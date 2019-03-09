Грузовик ЯГ-12. Двенадцать тонн на восьми колёсах



Опытный ЯГ-12 на заводской площадке. Фото Bronetehnika.narod.ru



Вид на левый борт. Рисунок "Техника – молодежи"



Вид спереди. Хорошо заметны характерные агрегаты передних мостов. Рисунок "Техника – молодежи"



Вид на правый борт и корму, заметны устройство рамы и расположение агрегатов. Рисунок Denisovets.ru



Компоновка силовой установки, трансмиссии и ходовой части. Рисунок Bronetehnika.narod.ru



ЯГ-12 на испытаниях. Фото Bronetehnika.narod.ru



Испытания грузовика на косогоре. Фото Bronetehnika.narod.ru



Дополнительная передняя ось упростила преодоление траншей. Фото Bronetehnika.narod.ru



Макет грузовика ЯГ-12 в московском Политехническом музее. Фото Wikimedia Commons

По материалам:

http://denisovets.ru/

http://bronetehnika.narod.ru/

http://sovcarhistory.ru/

Шугуров Л.М., Ширшов В.П. Автомобили Страны Советов. – М.: ДОСААФ, 1983.

Дашко Д. Советские грузовики 1919-1945. – М.: Автомобильный архивный фонд, 2014.

Курихин О. Преждевременный шедевр // Техника – молодежи, 1997. №7.