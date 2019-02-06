Россия не будет размещать свои ракеты на территории Белоруссии

Россия не намерена размещать на территории Белоруссии свои ракетные комплексы в связи с выходом Соединенных Штатов из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и не планирует рассматривать этот вопрос в дальнейшем, заявил спецпредставитель президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, посол Михаил Бабич.Отвечая на вопрос журналистов о вероятности размещении российских ракет на белорусской территории, Бабич заявил, что "этого не требуется". По его словам, действующая конфигурация совместной военной группировки России и Белоруссии, позволяет решать любые военные задачи, исходя из тех пунктов дислокации, где находятся наши средства ответного удара. Передвигать какие-то силы на другую территорию не требуется, добавил он.Бабич подчеркнул, что Россия и Белоруссия разработали совместные планы военного применения, обороны и безопасности Союзного государства, поэтому все обязательства по обеспечению безопасности обоих государств будут выполнятся в полном объеме.Напомним, что Соединенные Штаты приняли решение о приостановке действий ДРСМД на полгода и выходе из него по истечении данного срока в случае невыполнения ультиматума, выдвинутого России по уничтожению ракет 9М729 и пусковых установок к ним. В ответ президент России принял решение ответить на действия США зеркально и в свою очередь приостановить действия договора. Минобороны РФ заявило о начале разработки наземной версии морских ракет "Калибр" и наземных установок гиперзвуковых ракет большей дальности.