перемогами все печально и искать-выискивать их надо под микроскопом.
А власть наша эти проблемы только усугубляет своими действиями, то законами, то откровенным хамством в лицо электорату.
И электорат, надо сказать, небезосновательно, платит недоверием и разочарованием. Власть перестают умножать и начинают того… Нелитературно критиковать. Но это поправимо, сейчас закончик будет готов, хамства поубавится. А то, ишь, моду взяли, великим и могучим по власти…
Вот вокруг меня куча образовалась неких граждан, у которых последнее время одна реакция на все раздражения — змеиный такой шип: «Что, крови хочешшшь? Гражжждансссской войны? Против Путина прешшшь?»
Вместе с налитыми кровью глазами – очень так смотрится. Впечатляет.
Сразу таким говорю: крови не хочу. Повидал, знаете ли. Потому не то что не боюсь и «всех победю», нет. Скорее, просто не хочу, в отличие от многих на наших страницах. Которые победяки малой кровью всех. Нет, если эта малая кровь будет именно тех горлопанов – не вопрос. Двумя руками «за». А своей – двумя руками «против».
Но тут другой вопрос сразу возникает к господам шипящим. Категория по возрасту просто замечательная, от 60 и дальше. То есть те, кто в начале 90-х тихо-мирно предал и продал ту страну, о которой теперь слезки роняет. Советский Союз.
Коротко. Если бы не миллионы (почти двадцать) предателей-коммунистов, то ни Горбачев, ни Ельцин ничего бы такого сделать не смогли. В плане развала. А вот при негласной поддержке этих… Которые тут же рванули за демократическими ценностями…
Если вкратце – два предателя и армия таких же в двадцать миллионов. И хана СССР настала.
Предвосхищаю вопрос от шипящих. Где я был и что я делал, чтобы этого не случилось. Отвечаю: был сопляком в погонах. И спрос с меня действительно невелик, потому как 19 лет. Типа отмазался, да.
Вопрос в том, что рушили страну те, кому было 35-45, самый плодотворный возраст. И по здоровью, и по возможностям. Вон у товарища полковника Ставера можно спросить, чем он занимался летом 1991 года в Москве. С партбилетом у сердца… Результат-то известен.
Но опять, при делах, не при делах – дело прошлое.
Другой вопрос, почему сегодня ТЕ так яростно шипят? Откуда вот это «Путин наше все», «Если не Путин, то кто» и так далее?
А нашел я ответ. И он оттуда, из времен КПСС. Привычка это. Сами эти господа коммунисты ничего толком делать не хотели, а вот чтобы кто-то на себя ответственность брал – за это они дружно привыкли голосовать. Голос свой, понимаете, совать. Куда ни попадя.
И потому-то Путин у них звезда путеводная. Да, именно потому, что не трусит брать на себя ответственность. И потому желательно, чтобы продолжалось все так, как привычно многим. В духе коммунизма. Кто-то пашет до потери пульса, а кто-то «одобряет и поддерживает». Голосом и лайком.
Ну и вот дошел я до этого самого «Если не Путин, то кто?»
Чем чаще слышу эту фразу (а слышу очень часто), тем больше ей удивляюсь.
Это какой плевок в лицо России-матушке?
У нас почти 150 (с учетом мигрантов, спасибо Украине и прочим) миллионов человек. Тот, кто считает, что из 150 000 000 человек невозможно найти ОДНОГО, который сможет управлять страной должным образом, этот организм просто плюет в лицо 149 999 998 жителям России. Всем, короче, кроме себя и Путина.
Меня впечатлило, как оперативно зазомбировались эти бывшие коммунисты. Вот хоть ты тресни, нет у нас замены Путину. Этот кривой, этот косой, эта дура, а у этого руки в грязи, у колхозника. Всех готовы обгадить (благо СМИ помогают) во имя прославления единственного и неповторимого.
А ничего, что человеку уже 70? Семь десятков лет? Из них уже 19 на работенке, на которую не каждый согласится. Я бы не пошел, например.
А Путин в первую очередь – человек. Обратите внимание, как сменились телеподвиги. Все, уже на истребителях не летаем. И танками не рулим. И небеса на летучей хреновине не бороздим. Все. Уже по земельке хочется походить, рыбку половить да грибочков пособирать.
Семьдесят лет…
Так что вопросом «Если не Путин, то кто?» (довольно кривым, кстати) должны задаваться как раз не те, кто лодку раскачивает да критикует, а те, кто якобы стоит на страже государственных основ.
Да, в вопросе как минимум два момента есть, о которых хочется поговорить.
Первый я уже затронул. Возраст. Тут можно много орать на тему того, что в 65 жизнь только начинается, но пусть эти сказки телеведущим прабабушка Меркель рассказывает. Ну или те, кто в жизни тяжелее стакана ничего не поднимал.
А мы люди умные и понимающие, соответственно, умом понимаем, что надо не дожидаясь а-ля Ельцин «я устал, я мухожук» думать на тему того, что любой человек имеет право на отдых.
Вот в том, что Путин его (отдых) заслужил, у меня сомнений нет. В отличие от девочки-припевочки из Совфеда. Та еще лет десять потанцует, как нечего делать. Но она не работала всю жизнь как бы.
Поэтому менять Путина на кого-то другого придется. И это дело очень близкой перспективы. Поймите это уже.
Второй момент. Математический.
У нас страна в 150 миллионов человек. И, как я уже сказал, из такого количества просто не может не найтись должное количество претендентов. И найдется.
Если только мы не будем и дальше кандидатов в президенты подбирать, как кандидатов в сборную по футболу.
И давайте вот возьмем и всех шипящих повернем на запад или на восток. Кому как угодно. Например, Корея. Северная, понятное дело. КНДР.
Вот вспомним, когда умер Ким Ир Сен, что там творилось? В 1994-м? Ну да, истерия в масштабах страны. У нас после смерти Сталина, а у китайцев после Мао что-то подобное было. И ничего, все живут. И никто уже не заходится в рыданиях на тему «Если не Ким, то кто?» Понятно, что свято место пусто не бывает. Ким Чен Ир и Ким Чен Ын. И вообще, есть Ким, будет вам и золото.
Куба, между прочим, показатель. Там тоже раньше говорили — если не Фидель, то кто? Ведь кругом же враги, эмбарго, санкции… И только Фидель нас от них защитит…
Жили, скажем честно, как нищие, но при этом считали Фиделя незаменимым.
А потом Фидель ушел по состоянию здоровья, а через некоторое время ушел совсем. И что? Небо упало на землю? Нет. Остров Свободы утонул? Тоже нет. Злобные американцы десант пошли высаживать? Тоже нет!!! Наоборот, в США даже задумываться стали, а не снять ли чуток этих санкций…
И назначили/выбрали на Кубе нового президента, Мигель Марио Диас-Канель Бермудес начал работать. Несмотря на то, что в кубинской революции не участвовал. И ничего…
Чем дальше смотрю, тем более убеждаюсь в том, что такие вот откровенно глупые вопросы типа "если не наш лучезарный, то кто?" — их почему-то задают в странах…
Скажем так, проблемы такой в США или Германии не стоит. Нет таких проблем. Есть партии, которые кого-то да выдвинут. И выдвигают, и выбирают. И, что странно, живут. И лучше нас почему-то живут.
А вот в странах, скажем так, с горой нерешенных проблем (не будем рассказывать, что в России жить легче и лучше, чем в США, хорошо?) такой вопрос поднимается, как только запахнет очередной имитацией выборов.
Тут, кстати, за примерами-то далеко ходить не надо. И Россия, и Казахстан, и Беларусь, и Туркменистан – везде одно и то же.
Прямо скажем, несколько раздутый (где-то больше, где-то меньше) культ одной личности и якобы «незаменимость». И растущая гора проблем.
Действительно, а почему так вопрос не стоит там, где жить лучше, чем у нас? Не обладают нашими территориями и запасами полезных ископаемых, но живут лучше?
От перечисления взвоешь: Финляндия, Новая Зеландия, Австрия, Бельгия, Испания, Канада…
И нигде проблемы такой, как у нас и наших бывших, нет.
Стоит задуматься, правда?
Равно как и стоит задуматься на тему того, а как правильно озвучить?
А правильный вопрос звучит так: "Если Путин, то ЧТО? Что дальше?" Вот над этим вопросом надо очень серьезно задуматься. Я так понимаю, что продолжение текущего курса может быть только одно – не совсем в плюс.
Нет, очередная чудо-ракета, которая всех если не убьет, то напугает, это, конечно, да. Но как бы в свете постоянного бряцания передо мной новейшими образцами оружия (из которых дай бог чтобы один из десяти на вооружение попал) лично я предпочел бы иные перемоги.
Но нет, у нас последнее время исключительно ракета или еще что-то не менее смертоубойное под сказочку от Киселева или Прокопенко, что завтра меня придут порабощать. А тут оно, чудо-оружие... Оно понятно, что весь мир после этого проникнется к нам братской любовью и будет прислушиваться к каждому слову.
Хотя, скорее всего, очередные запреты и санкции. Более действенно, учитывая, что мы уже ни корабля, ни самолета не в состоянии самостоятельно построить.
Все эти развлекушки с пенсией, курортно-выездные и мусорные собры-поборы, дачный (нет у меня дачи, у меня КФХ есть, оказывается), НДС, продукты, коммуналка… Понятно, что у меня слишком много денег. Я слишком хорошо живу. Вот мне война и объявлена. Пока проигрываю.
О полном развале системы социального обеспечения я уже говорил столько, что надоело. С пенсиями уже разобрались, они фактически отменены. На очереди — то же самое с медициной и образованием. Работа ведется.
И в свете последних законопроектов приходит понимание, что будет и оно, родное советское закручивание гаек. Завтра будут наказывать людей за неуважение к власти, хотя казалось бы – пусть эта власть работает на нас, а не на себя, и мы ее станем уважать.
Нет, будем осаживать особо обнаглевших, а электорат штрафами по мордасам.
Но обычно за завтра приходит послезавтра, а вот там уже интереснее. Можно на тот же Туркменистан посмотреть и сделать выводы. Послезавтра можно будет схлопотать за косой взгляд на эту власть, ну а в эпике — за недостаточно громкие аплодисменты в адрес этой власти.
Знакомо, проходили.
И вот самое забавное, что нас в это буквально впихивают те, кто топтал Сталина, при котором было «все то же самое». Очень забавно наблюдать, как бывшие 60-70-летние коммунисты злобно перхают в сторону генералиссимуса, но попробуй про Путина слово им скажи! Затопчут! Заплюют!
Просто они иначе не могут, оказывается. Свой Советский Союз они благополучно слили, господа товарищи коммунисты, но жить, не колотясь о чей-либо лик, они не научились. То есть им просто нужен культ личности. Без него никак.
А на деле мы имеем то, что имеем. Семидесятилетний Путин – это не пятидесятилетний. И, как бы ни хватался он за все, наладить ту систему, которую мы сейчас имеем, просто нереально. Все, она уже встала.
И мы благодаря этой системе имеем полную деградацию органов власти на всех уровнях. И никакими законами уже не заставить уважать завтра тех, кто сегодня просто плюет в лицо россиянам своими перлами в стиле Глацких, Матвиенко, Нарусовой.
Но они молчали до этого, не правда ли? Так почему все больше и больше плевков в наш адрес? Почему наглость и хамство типа «сенатора» с шестью классами образования – норма?
Все просто. Стае нужен новый вожак. Молодой, сильный и принципиальный. Такой, каким был тот же Путин 20 лет назад.
А незаменимый Владимир Владимирович имеет полное право на заслуженный отдых. Причем, наверное, это будет первый руководитель за последние полвека, которому никто не станет плевать в спину или вертеть на том свете, как его предшественника.
А нам нужен новый вожак. Более молодой и сильный, который догрызет этих, повылезавших. Который сможет наладить жизнь в России так, что сравнивать будем не с Украиной, а с Германией.
Почему не попробовать?
А власть наша эти проблемы только усугубляет своими действиями, то законами, то откровенным хамством в лицо электорату.
И электорат, надо сказать, небезосновательно, платит недоверием и разочарованием. Власть перестают умножать и начинают того… Нелитературно критиковать. Но это поправимо, сейчас закончик будет готов, хамства поубавится. А то, ишь, моду взяли, великим и могучим по власти…
Вот вокруг меня куча образовалась неких граждан, у которых последнее время одна реакция на все раздражения — змеиный такой шип: «Что, крови хочешшшь? Гражжждансссской войны? Против Путина прешшшь?»
Вместе с налитыми кровью глазами – очень так смотрится. Впечатляет.
Сразу таким говорю: крови не хочу. Повидал, знаете ли. Потому не то что не боюсь и «всех победю», нет. Скорее, просто не хочу, в отличие от многих на наших страницах. Которые победяки малой кровью всех. Нет, если эта малая кровь будет именно тех горлопанов – не вопрос. Двумя руками «за». А своей – двумя руками «против».
Но тут другой вопрос сразу возникает к господам шипящим. Категория по возрасту просто замечательная, от 60 и дальше. То есть те, кто в начале 90-х тихо-мирно предал и продал ту страну, о которой теперь слезки роняет. Советский Союз.
Коротко. Если бы не миллионы (почти двадцать) предателей-коммунистов, то ни Горбачев, ни Ельцин ничего бы такого сделать не смогли. В плане развала. А вот при негласной поддержке этих… Которые тут же рванули за демократическими ценностями…
Если вкратце – два предателя и армия таких же в двадцать миллионов. И хана СССР настала.
Предвосхищаю вопрос от шипящих. Где я был и что я делал, чтобы этого не случилось. Отвечаю: был сопляком в погонах. И спрос с меня действительно невелик, потому как 19 лет. Типа отмазался, да.
Вопрос в том, что рушили страну те, кому было 35-45, самый плодотворный возраст. И по здоровью, и по возможностям. Вон у товарища полковника Ставера можно спросить, чем он занимался летом 1991 года в Москве. С партбилетом у сердца… Результат-то известен.
Но опять, при делах, не при делах – дело прошлое.
Другой вопрос, почему сегодня ТЕ так яростно шипят? Откуда вот это «Путин наше все», «Если не Путин, то кто» и так далее?
А нашел я ответ. И он оттуда, из времен КПСС. Привычка это. Сами эти господа коммунисты ничего толком делать не хотели, а вот чтобы кто-то на себя ответственность брал – за это они дружно привыкли голосовать. Голос свой, понимаете, совать. Куда ни попадя.
И потому-то Путин у них звезда путеводная. Да, именно потому, что не трусит брать на себя ответственность. И потому желательно, чтобы продолжалось все так, как привычно многим. В духе коммунизма. Кто-то пашет до потери пульса, а кто-то «одобряет и поддерживает». Голосом и лайком.
Ну и вот дошел я до этого самого «Если не Путин, то кто?»
Чем чаще слышу эту фразу (а слышу очень часто), тем больше ей удивляюсь.
Это какой плевок в лицо России-матушке?
У нас почти 150 (с учетом мигрантов, спасибо Украине и прочим) миллионов человек. Тот, кто считает, что из 150 000 000 человек невозможно найти ОДНОГО, который сможет управлять страной должным образом, этот организм просто плюет в лицо 149 999 998 жителям России. Всем, короче, кроме себя и Путина.
Меня впечатлило, как оперативно зазомбировались эти бывшие коммунисты. Вот хоть ты тресни, нет у нас замены Путину. Этот кривой, этот косой, эта дура, а у этого руки в грязи, у колхозника. Всех готовы обгадить (благо СМИ помогают) во имя прославления единственного и неповторимого.
А ничего, что человеку уже 70? Семь десятков лет? Из них уже 19 на работенке, на которую не каждый согласится. Я бы не пошел, например.
А Путин в первую очередь – человек. Обратите внимание, как сменились телеподвиги. Все, уже на истребителях не летаем. И танками не рулим. И небеса на летучей хреновине не бороздим. Все. Уже по земельке хочется походить, рыбку половить да грибочков пособирать.
Семьдесят лет…
Так что вопросом «Если не Путин, то кто?» (довольно кривым, кстати) должны задаваться как раз не те, кто лодку раскачивает да критикует, а те, кто якобы стоит на страже государственных основ.
Да, в вопросе как минимум два момента есть, о которых хочется поговорить.
Первый я уже затронул. Возраст. Тут можно много орать на тему того, что в 65 жизнь только начинается, но пусть эти сказки телеведущим прабабушка Меркель рассказывает. Ну или те, кто в жизни тяжелее стакана ничего не поднимал.
А мы люди умные и понимающие, соответственно, умом понимаем, что надо не дожидаясь а-ля Ельцин «я устал, я мухожук» думать на тему того, что любой человек имеет право на отдых.
Вот в том, что Путин его (отдых) заслужил, у меня сомнений нет. В отличие от девочки-припевочки из Совфеда. Та еще лет десять потанцует, как нечего делать. Но она не работала всю жизнь как бы.
Поэтому менять Путина на кого-то другого придется. И это дело очень близкой перспективы. Поймите это уже.
Второй момент. Математический.
У нас страна в 150 миллионов человек. И, как я уже сказал, из такого количества просто не может не найтись должное количество претендентов. И найдется.
Если только мы не будем и дальше кандидатов в президенты подбирать, как кандидатов в сборную по футболу.
И давайте вот возьмем и всех шипящих повернем на запад или на восток. Кому как угодно. Например, Корея. Северная, понятное дело. КНДР.
Вот вспомним, когда умер Ким Ир Сен, что там творилось? В 1994-м? Ну да, истерия в масштабах страны. У нас после смерти Сталина, а у китайцев после Мао что-то подобное было. И ничего, все живут. И никто уже не заходится в рыданиях на тему «Если не Ким, то кто?» Понятно, что свято место пусто не бывает. Ким Чен Ир и Ким Чен Ын. И вообще, есть Ким, будет вам и золото.
Куба, между прочим, показатель. Там тоже раньше говорили — если не Фидель, то кто? Ведь кругом же враги, эмбарго, санкции… И только Фидель нас от них защитит…
Жили, скажем честно, как нищие, но при этом считали Фиделя незаменимым.
А потом Фидель ушел по состоянию здоровья, а через некоторое время ушел совсем. И что? Небо упало на землю? Нет. Остров Свободы утонул? Тоже нет. Злобные американцы десант пошли высаживать? Тоже нет!!! Наоборот, в США даже задумываться стали, а не снять ли чуток этих санкций…
И назначили/выбрали на Кубе нового президента, Мигель Марио Диас-Канель Бермудес начал работать. Несмотря на то, что в кубинской революции не участвовал. И ничего…
Чем дальше смотрю, тем более убеждаюсь в том, что такие вот откровенно глупые вопросы типа "если не наш лучезарный, то кто?" — их почему-то задают в странах…
Скажем так, проблемы такой в США или Германии не стоит. Нет таких проблем. Есть партии, которые кого-то да выдвинут. И выдвигают, и выбирают. И, что странно, живут. И лучше нас почему-то живут.
А вот в странах, скажем так, с горой нерешенных проблем (не будем рассказывать, что в России жить легче и лучше, чем в США, хорошо?) такой вопрос поднимается, как только запахнет очередной имитацией выборов.
Тут, кстати, за примерами-то далеко ходить не надо. И Россия, и Казахстан, и Беларусь, и Туркменистан – везде одно и то же.
Прямо скажем, несколько раздутый (где-то больше, где-то меньше) культ одной личности и якобы «незаменимость». И растущая гора проблем.
Действительно, а почему так вопрос не стоит там, где жить лучше, чем у нас? Не обладают нашими территориями и запасами полезных ископаемых, но живут лучше?
От перечисления взвоешь: Финляндия, Новая Зеландия, Австрия, Бельгия, Испания, Канада…
И нигде проблемы такой, как у нас и наших бывших, нет.
Стоит задуматься, правда?
Равно как и стоит задуматься на тему того, а как правильно озвучить?
А правильный вопрос звучит так: "Если Путин, то ЧТО? Что дальше?" Вот над этим вопросом надо очень серьезно задуматься. Я так понимаю, что продолжение текущего курса может быть только одно – не совсем в плюс.
Нет, очередная чудо-ракета, которая всех если не убьет, то напугает, это, конечно, да. Но как бы в свете постоянного бряцания передо мной новейшими образцами оружия (из которых дай бог чтобы один из десяти на вооружение попал) лично я предпочел бы иные перемоги.
Но нет, у нас последнее время исключительно ракета или еще что-то не менее смертоубойное под сказочку от Киселева или Прокопенко, что завтра меня придут порабощать. А тут оно, чудо-оружие... Оно понятно, что весь мир после этого проникнется к нам братской любовью и будет прислушиваться к каждому слову.
Хотя, скорее всего, очередные запреты и санкции. Более действенно, учитывая, что мы уже ни корабля, ни самолета не в состоянии самостоятельно построить.
Все эти развлекушки с пенсией, курортно-выездные и мусорные собры-поборы, дачный (нет у меня дачи, у меня КФХ есть, оказывается), НДС, продукты, коммуналка… Понятно, что у меня слишком много денег. Я слишком хорошо живу. Вот мне война и объявлена. Пока проигрываю.
О полном развале системы социального обеспечения я уже говорил столько, что надоело. С пенсиями уже разобрались, они фактически отменены. На очереди — то же самое с медициной и образованием. Работа ведется.
И в свете последних законопроектов приходит понимание, что будет и оно, родное советское закручивание гаек. Завтра будут наказывать людей за неуважение к власти, хотя казалось бы – пусть эта власть работает на нас, а не на себя, и мы ее станем уважать.
Нет, будем осаживать особо обнаглевших, а электорат штрафами по мордасам.
Но обычно за завтра приходит послезавтра, а вот там уже интереснее. Можно на тот же Туркменистан посмотреть и сделать выводы. Послезавтра можно будет схлопотать за косой взгляд на эту власть, ну а в эпике — за недостаточно громкие аплодисменты в адрес этой власти.
Знакомо, проходили.
И вот самое забавное, что нас в это буквально впихивают те, кто топтал Сталина, при котором было «все то же самое». Очень забавно наблюдать, как бывшие 60-70-летние коммунисты злобно перхают в сторону генералиссимуса, но попробуй про Путина слово им скажи! Затопчут! Заплюют!
Просто они иначе не могут, оказывается. Свой Советский Союз они благополучно слили, господа товарищи коммунисты, но жить, не колотясь о чей-либо лик, они не научились. То есть им просто нужен культ личности. Без него никак.
А на деле мы имеем то, что имеем. Семидесятилетний Путин – это не пятидесятилетний. И, как бы ни хватался он за все, наладить ту систему, которую мы сейчас имеем, просто нереально. Все, она уже встала.
И мы благодаря этой системе имеем полную деградацию органов власти на всех уровнях. И никакими законами уже не заставить уважать завтра тех, кто сегодня просто плюет в лицо россиянам своими перлами в стиле Глацких, Матвиенко, Нарусовой.
Но они молчали до этого, не правда ли? Так почему все больше и больше плевков в наш адрес? Почему наглость и хамство типа «сенатора» с шестью классами образования – норма?
Все просто. Стае нужен новый вожак. Молодой, сильный и принципиальный. Такой, каким был тот же Путин 20 лет назад.
А незаменимый Владимир Владимирович имеет полное право на заслуженный отдых. Причем, наверное, это будет первый руководитель за последние полвека, которому никто не станет плевать в спину или вертеть на том свете, как его предшественника.
А нам нужен новый вожак. Более молодой и сильный, который догрызет этих, повылезавших. Который сможет наладить жизнь в России так, что сравнивать будем не с Украиной, а с Германией.
Почему не попробовать?
- Автор:
- Роман Скоморохов
- Использованы фотографии:
- Menno de Jong
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