В Иране башню с «Громом» установили на советский БТР-60
В Тегеране прошла военная выставка, на которой была представлена модернизированная техника сухопутных войск, сообщает Российская газета.
В число экспонатов вошли образцы, выполненные на базе советских БТР-60, которые были поставлены в Иран еще в 1970-е годы. Бронемашины активно использовались в войне с Ираком, у которого на вооружении также стояло большое количество советской техники.
Как отмечают военные эксперты, часть «шестидесятых», в настоящее время несущих службу в иранской армии, являются трофеями, добытыми в той войне.
Иранские инженеры разработали несколько вариантов модернизации советских бронетранспортеров.
На одном из БТР-60, например, установлена башня от БМП-1 с пушкой «Гром» калибра 73 мм, и спаренным пулеметом ПКТ (7,62 мм). При этом сохранена возможность использования выпускающихся в Иране противотанковых ракет «Малютка».
Следует отметить, что впервые такое боевое отделение устанавливалось на бронетранспортер еще в Советском союзе в 1971 году. Опытная колесная БМП ГАЗ-50 прошла все испытания, однако на вооружение принята не была (впоследствии на ее базе был создан БТР-70).
Другой бронетранспортер получил в качестве вооружения 23-мм спаренную автоматическую зенитную установку ЗУ-23-2 с дистанционным управлением. Установка может применяться как по воздушным, так и по наземным целям.
В число экспонатов вошли образцы, выполненные на базе советских БТР-60, которые были поставлены в Иран еще в 1970-е годы. Бронемашины активно использовались в войне с Ираком, у которого на вооружении также стояло большое количество советской техники.
Как отмечают военные эксперты, часть «шестидесятых», в настоящее время несущих службу в иранской армии, являются трофеями, добытыми в той войне.
Иранские инженеры разработали несколько вариантов модернизации советских бронетранспортеров.
На одном из БТР-60, например, установлена башня от БМП-1 с пушкой «Гром» калибра 73 мм, и спаренным пулеметом ПКТ (7,62 мм). При этом сохранена возможность использования выпускающихся в Иране противотанковых ракет «Малютка».
Следует отметить, что впервые такое боевое отделение устанавливалось на бронетранспортер еще в Советском союзе в 1971 году. Опытная колесная БМП ГАЗ-50 прошла все испытания, однако на вооружение принята не была (впоследствии на ее базе был создан БТР-70).
Другой бронетранспортер получил в качестве вооружения 23-мм спаренную автоматическую зенитную установку ЗУ-23-2 с дистанционным управлением. Установка может применяться как по воздушным, так и по наземным целям.
- Использованы фотографии:
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