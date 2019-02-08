Радиоэлектронная борьба. Битва за Атлантику. Окончание
Упомянутая в предыдущей части цикла система высокочастотной радиопеленгации HF/DF (High-frequency direction finding, или Huff-Duff), устанавливаемая с 1942 года на кораблях эскортного сопровождения, помогла пустить на дно 24% всех потопленных субмарин Германии. Подобная аппаратура была установлена и на американских кораблях, только по французской технологии. Huff-Duff позволила сделать главное – она лишила «волчьи стаи» возможности координировать свои действия с помощью радиообмена, что было ключом к успеху на море.
В борьбе с надводными кораблями противника немецкие подводники в условиях плохой видимости использовали РЛС сантиметрового диапазона. При этом для фиксации вражеского радиоизлучения в начале 1944 года у субмарин появился радиоприёмник FuMB 26 Tunis, который являлся совмещенной системой, включавшей в себя 9-сантиметровый FuMB 24 Fliege и 3-см FuMB 25 Mücke.
Радиоприемник FuMB 26 Tunis
Эффективность его была достаточно высока – Tunis «видел» РЛС противника на удалении 50 км, в особенности 3-см английский радар АСВ Mk.VII. «Тунис» появился в результате тщательного осмотра немцами обломков сбитого над Берлином британского самолета, оснащенного 3-сантиметровым радаром. Забавные истории случались с американскими самолетами-радиоразведчиками, которые блуждали по Атлантике в поисках радиоволн локаторов кригсмарине. К концу войны они почти перестали фиксировать излучение – оказалось, немцы настолько были напуганы ответными действиями противника, что просто перестали пользоваться радарами.
Один из экземпляров британских авиационных РЛС в музее
Среди ответных уловок немецкого флота были имитаторы надводных целей, получивших название Aphrodite и Tetis. Aphrodite (по другим источникам, Bold) упоминались в первой части цикла и представляли из себя наполненные водородом шары с алюминиевыми отражателями, которые крепились к массивному поплавку. Tetis был еще проще – резиновый баллон, поддерживающий рефлекторы, покрытые алюминиевой фольгой. И эта примитивная техника оказалась вполне эффективной. Американские самолеты с британскими обнаруживали их на таком же расстоянии, что и реальные цели, да и сигнатура ловушек ничем себя не выдавала. Даже самое опытные операторы РЛС не могли уверенно отличить Aphrodite и Tetis от кораблей немцев.
Тяжелый крейсер Prinz Eugen в руках американцев
Несмотря на некоторую отсталость в вопросах РЭБ, немцам все-таки было чем гордиться. В ночь на 12 февраля 1942 года были поставлены активные помехи британским локаторам на южном побережье Англии, благодаря которым тяжелый крейсер Prinz Eugen вместе с линкорами Scharnhorst и Gneisenau успели почти незамеченными проскочить Ла-Манш. Сами корабли должны были на максимальной скорость вырваться из французского Бреста, при этом все радиолокационные приборы на них были выключены. Всю работу по глушению британцев делали Breslau II – береговые передатчик на французском побережье и три He 111H. Последние оснащались передатчиками имитационных помех Garmisch-Partenkirchen, которые создавали на локаторах англичан фантомы приближающихся крупных бомбардировочных соединений. Кроме того, был сформирован специальная эскадрилья, которая специально курсировала в районе Британских островов, дополнительно отвлекая внимание. И такая слаженная комплексная работа немцев увенчалась успехом – позже английские газеты с горечью писали, что "со времен XVII столетия королевский флот не переживал ничего более позорного в своих водах". Самое интересное, что британцы не смогли опознать радиоэлектронную атаку на свои локаторы. Они до самого последнего момента полагали, что столкнулись с неисправностями. На стороне немцев была темная ночь и густой туман, но все-таки они были обнаружены, правда, не локаторами, а патрульными самолетами. Prinz Eugen, Scharnhorst и Gneisenau даже успели попасть под обстрел береговой батареи британцев, которая работала по идущим на всех парах кораблям с дальности 26 км. Бой за прорывающиеся корабли вели как в воздухе, так и артиллеристы береговых батарей по обе стороны Ла-Манша. Scharnhorst, едва успевая отбиваться от надоедливых торпедных катеров, налетел на мину и встал, рискуя стать простой целью для британских бомбардировщиков. Англичане бросили в атаку 240 бомбардировщиков, которые в отчаянной попытке старались потопить беглецов. Но матросы Scharnhorst оперативно устранили повреждения, и под прикрытием люфтваффе линкор продолжил движение. Gneisenau несколько позже также отличился встречей с миной, которая, однако, ничего существенного не принесла, и корабль продолжил движение.
Планирующая УАБ Fritz X
Союзникам пришлось бороться еще с одной неожиданной напастью с немецкой стороны – управляемым вооружением. В середине войны у фашистов появились управляемые авиабомбы Herschel Hs 293A и планирующие управляемые бомбы типа Fritz X. Принцип работы новинок был достаточно прост по современным меркам – радиопередатчик Kehl на самолёте и приемник Strassburg на боеприпасе были ядром этой системы. Радиокомандная система работала в метровом диапазоне, причем оператор мог выбирать между 18 рабочими частотами. Первой попыткой "глушения" такого оружия стал постановщик помех XCJ-1, появившийся на американских эсминцах, задействованных в эскортном сопровождении в начале 1944 года. Не все было гладко у XCJ-1 с подавлением массированных атак управляемых бомб, так как оператору приходилось настраиваться на строго определенную частоту одной бомбы. В это время остальные Herschel Hs 293A и Fritz X, работающие на иных частотах, успешно поражали корабль. Пришлось обращаться к британцам, которые на то время были бесспорными фаворитами в РЭБ. Английская глушилка типа 650 работала непосредственно с приемником Strassburg, блокируя его связь на частоте активации 3 МГц, что не давало возможности немецкому оператору выбрать радиоканал управления. Американцы вслед за британцами усовершенствовали свои передатчики до версии XCJ-2 и XCJ-3, а у канадцев появилась аналогичная Naval Jammer. Как обычно, такой прорыв не был случайным – на Корсике предварительно упал немецкий Heinkel He 177, на борту которого была система управления новыми бомбами. Тщательное изучение аппаратуры и выдало союзникам все козыри.
Пример удачного попадания управляемой бомбы в корабль союзников
AN/ARQ-8 Dinamate из США вообще позволял перехватывать управление немецкими бомбами и отводить их от эскортов. Все эти меры заставили немцев уже к лету 1944 года отказаться от использования радиоуправляемых бомб. Надежду давал переход на управление по проводам у Fritz X, но в этих случаях к цели приходилось подбираться слишком близко, что нивелировало все преимущества планирующих бомб.
Противостояние в Атлантике была важным, но далеко не единственным примером успешного применения или провального пренебрежения возможностями РЭБ. Немцам, в частности, приходилось судорожно сопротивляться армадами бомбардировщиков союзных ВВС, которые в конце войны сровняли страну с землей. И борьба на радиофронте играла здесь не последнее значение.
По материалам:
uboat.net
wiki.wargaming.net
Палий А. И. Радиовойна. М., Воениздат, 1963
Марио де Арканжелис. Радиоэлектронная война. От Цусимы до Ливана и Фолклендских островов. Изд-во Blandford press poole dorset, 1985
Пирумов В. С., Червинский Р. А. Радиоэлектроника в войне на море. М.: Воениздат, 1987
Радиоэлектронная борьба. От экспериментов прошлого до решающего фронта будущего. Под ред. Н. А. Колесова и И. Г. Насенкова. М.: Центр анализа стратегий и технологий, 2015
В борьбе с надводными кораблями противника немецкие подводники в условиях плохой видимости использовали РЛС сантиметрового диапазона. При этом для фиксации вражеского радиоизлучения в начале 1944 года у субмарин появился радиоприёмник FuMB 26 Tunis, который являлся совмещенной системой, включавшей в себя 9-сантиметровый FuMB 24 Fliege и 3-см FuMB 25 Mücke.
Радиоприемник FuMB 26 Tunis
Эффективность его была достаточно высока – Tunis «видел» РЛС противника на удалении 50 км, в особенности 3-см английский радар АСВ Mk.VII. «Тунис» появился в результате тщательного осмотра немцами обломков сбитого над Берлином британского самолета, оснащенного 3-сантиметровым радаром. Забавные истории случались с американскими самолетами-радиоразведчиками, которые блуждали по Атлантике в поисках радиоволн локаторов кригсмарине. К концу войны они почти перестали фиксировать излучение – оказалось, немцы настолько были напуганы ответными действиями противника, что просто перестали пользоваться радарами.
Один из экземпляров британских авиационных РЛС в музее
Среди ответных уловок немецкого флота были имитаторы надводных целей, получивших название Aphrodite и Tetis. Aphrodite (по другим источникам, Bold) упоминались в первой части цикла и представляли из себя наполненные водородом шары с алюминиевыми отражателями, которые крепились к массивному поплавку. Tetis был еще проще – резиновый баллон, поддерживающий рефлекторы, покрытые алюминиевой фольгой. И эта примитивная техника оказалась вполне эффективной. Американские самолеты с британскими обнаруживали их на таком же расстоянии, что и реальные цели, да и сигнатура ловушек ничем себя не выдавала. Даже самое опытные операторы РЛС не могли уверенно отличить Aphrodite и Tetis от кораблей немцев.
Тяжелый крейсер Prinz Eugen в руках американцев
Несмотря на некоторую отсталость в вопросах РЭБ, немцам все-таки было чем гордиться. В ночь на 12 февраля 1942 года были поставлены активные помехи британским локаторам на южном побережье Англии, благодаря которым тяжелый крейсер Prinz Eugen вместе с линкорами Scharnhorst и Gneisenau успели почти незамеченными проскочить Ла-Манш. Сами корабли должны были на максимальной скорость вырваться из французского Бреста, при этом все радиолокационные приборы на них были выключены. Всю работу по глушению британцев делали Breslau II – береговые передатчик на французском побережье и три He 111H. Последние оснащались передатчиками имитационных помех Garmisch-Partenkirchen, которые создавали на локаторах англичан фантомы приближающихся крупных бомбардировочных соединений. Кроме того, был сформирован специальная эскадрилья, которая специально курсировала в районе Британских островов, дополнительно отвлекая внимание. И такая слаженная комплексная работа немцев увенчалась успехом – позже английские газеты с горечью писали, что "со времен XVII столетия королевский флот не переживал ничего более позорного в своих водах". Самое интересное, что британцы не смогли опознать радиоэлектронную атаку на свои локаторы. Они до самого последнего момента полагали, что столкнулись с неисправностями. На стороне немцев была темная ночь и густой туман, но все-таки они были обнаружены, правда, не локаторами, а патрульными самолетами. Prinz Eugen, Scharnhorst и Gneisenau даже успели попасть под обстрел береговой батареи британцев, которая работала по идущим на всех парах кораблям с дальности 26 км. Бой за прорывающиеся корабли вели как в воздухе, так и артиллеристы береговых батарей по обе стороны Ла-Манша. Scharnhorst, едва успевая отбиваться от надоедливых торпедных катеров, налетел на мину и встал, рискуя стать простой целью для британских бомбардировщиков. Англичане бросили в атаку 240 бомбардировщиков, которые в отчаянной попытке старались потопить беглецов. Но матросы Scharnhorst оперативно устранили повреждения, и под прикрытием люфтваффе линкор продолжил движение. Gneisenau несколько позже также отличился встречей с миной, которая, однако, ничего существенного не принесла, и корабль продолжил движение.
Планирующая УАБ Fritz X
Союзникам пришлось бороться еще с одной неожиданной напастью с немецкой стороны – управляемым вооружением. В середине войны у фашистов появились управляемые авиабомбы Herschel Hs 293A и планирующие управляемые бомбы типа Fritz X. Принцип работы новинок был достаточно прост по современным меркам – радиопередатчик Kehl на самолёте и приемник Strassburg на боеприпасе были ядром этой системы. Радиокомандная система работала в метровом диапазоне, причем оператор мог выбирать между 18 рабочими частотами. Первой попыткой "глушения" такого оружия стал постановщик помех XCJ-1, появившийся на американских эсминцах, задействованных в эскортном сопровождении в начале 1944 года. Не все было гладко у XCJ-1 с подавлением массированных атак управляемых бомб, так как оператору приходилось настраиваться на строго определенную частоту одной бомбы. В это время остальные Herschel Hs 293A и Fritz X, работающие на иных частотах, успешно поражали корабль. Пришлось обращаться к британцам, которые на то время были бесспорными фаворитами в РЭБ. Английская глушилка типа 650 работала непосредственно с приемником Strassburg, блокируя его связь на частоте активации 3 МГц, что не давало возможности немецкому оператору выбрать радиоканал управления. Американцы вслед за британцами усовершенствовали свои передатчики до версии XCJ-2 и XCJ-3, а у канадцев появилась аналогичная Naval Jammer. Как обычно, такой прорыв не был случайным – на Корсике предварительно упал немецкий Heinkel He 177, на борту которого была система управления новыми бомбами. Тщательное изучение аппаратуры и выдало союзникам все козыри.
Пример удачного попадания управляемой бомбы в корабль союзников
AN/ARQ-8 Dinamate из США вообще позволял перехватывать управление немецкими бомбами и отводить их от эскортов. Все эти меры заставили немцев уже к лету 1944 года отказаться от использования радиоуправляемых бомб. Надежду давал переход на управление по проводам у Fritz X, но в этих случаях к цели приходилось подбираться слишком близко, что нивелировало все преимущества планирующих бомб.
Противостояние в Атлантике была важным, но далеко не единственным примером успешного применения или провального пренебрежения возможностями РЭБ. Немцам, в частности, приходилось судорожно сопротивляться армадами бомбардировщиков союзных ВВС, которые в конце войны сровняли страну с землей. И борьба на радиофронте играла здесь не последнее значение.
По материалам:
uboat.net
wiki.wargaming.net
Палий А. И. Радиовойна. М., Воениздат, 1963
Марио де Арканжелис. Радиоэлектронная война. От Цусимы до Ливана и Фолклендских островов. Изд-во Blandford press poole dorset, 1985
Пирумов В. С., Червинский Р. А. Радиоэлектроника в войне на море. М.: Воениздат, 1987
Радиоэлектронная борьба. От экспериментов прошлого до решающего фронта будущего. Под ред. Н. А. Колесова и И. Г. Насенкова. М.: Центр анализа стратегий и технологий, 2015
- Автор:
- Евгений Федоров
- Использованы фотографии:
- uboat.net, i.pinimg.com, wikipedia.ru
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter