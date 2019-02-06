В Венесуэлу завезли партию оружия из США: кто адресат
В венесуэльских СМИ опубликована информация о том, что из США нелегально завезли в страну партию оружия. Информацию подтверждает замминистра гражданской обороны и безопасности Эндес Паленсия. На его странице в Твиттере говорится, что сотрудники службы безопасности осуществили изъятие той самой партии оружия, о котором идёт речь.
Оружие прибыло в Венесуэлу 3 февраля рейсом из Майами (штат Флорида, США).
В обнаруженной партии, которую считают лишь частью завезённого из Соединённых Штатов оружия в Венесуэлу, - 19 штурмовых винтовок, более сотни магазинов к ним, оптические прицелы, 90 радиопередающих антенн, системы связи.
Это оружие, боеприпасы, аксессуары и средства связи обнаружены в городе Валенсия (Венесуэла).
Власти Венесуэлы отмечают, что оружие передано в генеральную прокуратуру для экспертизы и установления того, кто именно занимается ввозом такого груза в страну в неспокойное для неё время. Высказана версия о том, что эта партия могла предназначаться для боевого крыла оппозиции, которое подготовлено американскими советниками из штата спецслужб, имеющих дипломатическое прикрытие.
Напомним, что в Венесуэле к президентской власти рвётся американский ставленник Хуан Гуаидо, которому Вашингтон пообещал помощь.
Оружие прибыло в Венесуэлу 3 февраля рейсом из Майами (штат Флорида, США).
В обнаруженной партии, которую считают лишь частью завезённого из Соединённых Штатов оружия в Венесуэлу, - 19 штурмовых винтовок, более сотни магазинов к ним, оптические прицелы, 90 радиопередающих антенн, системы связи.
Это оружие, боеприпасы, аксессуары и средства связи обнаружены в городе Валенсия (Венесуэла).
Власти Венесуэлы отмечают, что оружие передано в генеральную прокуратуру для экспертизы и установления того, кто именно занимается ввозом такого груза в страну в неспокойное для неё время. Высказана версия о том, что эта партия могла предназначаться для боевого крыла оппозиции, которое подготовлено американскими советниками из штата спецслужб, имеющих дипломатическое прикрытие.
Напомним, что в Венесуэле к президентской власти рвётся американский ставленник Хуан Гуаидо, которому Вашингтон пообещал помощь.
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter