Янукович заявил, что в феврале 2014 еврогаранты его кинули "как лоха"

Я сказал: "Я хочу верить в то, что когда приезжают министры иностранных дел европейских государств и подписывают документ, они (соглашения) обязательно будут выполнены. То есть, я верю в то, что должны работать какие-то правила, принципы, законы. И по большому счету, если Европа – оплот демократии и так далее, как они могут себя дискредитировать?" Я ошибся. Лукин был прав.

Как говорят продвинутые украинские политики, которые сегодня таковыми себя считают, – меня кинули, как лоха.

Бывший президент Украины Виктор Янукович выступил на очередной пресс-конференции в российской столице. Тематика конференции – ситуация на Украине сегодня, а также события начала 2014 года, которые в итоге свелись к государственному перевороту.Янукович в экспрессивной форме рассказал о том, как поступили европейские политики, поставившие подписи на соглашении президента Украины с оппозицией в феврале 2014 года в качестве гарантов. Речь идёт о тогдашних министрах иностранных дел Германии, Франции и Польши. По словам Виктора Януковича, он стал жертвой обмана;при этом добавил, что российский спецпредставитель Владимир Лукин предупреждал: обманут.Из заявления в ходе пресс-конференции:Далее Янукович, размышляя о действиях глав МИД европейских стран, заявил, что его не просто обманули, а «кинули как лоха» (это дословно).Янукович:По словам экс-президента Украины, ответственность за то, что случилось после февральских событий в стране, лежит на тогдашних главах МИД стран, выступивших как гаранты договорённостей с оппозицией.Напомним, что некоторое время назад Виктор Янукович, обращаясь к гражданам Украины, призвал к бойкоту выборов 2019 года.