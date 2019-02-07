Пора валить? О чём молчат либеральные СМИ

Опрос проведен 13–19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

В общем, как ни крути, а России опять пришел конец. В который уже раз! Но на этот раз все серьезно: «Левада-центр» опубликовал результаты социологического опроса, согласно которым 41% молодых россиян готовы эмигрировать из России. Причем, чтобы вы понимали, речь идет именно об эмиграции в дальнее зарубежье, то есть за пределы бывшего СССР.Либеральные и сочувствующие им СМИ моментально подхватили эту новость . Караул, говорят. Молодёжь готова «проголосовать ногами» против путинского прижима! С кем мы останемся? Да такого вообще никогда не было! Это же катастрофа! Это же смерть нации!Разумеется, не отличающиеся большим либерализмом СМИ тоже немного напряглись. Плакать не хочется, но и радоваться тут, конечно же, нечему. Потому что если все именно так, как говорит опрос, у нас что-то где-то не так: или с молодежью, или с ситуацией в стране.А что же было на самом деле? Действительно ли наша молодежь готова так печально для нас «проголосовать ногами»? Или, как это часто бывает с либеральными СМИ, кто-то что-то где-то чуть-чуть извратил и переврал? Интересно ведь, правда? Что ж, интересно и нам, поэтому вот вам чуть-чуть более верная трактовка событий…«Левада-центр» действительно опубликовал результаты опроса, посвященного вопросам возможной миграции из России. На сайте центра они опубликованы под заголовком «Эмиграционные настроения», дата публикации 04.02.2019 года. Вот немного фактуры, которая кое-что подскажет нам о методологии исследования:Вас ничего не смутило? Или кое-что все-таки кажется сомнительным? Если нет, вот вам немного пищи для размышления: 136 населенных пунктов, в которых проводились личные интервью с респондентами у них на дому. Я охотно верю, что «Левада-центр» организация далеко не самая нищая, но наличие 136 (по меньшей мере) квалифицированных интервьюеров в разных городах России заставило меня пригнуть голову в благоговейном трепете – прямо Институт Гэллапа, не меньше!Если честно, я просто не верю в эти цифры. Точнее, могу поверить с одним важным допущением: никаких квалифицированных специалистов просто нет, интервью брали студенты-фрилансеры, желающие в свободное время чуть-чуть подзаработать. Зная этот народ, я почти уверен, что две трети анкет заполнялись ими лично, в перерывах между парами, и отношение к реальности имеют весьма опосредованное. Хотя весьма вероятно и то, что интервью были телефонные: это делает цифры более правдоподобными. Но в таком случае об этом нужно хотя бы сообщать читателю, да и не стоило «мусорить» такими фразами, как «у них на дому» — в век мобильной связи то, что вы до кого-то дозвонились, вовсе не означает, что он находится дома. (Напомню, это только моё мнение.)Ладно, это вполне может быть обычным текстовым огрехом, не сильно влияющим на объективность исследования и достоверность его результатов. Поэтому пойдем дальше.Прежде всего отметим следующее: число людей, решительно выступающих против эмиграции, с каждым годом растет. Не стал исключением и 2018-й – определенно «против» эмиграции из России выступило 61% респондентов. Это рекордная цифра за всю историю исследований. «Скорее нет» сказали 21% опрошенных. Суммарно против эмиграции выступило 82% опрошенных: это тоже рекорд за все время исследований.Понятно, что такое число вряд ли понравилось бы любителям поплакать о том, что «все пропало». Им бы про общее количество желающих эмигрировать поговорить, но и тут информация не очень для них яркая: «Определенно да» готовы сказать эмиграции всего 7% россиян. «Скорее да» говорят ещё 10%. То есть всего 17%. Число вроде бы не такое уж маленькое, но нужно иметь в виду, что оно далеко не рекордное. Рекорд за время исследований зафиксирован в относительно благополучных 2011 и 2013 годах – суммарно тогда готовы были эмигрировать до 22% жителей России.Наверное, стоит отметить и гораздо большую определенность наших сограждан: в 2018 году затруднились ответить на этот вопрос всего 3% опрошенных. Отчасти это может говорить о произошедшей поляризации общества, и перевес в ней, как видим, далеко не на стороне тех, кому «пора валить».Ну и "вишенка на торте" — всего я насчитал 102% ответивших, тогда как методология опроса предполагает, что их не может быть больше 100. И это такой унизительный ляп для серьезной вроде бы организации, что впору закрывать сайт "на реконструкцию" и прятаться от мокрых тряпок, которыми "Левада-центру" должны надавать по лицу его спонсоры.Складываем последние числа в таблице. Как говорится, все ходы записаны, пожалуйте вон из профессии!Что же касается именно молодежи, которая «голосует ногами», то интересно то, как меняется её отношение к вопросу с возрастом. Так, в возрастной категории 25-39 лет уже 73% опрошенных отрицательно настроены к переезду за границу. Как говорится, выросли, поумнели…Откровенно говоря, я не знаю, как относиться конкретно к тому, что молодежь совсем «зеленого» возраста в значительной степени настроена на эмиграцию. Но знаю, что эти цифры были кем-то нарочно выдернуты из контекста. А контекст довольно хороший: люди крепче держатся за свою Родину, большинство из них уже сделало свой выбор, и он далеко не таков, как этого бы хотелось нашим либералам. Не знаю, говорит ли это о правильности курса, которым идет страна — увы, тут всем нам свойственно ошибаться. Но очевидно, что опрос пролиберальнейшего «Левада-центра» не дал нашей либеральной оппозиции особых поводов для радости.Поэтому и пришлось, извините, «натягивать сову на глобус», отмечая и гипертрофированно подавая тот единственный факт, который хоть как-то можно выдать за торжество либеральных идей в России.А ещё, наверное, стоит отметить, что упомянутая возрастная категория как раз и формирует армию так называемых «хомячков Навального». Смешно? Да нет, тревожно…Тревожно всем, кто хоть раз слышал про массовые миграции леммингов и то, как они миллионами гибнут в любой речке или озере. С этим надо бы как-то поаккуратнее, чтобы и сами не поубивались, и нормальных людей за собой не увлекли.Но работа с молодежью, увы, отнюдь не конек нашей власти. Что ж, спасибо «Левада-центру», подсказал, откуда ждать неприятностей…