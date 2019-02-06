Во Внуково работает фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто»

Выставка «Герои России, какими их не видел никто» работает в аэропорту Внуково на третьем уровне терминала «А» - рядом со входом в VIP зал.Целью проекта «Герои России, какими их не видел никто» является формирование современного образа ветерана. В съемках приняли участие Герои России и Советского Союза, ветераны боевых действий. Эти мужчины самоотверженно защищали Родину, многие получили серьезные травмы и ранения в бою, но сегодня, несмотря на пройденные трудности, преподнесенные судьбой, они живут полноценной, активной и насыщенной жизнью.На протяжении трех лет проект реализуется благотворительным фондом «Память поколений» при участии фотографов с мировым именем – Данила Головкина и Ольги Тупоноговой-Волковой. Работая над проектом, фотографам удалось показать героев настоящими – сильными и смелыми мужчинами, возможности которых безграничны. Истории жизни ветеранов, преодолевших множество препятствий на своем пути, доказывают, что возможности человека безграничны даже в самых сложных обстоятельствах. Участвуя в проекте, герои мотивируют на преодоление любых сложностей на пути к своим целям и доказывают, что для человека нет ничего невозможного.В этом году съемки Героев России и Советского Союза впервые проходили в живописных местах Крымского полуострова. Неповторимая природа Крыма дополнила образы героев и подчеркнула силу духа и характер каждого. Эти мужчины совершали настоящие подвиги, за которые им были присвоены высокие звания Героев России и Советского Союза.Съемки ветеранов проходили в московских студиях, во время которых участники не прятали полученные в бою травмы и протезы под одеждой. Все они регулярно тренируются, упорно идут к победе над трудностями и каждым своим достижением доказывают, что даже из самой сложной ситуации есть выход.Посетить фотовыставку в аэропорту Внуково можно до 20 февраля 2019 года.В числе участников проекта Герой Российской Федерации Аркадий Михайлович Корольков. Во время второй Чеченской войны Аркадий Корольков был командиром 99-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка.В январе 2000 года при штурме Грозного он был отрезан от товарищей на наблюдательном пункте и вызвал огонь своих батарей на себя, в результате чего боевики были отброшены.Герой Российской Федерации Михаил Анатольевич Миненков в 1999 году сражался с бандами Басаева и Хаттаба в Дагестане. В октябре 1999 года разведгруппа десанта под его командованием внезапной атакой выручила окруженную врагом группу спецназа ВДВ. Михаил Миненков организовал эвакуацию раненых и прикрывал отход, был тяжело ранен при взрыве фугаса, но продолжил вести огонь.Герой Российской Федерации Сергей Леонидович Яшкин был командиром Пермского СОБРа и руководил отрядом СОБР на Северном Кавказе. В 2012 году в бою был ранен, контужен, получил ожоги 2-й и 3-й степени, но не вышел из боя, лично уничтожил группу боевиков и продолжил руководить спецоперацией до ее успешного завершения.