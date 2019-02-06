Литва передает Украине партию боеприпасов для стрелкового оружия
Литва приняла решение бесплатно передать Украине боеприпасы для стрелкового оружия советского производства, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу латвийского правительства.
Издание пишет, что литовские власти приняли решение передать украинскому Минобороны партию патронов, предназначенных для стрелкового оружия советского производства - автоматов и пулеметов. Отмечается, что общая стоимость партии оценивается в 226 тысяч евро, но украинские военные получат ее бесплатно. В литовском военном ведомстве заявили, что такие боеприпасы в вооруженных силах Литвы не используются по причине перехода армии на стандарты НАТО и отсутствия советского вооружения.
Это не первая партия оружия и боеприпасов, переданная Литвой Украине. Начало было положено в 2014 году, когда Вильнюс передал Киеву вооружения "для противостояния российской агрессии" на Донбассе. Также Литва, наряду с США и Канадой, является основным поставщиком летального вооружения. Кроме этого, МИД Литвы ежегодно выделяет средства на оказание гуманитарной помощи Киеву.
В декабре прошлого года литовский президент Даля Грибаускайте заявила об увеличении военной поддержки Украины. Всего же за последние четыре года Вильнюс выделил Киеву около 13 млн. долларов на поддержку.
Издание пишет, что литовские власти приняли решение передать украинскому Минобороны партию патронов, предназначенных для стрелкового оружия советского производства - автоматов и пулеметов. Отмечается, что общая стоимость партии оценивается в 226 тысяч евро, но украинские военные получат ее бесплатно. В литовском военном ведомстве заявили, что такие боеприпасы в вооруженных силах Литвы не используются по причине перехода армии на стандарты НАТО и отсутствия советского вооружения.
Это не первая партия оружия и боеприпасов, переданная Литвой Украине. Начало было положено в 2014 году, когда Вильнюс передал Киеву вооружения "для противостояния российской агрессии" на Донбассе. Также Литва, наряду с США и Канадой, является основным поставщиком летального вооружения. Кроме этого, МИД Литвы ежегодно выделяет средства на оказание гуманитарной помощи Киеву.
В декабре прошлого года литовский президент Даля Грибаускайте заявила об увеличении военной поддержки Украины. Всего же за последние четыре года Вильнюс выделил Киеву около 13 млн. долларов на поддержку.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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