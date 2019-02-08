Радиоэлектронная борьба. Битва за Атлантику. Окончание



Линкор Gneisenau









Линкор Scharnhorst



Линкор GneisenauЛинкор Scharnhorst











Herschel Hs 293A





Herschel Hs 293A и её носитель



Herschel Hs 293AHerschel Hs 293A и её носитель

По материалам:

uboat.net

wiki.wargaming.net

Палий А. И. Радиовойна. М., Воениздат, 1963

Марио де Арканжелис. Радиоэлектронная война. От Цусимы до Ливана и Фолклендских островов. Изд-во Blandford press poole dorset, 1985

Пирумов В. С., Червинский Р. А. Радиоэлектроника в войне на море. М.: Воениздат, 1987

Радиоэлектронная борьба. От экспериментов прошлого до решающего фронта будущего. Под ред. Н. А. Колесова и И. Г. Насенкова. М.: Центр анализа стратегий и технологий, 2015