Т-34 в сравнении с немецким танком Pz.Kpfw.IV

Легендарный танк Т-34 спустя уже много лет после окончания Второй мировой войны вызывает много споров и противоречивых мнений. Одни доказывают, что он самый лучший танк той войны, другие говорят о его посредственных характеристиках и неправдоподобных победах. Кто-то называет лучшим американский «Шерман» или немецкие Т-VI «Тигр» и Т-V «Пантера».Пытаются об этом рассуждать и младшие офицеры — танкисты испанской армии. В статье «Панцер IV»: секреты бронированной легенды Адольфа Гитлера», опубликованной в январе этого года, они восхищаются немецким танком «Panzerkampfwagen IV» (Pz.Kpfw.IV), сравнивая его с Т-34. Делают выводы, что немецкий танк является «одним из лучших боевых танков своего времени», признавая при этом, что «в ледяной русской степи ему пришлось мериться силами с более современным и априори гораздо более смертоносным врагом — Т-34-76».Признавая высокие характеристики советского танка, авторы неуважительно отзываются о танке и советских танкистах. О технических характеристиках Т-34 знают по слухам, это видно по их утверждению, что в немецком танке экипаж вращался вместе с башней, а в Т-34 это невозможно.С гордостью пишут о массовом производстве Pz.Kpfw.IV в фашистской Германии: там было произведено в период 1937-1945 годов 8686 танков.По всей видимости, они и не догадываются, что за годы войны в Советском Союзе было произведено 35312 танков Т-34!Судьба Т-34 требует объективной оценки и сравнения реальных характеристик танков, как это принято в современном танкостроении. Что же из себя представляли танки Т-34 и Pz.Kpfw.IV, которым пришлось столкнуться на полях сражений Великой Отечественной войны?Танк Pz.Kpfw.IV создавался как штурмовой танк, средство огневой поддержки пехоты для борьбы с огневыми точками противника и прорыва укрепленных позиций с легким противопульным бронированием и экипажем 5 человек.В качестве основного вооружения использовалась короткоствольная 75-мм пушка с длиной ствола 24 калибра. Основной упор был сделан на мощный осколочно-фугасный снаряд. Из-за низкой скорости вылета бронебойного снаряда (385 м/с) он не представлял серьезной угрозы для танков противника. Боекомплект танка составлял 80 выстрелов.Защита танка была противопульной, лобовая защита корпуса 30-50 мм, лоб башни 30-35 мм, борта корпуса и башни 20 мм, крыша и днище корпуса всего лишь 10 мм. В танке не использовалось наклонное расположение броневых листов. Естественно, при такой защите этот танк становился легкой добычей противотанковых средств и танков противника.Масса танка в процессе модернизации постоянно росла и к 1941 году увеличилась с 18,4 т до 21т. При неизменной мощности 300-сильного бензинового двигателя удельная мощность составляла 13,6—14,3 л.с./т, в узкой гусенице удельное давление для такого танка было высоким: 0,69 — 0,79 кг/кв. см. В связи с этим проходимость и маневренность танка были низкими, и это особенно начало сказываться в условиях бездорожья в войне с Советским Союзом.В танке были обеспечены хорошие условия обитаемости и обзорности экипажу танка. В башне была установлена командирская башенка, обеспечивающая ему круговой обзор, имелись совершенные на то время приборы наблюдения и прицеливания.Танк Т-34 создавался как быстроходный средний танк с противоснарядной броневой защитой, обеспечивающей защиту от 37-мм противотанковых пушек, с мощным вооружением, обеспечивающим поражение танков противника, и был предназначен прежде всего для развития наступления в оперативной глубине обороны противника в составе крупных танковых формирований. Это была новая концепция универсального танка прорыва, сочетающего в себе сильную огневую мощь, хорошую защиту и высокую маневренность.У танка Т-34 была противоснарядная защита, она обеспечивала надежную защиту от всех существующих на то время противотанковых средств противника, в том числе от 37-мм немецких противотанковых пушек Pak 35/36 и практически от всех зарубежных танков, которые оснащались пушками калибром не более 50 мм.На Т-34 впервые в мировом танкостроении была установлена длинноствольная 76-мм пушка Л-11 длиной ствола в 30,5 калибра, замененная в январе 1941 года на более мощную 76-мм пушку Ф-34 с длиной ствола в 41 калибр. Эти пушки с начальной скоростью вылета бронебойного снаряда 635 м/с значительно превосходили все существующие на то время зарубежные танковые пушки.Впервые в мировом танкостроении защита танка была построена на наклонном расположении броневых листов. Лоб корпуса состоял из двух 45-мм броневых плит, верхней, расположенной под углом 60 град. к вертикали, и нижней, расположенной под углом 53 град, обеспечивая бронезащищенность в эквиваленте 80 мм.Лоб и стенки башни выполнялись из 45-мм броневых плит, расположенных под углом 30 град., лобовая плита была изогнута в форме половины цилиндра. При литой башне толщина стенок была увеличена до 52 мм.Борта корпуса в нижней части располагались вертикально и имели толщину 45 мм. Верхняя часть бортов, в районе надгусеничных полок, состояла из 40-мм броневых плит, расположенных под углом 40°. Кормовая часть собиралась из верхней и нижней 40 мм броневых плит, сходившихся клином под углом 47 град. и 45 град.Крыша корпуса в районе МТО была из 16-мм броневых листов, а в районе подбашенной коробки составляла 20 мм. Днище танка имело толщину 13 мм под МТО и 16 мм в лобовой части.На Т-34 впервые в танкостроении был применен дизельный двигатель мощностью 500 л. с. При боевой массе 26,6—31,0 т удельная мощность составляла 19,0—16,0 л.с./т, а использование широкой гусеницы обеспечивало низкое удельное давление 0,62 кг/кв. см, что гарантировало высокие ходовые характеристики танка.Сочетание в Т-34-76 высокой огневой мощи, хорошей противоснарядной защищенности с высокой проходимостью, манёвренностью и подвижностью обеспечивало высокие боевые характеристики танка. Т-34-76 уверенно поражал лобовую проекцию всех немецких танков и обеспечивал надежную защиту от штатных немецких противотанковых средств.Предельная простота конструкции танка с высокой технологичностью обеспечили быструю организацию массового производства танков во время войны, высокую ремонтопригодность в полевых условиях и хорошие эксплуатационные характеристики.При этом Т-34-76 с экипажем 4 человека обладал серьезными недостатком по условиям работы членов экипажа. Башня была тесной, обзорность плохой, смотровые приборы были несовершенными. В башне невозможно было разместить еще одного члена экипажа. Командир выполнял и функции наводчика, в связи с чем не мог в полном объеме выполнять функции командора и вести поиск целей. На начальном этапе серийного производства танка его узлы и системы обладали низкой надежностью.Сравнивая танки Т-34-76 и танки Pz.Kpfw.IV серий А-Е выпуска одного и того же периода, можно сделать вывод, что танк Т-34-76 по всем основным характеристикам превосходил Pz.Kpfw.IV. По огневой мощи 75-мм пушка Т-34-76 гарантированно пробивала броню Pz.Kpfw.IV на всех реальных дистанциях ведения огня. Броневая защита Т-34-76 надежно защищала танк от немецких противотанковых средств, а 75-мм короткоствольная пушка немецкого танка не могла пробить броню Т-34-76. Пробить броню Т-34-76 можно было с дистанции 100-150 м, но на эту дистанцию надо еще было подойти к смертельно опасному танку.По проходимости и маневренности Т-34-76 из-за более высокой удельной мощности двигателя, 13,6 л.с./т. против 19 л.с./т, и более широкой гусеницы стоял намного выше Pz.Kpfw.IV и обеспечивал неоспоримое преимущество.По мере накопления опыта боевых столкновений танков совершенствовались Т-34-76 и Pz.Kpfw.IV. На немецком танке в марте 1942 года на модифкации Pz.Kpfw.IV F вместо короткоствольной 75-мм пушки была установлена длинноствольная 75-мм пушка Kw.K.40 L/43 с длиной ствола 43 калибра, а весной 1943 года пушка Kw.K.40 L/48 с длиной ствола 48 калибров.Огневая мощь танка резко возросла, он стал универсальным танком, способным решать широкий круг задач и бороться с танками Т-34-76 и американским M4 Sherman на большинстве дистанций ведения огня.Увеличилось и бронирование Pz.Kpfw.IV за счет установки цельнокатаной 80-мм броневой плиты лба корпуса, дойдя до уровня защищенности лба корпуса Т-34-76, частично была увеличена защита башни до 30 мм. Остальное бронирование танка не изменилось и было слабым. Кроме этого, на Pz.Kpfw.IV были внедрены дополнительные меры защиты — навесные противокумулятивные экраны из 5-мм листов, устанавливавшиеся по бортам корпуса, и покрытие вертикального бронирования «циммеритом» для защиты от магнитных мин.Однако проходимость и маневренность танка, особенно последних его модификаций, масса которых достигла 25,7 т, при той же мощности двигателя стала еще хуже.С появлением на Pz.Kpfw.IV длинноствольной 75-мм пушки с длиной ствола 43 калибра огневая мощь с Т-34-76 практически сравнялась, а с установкой пушки с длиной ствола 48 калибров огневая мощь Pz.Kpfw.IV стала превосходить Т-34-76. К тому же появление на фронте летом 1943 года танков «Тигр» с 88-мм пушками с длиной ствола 56 калибров и усиленным лобовым бронированием танка до 100 мм и «Пантера» с 75-мм пушкой с длиной ствола 70 калибров и лобовым бронированием до 80 мм сделало их неуязвимыми для пушки Т-34-76.У немцев к концу 1940 года появились 75-мм противотанковые пушки Pak 40, пробивающие броню толщиной 80 мм с дистанции 1000 м, то есть Т-34-76 был поражаем на наиболее вероятной дистанции боя, а бронебойный снаряд 88-мм пушки танка «Тигр», имевший начальную скорость 890 м/с, пробивал лобовую броню танка Т-34 с дистанции 1500 м.Встал вопрос и серьезной модернизации танка Т-34-76 или разработки нового танка. Был разработан проект хорошо защищенного танка Т-43 с 85-мм пушкой, который решал многие вопросы, но он требовал остановки и переоснащения производства, что во время войны было недопустимо.Остановились на коренной модернизации Т-34-76 и поиске других решений, направленных на тактическую защищенность танка и разработки другой тактики использования танковых соединений. Была внедрена новая башня с увеличенным погоном башни, позволившая установить 85-мм пушку и увеличить количество боеприпасов к ней до 100 штук.Башня была с увеличенным внутренним объемом, улучшившая обитаемость экипажа и позволившая довести его до 5 человек. Был введен новый член экипажа – наводчик, командир получил возможность управлять танком и вести поиск целей. Была также улучшена обзорность из танка за счет установки новых смотровых приборов и командирской башенки.Повысить броневую защиту удалось только в башне, толщина брони лобовой части башни была увеличена до 90 мм, а бортов башни до 75 мм. В сочетании с конструктивными углами наклона башенных бортов такая толщина обеспечивала защиту от бронебойных снарядов 75-мм пушки Рак 40.Повысить защиту лобового листов корпуса было невозможно из-за особенностей конструкции танка, продольное размещение двигателя не давало возможности сместить башню назад. Защита корпуса осталось на том же уровне, увеличилась только толщина кормовой бронеплиты с 40 мм до 45 мм и толщина днища в лобовой части с 16 мм до 20 мм. Танк получил индекс Т-34-85 и в декабре 1943 года начал массово производиться.Сравнение танков Т-34-85 с Pz.Kpfw.IV серий F-J выпуска 1942-1945 годов показывает уже совершенно другое соотношение характеристик.Пушки у танков близки по своим характеристикам. При большем калибре пушки у Т-34-85 скорость вылета бронебойного снаряда у него была ниже (662 против 790 м/с), а скорости вылета бронебойно-подкалиберного снаряда были близки (930 против 950 м/с). То есть по огневой мощи танки Т-34-85 и Pz.Kpfw.IV были примерно на равных.По защищенности Т-34-85 был выше Pz.Kpfw.IV, противоснарядная броня Т-34-85 обеспечивала защиту от противотанковых средств противника и огня пушки Pz.Kpfw.IV, но была бессильна против огня пушек танков «Тигр» и «Пантера».Танк Т-34-85 сохранил свои высокие характеристики по подвижности и маневренности, при увеличении массы Т-34-85 удельная мощность осталась на уровне 15,5 л.с./т, а у Pz.Kpfw.IV при увеличении массы танка удельная мощность упала до уровня 11,7л.с./т, и его характеристики по подвижности и маневренности стали еще хуже.Несмотря на установку 85-мм пушки, Т-34-85 был по огневой мощи на равных только с Pz.Kpfw.IV. Уступая немецким танкам «Тигр» и «Пантера» по огневой мощи и защищенности, он проигрывал им в дуэльном бою. При этом Т-34-85 превосходил немецкие танки по маневренности и имел очень высокий уровень оперативно-тактической подвижности, что было с успехом использовано при разработке новой тактики применения танковых соединений.Танк Т-34-76 на первом этапе войны серьезно превосходил немецкий массовый танк Pz.Kpfw.IV по всем характеристикам, на втором этапе по огневой мощи они сравнялись, но Т-34-85 стал уступать по огневой мощи и защищенности новым немецким танкам Т-VI «Тигр» и Т-V «Пантера». От запуска в серию нового танка Т-43 отказались, сделав ставку на новую тактику применения существующих и модернизированных танков.В 1941 году советские танковые войска понесли тяжёлые потери, в то время как немецкие войска располагали только легкобронированными танками Pz.Kpfw.IV, но немецкие танкисты по своим тактическим навыкам, по слаженности работы экипажей и опыту командования, полученному в боях с Францией и Польшей, значительно превосходили советских танкистов.Большие потери танков в начальный период войны объяснялись слабой освоенностью новых танков личным составом, низкой надежностью танков, тактически неграмотным использованием танков и поспешностью ввода в бой без предварительной организации взаимодействия с другими родами войск, беспрерывными маршами на расстояния до 1000 км, выводящими из строя ходовую часть танков, недостаточной организацией ремонтно-эвакуационных служб при быстром перемещении линии фронта, а также потерей управления войсками высшими штабами и слабым управлением внутри танковых соединений.Немаловажную роль играла хорошо организованная немцами противотанковая оборона. Советские танки зачастую бросались для прорыва хорошо организованной противотанковой обороны противника без предварительной обработки артиллерией и авиацией.Все это продолжалось и в 1943 году во время Курской битвы. Никакого встречного танкового сражения под Прохоровкой не было, это легенда. Командующий 5-й Гвардейской танковой армией генерал Ротмистров бросил армию в контрудар на хорошо организованную противотанковую оборону противника и вводил ее побатальонно на узком участке фронта, зажатом рекой и железнодорожной насыпью. Немцы по очереди уничтожали батальоны. Потери армии были ужасающие, было сожжено 340 танков и 17 САУ, армия лишилась 53% танков и САУ, принимавших участие в контрударе. Прорвать оборону противника не удалось.По результатом этого сражения Сталин создал комиссию, которая разбиралась в причинах неудачного применения танков и их технических характеристиках. Выводы были сделаны, появился танк Т-34-85, и тактика применения танковых соединений была кардинально изменена.Танки больше не бросались для пролома организованной противотанковой обороны противника. Эту задачу выполняли артиллерия и авиация. Только после взлома обороны в прорыв вводились танковые части для масштабных операций на окружение. Советское военное руководство стремилось по возможности избегать танковых сражений.В таких операциях, как никогда, пригодились отличные характеристики Т-34-85 по маневренности и подвижности, а возросшая техническая надёжность танка позволяла провести ряд быстрых и глубоких операций. Это еще раз показало, что в сражении побеждает не только техника, а и люди, с умом применяющие ее.В итоге, сравнивая танки Т-34 и Pz.Kpfw.IV, можно сказать, что Т-34 не только по своим техническим характеристикам, а и по возможности организовать массовое производство во время войны и при грамотной тактике его использования превосходил немецкий танк. И даже немецкие генералы, почувствовавшие на себе его мощь, признавали Т-34 лучшим танком Второй мировой войны.