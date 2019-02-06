Госиспытания новейших "умных" мин начнутся в конце этого года
Государственные испытания "умных" мин ПТМ-5, способных различать военнослужащих и мирное население, запланированы на конец 2019 года, заявил гендиректор Научно-исследовательского инженерного института Игорь Смирнов.
Отвечая на вопрос журналистов, гендиректор института, который является разработчиком "умных" мин, пояснил, что в настоящее время институт приступает к изготовлению опытной партии мин, а госиспытания начнутся в конце этого года. Он пояснил, что новая мина будет выпускаться в двух вариантах: как противопехотная, так и противотанковая. В мины заложен принцип "селекции целей", позволяющий срабатывать по бронетехнике и вооруженным бойцам, в тоже время игнорируя мирное население, которое может случайно появиться в заминированном секторе. Все мины снабжены системами ликвидации и не противоречат положениям Женевской конвенции.
Смирнов не привел данных, какова вероятность несрабатывания мин по мирному населению, но заявил, что она достаточно большая.
По планам НИИИ новые "умные" мины пойдут в серию уже в 2020 году.
Ранее Научно-исследовательский инженерный институт сообщал о разработке и поступлении на вооружении ВС РФ "умной мины" ПОМ-3 "Медальон", которая "умеет" отличать человека от животного.
Подробнее о мине "ПОМ-3" Вы можете прочитать в материале "ВО" "Перспективная противопехотная мина ПОМ-3 «Медальон»"
Отвечая на вопрос журналистов, гендиректор института, который является разработчиком "умных" мин, пояснил, что в настоящее время институт приступает к изготовлению опытной партии мин, а госиспытания начнутся в конце этого года. Он пояснил, что новая мина будет выпускаться в двух вариантах: как противопехотная, так и противотанковая. В мины заложен принцип "селекции целей", позволяющий срабатывать по бронетехнике и вооруженным бойцам, в тоже время игнорируя мирное население, которое может случайно появиться в заминированном секторе. Все мины снабжены системами ликвидации и не противоречат положениям Женевской конвенции.
Смирнов не привел данных, какова вероятность несрабатывания мин по мирному населению, но заявил, что она достаточно большая.
По планам НИИИ новые "умные" мины пойдут в серию уже в 2020 году.
Ранее Научно-исследовательский инженерный институт сообщал о разработке и поступлении на вооружении ВС РФ "умной мины" ПОМ-3 "Медальон", которая "умеет" отличать человека от животного.
Подробнее о мине "ПОМ-3" Вы можете прочитать в материале "ВО" "Перспективная противопехотная мина ПОМ-3 «Медальон»"
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