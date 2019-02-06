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Литва передает Украине партию боеприпасов для стрелкового оружия

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Литва приняла решение бесплатно передать Украине боеприпасы для стрелкового оружия советского производства, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу латвийского правительства.

Литва передает Украине партию боеприпасов для стрелкового оружия



Издание пишет, что литовские власти приняли решение передать украинскому Минобороны партию патронов, предназначенных для стрелкового оружия советского производства - автоматов и пулеметов. Отмечается, что общая стоимость партии оценивается в 226 тысяч евро, но украинские военные получат ее бесплатно. В литовском военном ведомстве заявили, что такие боеприпасы в вооруженных силах Литвы не используются по причине перехода армии на стандарты НАТО и отсутствия советского вооружения.

Это не первая партия оружия и боеприпасов, переданная Литвой Украине. Начало было положено в 2014 году, когда Вильнюс передал Киеву вооружения "для противостояния российской агрессии" на Донбассе. Также Литва, наряду с США и Канадой, является основным поставщиком летального вооружения. Кроме этого, МИД Литвы ежегодно выделяет средства на оказание гуманитарной помощи Киеву.

В декабре прошлого года литовский президент Даля Грибаускайте заявила об увеличении военной поддержки Украины. Всего же за последние четыре года Вильнюс выделил Киеву около 13 млн. долларов на поддержку.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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