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Захарова назвала обвинения Порошенко России абсолютно лживыми

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Порошенко о том, что в бедности украинских граждан виновата исключительно Россия. По ее словам, в огромных экономических и финансовых потерях украинского народа виноват сам лично Порошенко, а бедность украинцев стала итогом его действий, написала на странице МИД РФ в Facebook.

Захарова назвала обвинения Порошенко России абсолютно лживыми



Захарова отметила, что Порошенко лично руководил уничтожением российско-украинских хозяйственных связей став президентом и именно это и привело к колоссальным экономическим и финансовым потерям украинского народа. Комментируя его заявление, в котором он обвинил Россию в экономическом крахе Украины, она предположила, что Порошенко "Явно не в своем уме".

Петр Алексеевич осатанел, по всей видимости, в здравом уме так даже врать не получится
- заявила Захарова, добавив, что разрыв экономических связей между странами полностью лежит на совести украинской власти, поскольку Киев был инициатором разрыва экономических соглашений.

Она напомнила, что по приказу Порошенко Киев в одностороннем порядке прекратил сотрудничество с Россией в сфере ВТС, прекратил Программу экономического сотрудничества РФ и Украины на 2011-2020 годы,а также еще многие совместные проекты двух стран.

Ранее Порошенко в эфире канале ICTV заявил, что в низком благосостоянии граждан Украины виновата Россия, которая "в один миг закрыла свои рынки для украинских товаров", тем самым желая, "чтобы украинские предприятия закрылись, а голодные граждане сбросили законную власть".

Использованы фотографии:
https://twitter.com/smnewsru
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