Андреа Томпсон пояснила, почему США не стоит бояться ядерного "Посейдона"

Раньше мы не могли проводить такие работы, поскольку выполняли договор. Министерство обороны предпримет шаги для создания этих систем, которые мы не могли создавать

Мы будем создавать системы, мы продолжим совершенствовать и модернизировать эти системы, которые укрепят безопасность американского народа

Соединенные Штаты не считают опасной новейшую российскую многоцелевую океанскую систему "Посейдон". Об этом заявила на брифинге заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, передает ТАСС.Отвечая на вопрос журналистов о том, какую угрозу для Вашингтона представляет новейшая российская беспилотная система, Томпсон пояснила, что Соединенные Штаты уже много лет сталкиваются с угрозами от различных стран, в том числе и России. Она не считает российский ядерный беспилотник серьезной угрозой для США, потому что "Дональд Трамп заявил о создании необходимых систем". Кроме того, у Соединенных Штатов самая сильная армия в мире, подчеркнула она, добавив, что доверяет американским военным и не верит в российскую пропаганду.Кроме этого, Томпсон, комментируя приостановку Россией участия в ДРСМД, заявила, что Соединенные Штаты намерены после выхода из договора "создавать запрещенные этим договором ракеты", проводя консультации со своими партнерами и союзниками.- заявила ТомпсонПо ее словам. Соединенные Штаты не будут предпринимать какие-либо ответные шаги на действия России, а "сосредоточатся на защите американского народа".- подчеркнула она.