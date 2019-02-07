Су-30СМ1 готовит большую встряску. О чём уведомили комиссию МО в ходе визита на Иркутский авиазавод?
Обобщив и тщательно сопоставив свежие информационные потоки, поступающие от различных отечественных военно-новостных порталов, ссылающихся на официальные источники в оборонно-промышленном комплексе России, можно сделать вывод, что давно назревшие вопросы о необходимости дополнительного расширения боевых возможностей многофункциональных истребителей Су-30СМ, а также возведения на территории предприятия-производителя полноценной базы по обслуживанию данных машин наконец-то сдвинулись с мёртвой точки.
Речь идёт о недавнем заявлении начальника монтажно-испытательного производства Иркутского авиационного завода Андрея Балчугова, сделанном 30 января 2019 года во время посещения мощностей предприятия комиссией Минобороны РФ во главе с Сергеем Шойгу. Высококвалифицированный специалист акцентировал внимание на наиболее приоритетных задачах ИАЗ, в перечень которых вошли импортозамещение, капитальный ремонт истребителей Су-30СМ, а также модернизация линейки Су-30 методом интеграции российских комплектующих. При этом особое внимание было уделено именно освоению Иркутским авиационным заводом капитального ремонта «сушек», который был причислен А. Балчуговым к так называемой «новой производственной нише» данного предприятия.
Большого удивления последний факт практически не вызывает, поскольку уже на протяжении длительного периода времени известно, что капремонт многофункциональных истребителей семейства Су-30 был одной из прерогатив 558-го авиационного ремонтного завода в Барановичах (Белоруссия), мощностей индийской авиастроительной компании HAL, а позднее и 275-го авиационного ремонтного завода в Краснодаре (но лишь в ограниченных объёмах). Дело в том, что Иркутский авиационный завод, по данным многочисленных источников, не обладал стапелями для разборки уже эксплуатировавшихся машин, а также «веткой» для снятия краски и грунта с конструктивных элементов плюс дополнительным оборудованием для более тщательной дефектации деталей, которые за период эксплуатации подвергаются значительному физико-химическому воздействию. К счастью, в обозримом будущем иркутские авиастроители смогут предоставить подобную опцию обслуживания стратегически важному для обороны дальних воздушных подступов к России авиапарку из более чем 100 Су-30СМ.
Но давайте вернёмся непосредственно к теме модернизации данных многоцелевых машин. Примерно с июля 2017 года в новостном разделе «Военного обозрения» и других аналитических ресурсов рунета неоднократно появлялась информация о разработке на базе Су-30СМ модернизированного многофункционального истребителя Су-30СМ1, обладающего целым рядом опций, обеспечивающих значительное увеличение эффективности при работе в режиме «воздух-поверхность». К примеру, 18 июля 2017 года, интернет-издание «Известия» со ссылкой на корпорацию «Иркут», оборонное ведомство и военного эксперта Антона Лаврова сообщило об интеграции в боекомплект Су-30СМ1 новых высокоточных боеприпасов, среди которых можно отметить корректируемые авиабомбы КАБ-250 и малозаметные тактические ракеты большой дальности Х-59МК2, предназначенные для поражения стационарных наземных объектов на удалении 300—500 км в условиях прикрытия мощной эшелонированной ПВО противника.
Между тем было бы крайне ошибочно называть обыкновенную адаптацию программно-аппаратной составляющей комплекса управления вооружением (КУВ) Су-30СМ к использованию высокоточного оружия «глубокой модернизацией», ведь практически все тактические истребители 4-го и переходного поколений ВВС и ВМС США, а также ОВВС НАТО, использующие мультиплексный канал информационного обмена MIL-STD-1760 (включая истребитель-бомбардировщик «Tornado GR.4», палубные истребители F/A-18E/F «Super Hornet», а также многоцелевые истребители F-16C большинства «блоков») на протяжении уже более чем двух с половиной десятилетий обладают возможностью применения богатейшей номенклатуры высокоточного оружия (от УАБ до ПРЛР и многоцелевых ракет класса «воздух-земля»).
Другое дело — обновление бортового радиолокационного комплекса и силовой установки Су-30СМ, которое позволит добиться, во-первых, значительного увеличения боевого потенциала в выполнении перехвата, завоевания господства в воздухе и ДРЛО, во-вторых, улучшения маневренных возможностей в ближнем воздушном бою благодаря увеличению тяговооружённости и удельной тяги по миделю. Так, в ходе вышеупомянутого визита главы оборонного ведомства РФ Сергея Шойгу в ИАЗ начальник монтажно-испытательного производства А. Балчугов отметил, что одной из целей модернизации истребителя является значительного увеличение дальности обнаружения и идентификации воздушных целей. Логично, что добиться подобного результата за счёт использования в составе БРЭО самолёта даже усовершенствованного ПФАР-радара Н011М «Барс-Р» вряд ли получится, поскольку штатный передатчик на основе лампы бегущей волны, а также запитываемая им через фазовращатели группа приёмопередающих модулей изначально рассчитаны пиковую мощность излучения в 4,5 кВт и среднюю мощность не более 1,5 кВт; подача же большего напряжения и тока на блок генерирования модулирующего сигнала ЛБВ чревата выходом из строя РЛС. Единственным выходом из данной ситуации остаётся интеграция в БРЭО Су-30СМ1 новой РЛС.
Хорошо известно, что ещё в начале 2007 года начались натурные испытания прототипа бортовой РЛС Н035 «Ирбис-Э» (Ш135), размещённого на борту опытного Су-30МК2; также известно, что диаметр полотна пассивной ФАР «Ирбиса» составляет всего 900 мм, в то время как антенна системы Кассегрена радара Н001ВЭ (используется на Су-30МКК/МК2) имеет диаметр порядка 1020 мм. Следовательно, геометрические особенности интеграции «Ирбиса-Э» под радиопрозрачный обтекатель Су-30СМ абсолютно не являются какой-либо архисложной задачей. Тем не менее, учитывая в 4,5 раза большую пиковую мощность (20 кВт) и в 2 раза большую мощность излучения в момент «захвата» цели (2 кВт) «Ирбиса», автоматически возникает необходимость в установке на Су-30СМ1 более мощных форсажных турбореактивных двухконтурных двигателей АЛ-41Ф1С («Изделие-117С») и вспомогательной силовой установки, установленных на Су-35С.
Подобный «пакет опций» позволит новым Су-30СМ1 и обновлённым до данной версии Су-30СМ обнаруживать цели с ЭПР около 0,2 кв. м (многоцелевой истребитель 5-го поколения F-35A) на удалении 190—200 км, в то время как Н011М «Барс» мог запеленговать подобный объект на расстоянии не более 120 км. Следовательно, с учётом наличия в составе экипажа Су-30СМ оператора систем, который может сосредоточиться исключительно на задачах поиска ВЦ, данная машина превращается в ещё более эффективный комплекс завоевания господства в воздухе, нежели Су-35С. Что ещё более важно, отныне F-35A «Lightning II» могут быть обнаружены операторами двухместных «сушек» за несколько десятков километров до рубежей, с которых «Лайтнинги» могут начать применение ракет воздушного боя AIM-120D AMRAAM. Таким образом, при условии «разморозки» и успешного доведения до уровня начальной боевой готовности проекта перспективной дальнобойной ракеты класса «воздух-воздух» с ракетно-прямоточным двигателем РВВ-АЕ-ПД, Су-30СМ и Су-35С смогут уверенно дать фору семейству F-35 в дальнем воздушном бою. Проблема лишь в том, что проект HDD-АЕ-ПД («Изделие 180-ПД») по-прежнему заморожен, и наши пилоты вынуждены делать ставки на старые добрые Р-27ЭР и современные РВВ-СД, дальность действия которых сравнима лишь с далеко не самыми «свежими» штатовскими AIM-120C-5 (105 км при работе в переднюю полусферу на высотах более 11 км) и AIM-120C-7 (120 км при аналогичных высотных показателях).
К сожалению, ни один из источников, ссылающихся на корпорацию «Иркут», за весь период существования информации по проекту Су-30СМ1 не сообщал о мерах по снижению радиолокационной сигнатуры планера машины (ЭОП/ЭПР), которая составляет без малого 12—18 кв. м! Для истребителя, обладающего элементной базой переходного поколения, подобная эффективная поверхность рассеяния просто неприемлема, ведь, к примеру, бортовая РЛС AN/APG-77 малозаметного истребителя F-22A «Raptor» будет обнаруживать Су-30СМ1 на дальности не в 300 км (справедливо для цели с ЭОП в 1,5 кв. м), а на всей инструментальной дальности, составляющей 525 км, в то время как «Ирбис-Э» обнаруживает F-22A на удалении от 100 до 110 км. И здесь хотелось бы обратить ваше внимание на наработки наших китайских коллег из авиастроительной корпорации «Shenyang Aircraft Corporation», которые ввиду «пробуксовки» крупносерийного производства перспективных истребителей J-20 из-за нестабильной работы двигателей WS-15 принялись за радикальную модернизацию истребителей поколения «4++» J-16, являющихся конструктивными аналогами наших Су-30МКК.
Помимо оснащения кабин экипажей данных самолётов передовыми информационными полями, а также установки более продвинутых АФАР-РЛС, которые (в сравнении с «Ирбисом-Э») имеют более высокую помехозащищённость благодаря возможности управления каждым ППМ или их группами, специалисты «Шеньян» уделили особое внимание уменьшению эффективной отражающей поверхности истребителей путём нанесения на многочисленные элементы конструкции (включая участки обечаек воздухозаборников) радиопоглощающих покрытий. Естественно, «суперхорнетовских» и «рафалевских» показателей ЭПР в 0,8—1 кв. м таким методом достигнуть практически невозможно (дают о себе знать прямые верхние и нижние кромки воздухозаборников, закруглённые наплывы по линии сопряжения мотогондол и планера, вертикально ориентированные стабилизаторы, без угла «развала» и т.д.), но снизить этот показатель с 18 до 4—7 кв. м вполне реально. Применительно к обширному ТВД это будет означать лишь то, что в распоряжении защищённой радиопоглощающими покрытиями «сушки» будет появляться ещё 150—200 км «безопасного пространства» для скрытного оперирования (особенно в случае работы по целеуказанию и с выключенной РЛС), ведь у самолётов ДРЛО E-3C/G имеются свои жёсткие рамки дальности обнаружения воздушных объектов с определённой отражающей поверхностью.
Источники информации:
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=23535
http://bastion-karpenko.ru/irbis-rls/
https://riafan.ru/1146002-shoigu-oznakomilsya-s-khodom-modernizacii-su-30sm-v-irkutske
https://tass.ru/armiya-i-opk/5517872
http://www.xliby.ru/transport_i_aviacija/vzlyot_2007_08_09/p26.php
http://www.airwar.ru/enc/fighter/f18ef.html
https://bmpd.livejournal.com/3513685.html
Речь идёт о недавнем заявлении начальника монтажно-испытательного производства Иркутского авиационного завода Андрея Балчугова, сделанном 30 января 2019 года во время посещения мощностей предприятия комиссией Минобороны РФ во главе с Сергеем Шойгу. Высококвалифицированный специалист акцентировал внимание на наиболее приоритетных задачах ИАЗ, в перечень которых вошли импортозамещение, капитальный ремонт истребителей Су-30СМ, а также модернизация линейки Су-30 методом интеграции российских комплектующих. При этом особое внимание было уделено именно освоению Иркутским авиационным заводом капитального ремонта «сушек», который был причислен А. Балчуговым к так называемой «новой производственной нише» данного предприятия.
Большого удивления последний факт практически не вызывает, поскольку уже на протяжении длительного периода времени известно, что капремонт многофункциональных истребителей семейства Су-30 был одной из прерогатив 558-го авиационного ремонтного завода в Барановичах (Белоруссия), мощностей индийской авиастроительной компании HAL, а позднее и 275-го авиационного ремонтного завода в Краснодаре (но лишь в ограниченных объёмах). Дело в том, что Иркутский авиационный завод, по данным многочисленных источников, не обладал стапелями для разборки уже эксплуатировавшихся машин, а также «веткой» для снятия краски и грунта с конструктивных элементов плюс дополнительным оборудованием для более тщательной дефектации деталей, которые за период эксплуатации подвергаются значительному физико-химическому воздействию. К счастью, в обозримом будущем иркутские авиастроители смогут предоставить подобную опцию обслуживания стратегически важному для обороны дальних воздушных подступов к России авиапарку из более чем 100 Су-30СМ.
Но давайте вернёмся непосредственно к теме модернизации данных многоцелевых машин. Примерно с июля 2017 года в новостном разделе «Военного обозрения» и других аналитических ресурсов рунета неоднократно появлялась информация о разработке на базе Су-30СМ модернизированного многофункционального истребителя Су-30СМ1, обладающего целым рядом опций, обеспечивающих значительное увеличение эффективности при работе в режиме «воздух-поверхность». К примеру, 18 июля 2017 года, интернет-издание «Известия» со ссылкой на корпорацию «Иркут», оборонное ведомство и военного эксперта Антона Лаврова сообщило об интеграции в боекомплект Су-30СМ1 новых высокоточных боеприпасов, среди которых можно отметить корректируемые авиабомбы КАБ-250 и малозаметные тактические ракеты большой дальности Х-59МК2, предназначенные для поражения стационарных наземных объектов на удалении 300—500 км в условиях прикрытия мощной эшелонированной ПВО противника.
Между тем было бы крайне ошибочно называть обыкновенную адаптацию программно-аппаратной составляющей комплекса управления вооружением (КУВ) Су-30СМ к использованию высокоточного оружия «глубокой модернизацией», ведь практически все тактические истребители 4-го и переходного поколений ВВС и ВМС США, а также ОВВС НАТО, использующие мультиплексный канал информационного обмена MIL-STD-1760 (включая истребитель-бомбардировщик «Tornado GR.4», палубные истребители F/A-18E/F «Super Hornet», а также многоцелевые истребители F-16C большинства «блоков») на протяжении уже более чем двух с половиной десятилетий обладают возможностью применения богатейшей номенклатуры высокоточного оружия (от УАБ до ПРЛР и многоцелевых ракет класса «воздух-земля»).
Другое дело — обновление бортового радиолокационного комплекса и силовой установки Су-30СМ, которое позволит добиться, во-первых, значительного увеличения боевого потенциала в выполнении перехвата, завоевания господства в воздухе и ДРЛО, во-вторых, улучшения маневренных возможностей в ближнем воздушном бою благодаря увеличению тяговооружённости и удельной тяги по миделю. Так, в ходе вышеупомянутого визита главы оборонного ведомства РФ Сергея Шойгу в ИАЗ начальник монтажно-испытательного производства А. Балчугов отметил, что одной из целей модернизации истребителя является значительного увеличение дальности обнаружения и идентификации воздушных целей. Логично, что добиться подобного результата за счёт использования в составе БРЭО самолёта даже усовершенствованного ПФАР-радара Н011М «Барс-Р» вряд ли получится, поскольку штатный передатчик на основе лампы бегущей волны, а также запитываемая им через фазовращатели группа приёмопередающих модулей изначально рассчитаны пиковую мощность излучения в 4,5 кВт и среднюю мощность не более 1,5 кВт; подача же большего напряжения и тока на блок генерирования модулирующего сигнала ЛБВ чревата выходом из строя РЛС. Единственным выходом из данной ситуации остаётся интеграция в БРЭО Су-30СМ1 новой РЛС.
Хорошо известно, что ещё в начале 2007 года начались натурные испытания прототипа бортовой РЛС Н035 «Ирбис-Э» (Ш135), размещённого на борту опытного Су-30МК2; также известно, что диаметр полотна пассивной ФАР «Ирбиса» составляет всего 900 мм, в то время как антенна системы Кассегрена радара Н001ВЭ (используется на Су-30МКК/МК2) имеет диаметр порядка 1020 мм. Следовательно, геометрические особенности интеграции «Ирбиса-Э» под радиопрозрачный обтекатель Су-30СМ абсолютно не являются какой-либо архисложной задачей. Тем не менее, учитывая в 4,5 раза большую пиковую мощность (20 кВт) и в 2 раза большую мощность излучения в момент «захвата» цели (2 кВт) «Ирбиса», автоматически возникает необходимость в установке на Су-30СМ1 более мощных форсажных турбореактивных двухконтурных двигателей АЛ-41Ф1С («Изделие-117С») и вспомогательной силовой установки, установленных на Су-35С.
Подобный «пакет опций» позволит новым Су-30СМ1 и обновлённым до данной версии Су-30СМ обнаруживать цели с ЭПР около 0,2 кв. м (многоцелевой истребитель 5-го поколения F-35A) на удалении 190—200 км, в то время как Н011М «Барс» мог запеленговать подобный объект на расстоянии не более 120 км. Следовательно, с учётом наличия в составе экипажа Су-30СМ оператора систем, который может сосредоточиться исключительно на задачах поиска ВЦ, данная машина превращается в ещё более эффективный комплекс завоевания господства в воздухе, нежели Су-35С. Что ещё более важно, отныне F-35A «Lightning II» могут быть обнаружены операторами двухместных «сушек» за несколько десятков километров до рубежей, с которых «Лайтнинги» могут начать применение ракет воздушного боя AIM-120D AMRAAM. Таким образом, при условии «разморозки» и успешного доведения до уровня начальной боевой готовности проекта перспективной дальнобойной ракеты класса «воздух-воздух» с ракетно-прямоточным двигателем РВВ-АЕ-ПД, Су-30СМ и Су-35С смогут уверенно дать фору семейству F-35 в дальнем воздушном бою. Проблема лишь в том, что проект HDD-АЕ-ПД («Изделие 180-ПД») по-прежнему заморожен, и наши пилоты вынуждены делать ставки на старые добрые Р-27ЭР и современные РВВ-СД, дальность действия которых сравнима лишь с далеко не самыми «свежими» штатовскими AIM-120C-5 (105 км при работе в переднюю полусферу на высотах более 11 км) и AIM-120C-7 (120 км при аналогичных высотных показателях).
К сожалению, ни один из источников, ссылающихся на корпорацию «Иркут», за весь период существования информации по проекту Су-30СМ1 не сообщал о мерах по снижению радиолокационной сигнатуры планера машины (ЭОП/ЭПР), которая составляет без малого 12—18 кв. м! Для истребителя, обладающего элементной базой переходного поколения, подобная эффективная поверхность рассеяния просто неприемлема, ведь, к примеру, бортовая РЛС AN/APG-77 малозаметного истребителя F-22A «Raptor» будет обнаруживать Су-30СМ1 на дальности не в 300 км (справедливо для цели с ЭОП в 1,5 кв. м), а на всей инструментальной дальности, составляющей 525 км, в то время как «Ирбис-Э» обнаруживает F-22A на удалении от 100 до 110 км. И здесь хотелось бы обратить ваше внимание на наработки наших китайских коллег из авиастроительной корпорации «Shenyang Aircraft Corporation», которые ввиду «пробуксовки» крупносерийного производства перспективных истребителей J-20 из-за нестабильной работы двигателей WS-15 принялись за радикальную модернизацию истребителей поколения «4++» J-16, являющихся конструктивными аналогами наших Су-30МКК.
Помимо оснащения кабин экипажей данных самолётов передовыми информационными полями, а также установки более продвинутых АФАР-РЛС, которые (в сравнении с «Ирбисом-Э») имеют более высокую помехозащищённость благодаря возможности управления каждым ППМ или их группами, специалисты «Шеньян» уделили особое внимание уменьшению эффективной отражающей поверхности истребителей путём нанесения на многочисленные элементы конструкции (включая участки обечаек воздухозаборников) радиопоглощающих покрытий. Естественно, «суперхорнетовских» и «рафалевских» показателей ЭПР в 0,8—1 кв. м таким методом достигнуть практически невозможно (дают о себе знать прямые верхние и нижние кромки воздухозаборников, закруглённые наплывы по линии сопряжения мотогондол и планера, вертикально ориентированные стабилизаторы, без угла «развала» и т.д.), но снизить этот показатель с 18 до 4—7 кв. м вполне реально. Применительно к обширному ТВД это будет означать лишь то, что в распоряжении защищённой радиопоглощающими покрытиями «сушки» будет появляться ещё 150—200 км «безопасного пространства» для скрытного оперирования (особенно в случае работы по целеуказанию и с выключенной РЛС), ведь у самолётов ДРЛО E-3C/G имеются свои жёсткие рамки дальности обнаружения воздушных объектов с определённой отражающей поверхностью.
Источники информации:
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=23535
http://bastion-karpenko.ru/irbis-rls/
https://riafan.ru/1146002-shoigu-oznakomilsya-s-khodom-modernizacii-su-30sm-v-irkutske
https://tass.ru/armiya-i-opk/5517872
http://www.xliby.ru/transport_i_aviacija/vzlyot_2007_08_09/p26.php
http://www.airwar.ru/enc/fighter/f18ef.html
https://bmpd.livejournal.com/3513685.html
- Автор:
- Евгений Даманцев
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