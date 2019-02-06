Эксперт: ПРО США бессильна против российских гиперзвуковых ракет

Сегодня к ПРО США нужно относиться как к коммерческому проекту, который приносит огромные дивиденды различным финансовым группам США. И Трамп, будучи успешным бизнесменом, является главным лоббистом этих групп. С точки зрения безопасности, система американского ПРО бессильна против российских гиперзвуковых ракет, однако проект не сворачивают именно в силу того, что он приносит прибыль. А идеологическую базу под это можно подвести любую, в том числе, и защиту от российской угрозы.

Неуязвимость современного с технической точки зрения российского оружия даёт возможность нашей стране иметь паритет и не беспокоиться относительно возможных угроз со стороны других государств. Об этом рассказал в интервью газете «Взгляд» представитель Совфеда РФ Франц Клинцевич.Так сенатор от Смоленской области отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о разработке современной противоракетной обороны (ПРО). Об этом американский лидер объявил в ходе выступления с традиционным посланием к Конгрессу «О положении страны».По мнению Клинцевича, являющегося членом комитета по обороне и безопасности в сенате, у Соединённых Штатов нет чёткого представления относительно развития своей системы ПРО, которая была бы способна осуществлять перехват анонсированных Россией носителей.Сенатор также отметил, что для нас является очень важным моментом знать, в каком направлении Соединённые Штаты собираются вести эту работу. Существует вероятность того, что американцы, обладая мощными возможностями в развитии науки и производства, пойдут по пути России и сделают упор на создании современных средств радиоэлектронной борьбы.Однако, согласно той информации, которой располагает сенатор, американцы существенно отстают от России в этом направлении.Пока наша страна обеспечена средствами поражения. Американцы, прекрасно понимая это, будут работать в направлении развития как военных технологий, так и политической стратегии по «разрушению» России, - подчеркнул Клинцевич.Для "Военного обозрения" ситуацию с американской системой ПРО комментирует Член Экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», член Ассоциации военных политологов, кандидат политических наукПо мнению эксперта, в рамках этого проекта, возможно,будут сделаны какие-либо инновационные открытия. Однако на сегодняшний день США, при всей их военной и технической мощи, не способны противостоять нашим ракетам. А значит система развития ПРО США – проект исключительно коммерческий.