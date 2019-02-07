Автоматический пистолет Калашникова 1950 года
В 2019 году великому российскому конструктору-оружейнику Михаилу Тимофеевичу Калашникову исполняется 100 лет. В историю этот конструктор навсегда вошел благодаря своему автомату, который известен сегодня по всему миру и является одним из символов современного автоматического оружия. При этом наивно было бы полагать, что известный конструктор работал лишь над одним автоматом и производными от него. В разное время конструктором создавались и пистолеты-пулеметы, и снайперские винтовки. Одной из его малоизвестных для широкой публики разработок был автоматический пистолет, участвовавший в конкурсе одновременно с пистолетом Стечкина, который в итоге и был принят на вооружение Советской Армии.
Сегодня сама идея принятия на вооружение армии автоматического пистолета, который мог вести огонь очередями, многими специалистами воспринимается, как ошибочная. Однако в середине XX века до и после Второй мировой войны подобным разработкам уделялось достаточно много внимания, особенно за рубежом. Главным образом, иностранные конструкторы работали над автоматическими пистолетами и пистолетами-пулеметами под распространенный патрон 9х19 мм Парабеллум. В то же время в Советском Союзе данная тема достаточно долго обходилась стороной, хотя вопрос вооружения стрелковым оружием экипажей танков, различных бронированных боевых машин и самоходных артиллерийских установок не мог быть решен за счет автомата, который создавался под более мощный промежуточный патрон, как не мог быть он решен и за счет пистолета Макарова. Автоматы не устраивали военных по своим габаритам, а ПМ в большинстве случаев признавался недостаточно эффективным оружием на поле боя.
Уже в конце 1945 года Главное Артиллерийское управление РККА подготовило тактико-технические требования к новым пистолетам и патронам для них. Подготовка ТТХ к новым изделиям шла с обобщением обширного опыта, который был накоплен в годы Второй мировой войны. Так новый пистолетный патрон калибра 9 мм с гильзой длиной 18 мм был создан Б. В. Семиным в ОКБ-44 (сегодня знаменитый ЦНИИТОЧМАШ) именно в соответствии с заданием ГАУ. Первая партия патронов была передана для проведения испытаний уже в 1947 году. Если же говорить о пистолетах, то армия рассчитывала получить два принципиально отличавшихся друг от друга образца короткоствольного оружия. Первый пистолет должен был обладать небольшой массой (не более 700 грамм) и размерами, он должен был стать личным оружием самозащиты для офицеров Советской Армии. Второй пистолет планировалось сделать «персональным оружием самообороны» для офицеров, которые должны были находиться в зоне непосредственного соприкосновения с противником и могли вступить в огневой контакт с вражеской пехотой.
Сегодня мы знаем, что компактным пистолетом, который был принят на вооружение Советской Армии в 1951 году, оказался знаменитый сегодня пистолет Макарова (ПМ), а вот на роль «большого автоматического пистолета», который поступил на вооружение не только советских офицеров, но и экипажей боевой техники и расчетов артиллерии – стал автоматический пистолет Стечкина, не менее знаменитый сегодня АПС. При этом в тени остается тот факт, что конкурентами пистолета Стечкина, на момент принятия его на вооружение, были и другие образцы автоматических пистолетов под тот же патрон 9х18 мм, среди которых были модели, предложенные Калашниковым и Воеводиным.
Автоматический пистолет Калашникова модели 1950 года использовал схему автоматики со свободным затвором. Возвратная пружина находилась вокруг неподвижного ствола пистолета, курковый ударно-спусковый механизм модели был несамовзводным, находящийся с левой стороны предохранитель-переводчик режимов огня допускал возможность стрельбы из пистолета как одиночными выстрелами, так и очередями. Стандартный магазин должен был вмещать 18 патронов калибра 9х18 мм. Сзади на рукоятке был расположен специальный паз, который предназначался для крепления деревянной кобуры-приклада. Вес пистолета без патронов составлял 1,25 кг, с кобурой оружие весило уже 1,7 кг.
По результатам испытаний модель была несколько раз модернизирована. К 1951 году автоматический пистолет Калашникова получил новый магазин, рассчитанный на 20 патронов, а также новый прицел и измененное месторасположение переводчика-предохранителя. Несмотря на эти изменения в конкурентной борьбе модель уступила пистолету, предложенному на конкурс Стечкиным. По этой причине автоматический пистолет Калашникова образца 1950 года навсегда остался в истории лишь в виде нескольких изготовленных прототипов.
Соревноваться с АПС пистолету Калашникова было действительно тяжело, возможно, данная модель даже не дошла до стадии полигонных испытаний. Причина была и в том, что в период создания пистолета, испытаний и принятия на вооружение автоматического пистолета Стечкина Михаил Тимофеевич был занят работой по своей основное теме – автомату и пулемету, сконцентрировавшись на разработке в первую очередь длинноствольных моделей огнестрельного оружия. В этой области Калашников сумел добиться хорошо всем известных достижений и существенных успехов. При этом автоматический пистолет Калашникова, будучи представленным в нескольких вариантах исполнения, навсегда остался историей. Один из таких пистолетов сегодня находится в Санкт-Петербурге в фондах Военно-исторического музея артиллерии и инженерных войск и войск связи.
Танкисты, артиллеристы, летчики получили на вооружение пистолет Стечкина. АПС, который также комплектовался деревянной кобурой-прикладом, мог вести огонь одиночными выстрелами и очередями. При этом уже войсковая эксплуатация пистолета выявила ряд недостатков, к которым относили крупные габариты оружия, неудобство ношения массивной кобуры-приклада, непрактичность ведения автоматического огня. Рукоятка автоматического пистолета Стечкина с малым углом наклона требовала от солдат и офицеров некоторого времени для привыкания и мало подходила для «инстинктивной» стрельбы навскидку. Военные считали данное оружие чрезмерно большим и неудобным в повседневном ношении, особенно в мирное время. Вишенкой на торте было то, что вместе с АПС необходимо было носить 4 полностью снаряженных запасных магазина (по 20 патронов в каждом) в подсумках, что еще больше отягощало военнослужащих.
Уже в 1958 году АПС был снят с производства, а в начале 60-х годов прошлого века большая часть подобных пистолетов переместилась на складское хранение, хотя на вооружении некоторых категорий военнослужащих, в частности у пулеметчиков (пулемет Калашникова) и гранатометчиков (РПГ-7), данный пистолет оставался на вооружении до начала 1980-х годов. При этом вне зависимости от того, чей пистолет: Калашникова или Стечкина был бы принят на вооружение, у них были и другие общие недостатки, к примеру, выбранный патрон. Баллистические характеристики патрона 9х18 мм не могли обеспечить высокой начальной скорости полета пули, а значит и хорошей настильной траектории. Помимо этого у 9-мм пули было недостаточное пробивное действие, а против целей, использующих индивидуальные средства защиты, к примеру, бронежилеты, подобный патрон был неэффективен в принципе. Помимо всего прочего существовала большая опасность рикошетов в помещении.
Неслучайно в середине 1970-х годов в Советском Союзе был начат конкурс «Модерн», основной задачей которого было создание и принятие на вооружение уже не новых автоматических пистолетов, а малогабаритных автоматов под штатный патрон 5,45х39 мм. Оружие, которое пришло на смену пистолету АПС в Советской Армии, носило название АКС-74У и было разработано Михаилом Тимофеевичем Калашниковым. Данная модель представляла собой укороченный вариант автомата АКС-74. Так спираль истории сделала очередной круг.
Источники информации:
https://kalashnikov.media
http://zonwar.ru/pistolet
http://weaponland.ru
Материалы из открытых источников
Сегодня сама идея принятия на вооружение армии автоматического пистолета, который мог вести огонь очередями, многими специалистами воспринимается, как ошибочная. Однако в середине XX века до и после Второй мировой войны подобным разработкам уделялось достаточно много внимания, особенно за рубежом. Главным образом, иностранные конструкторы работали над автоматическими пистолетами и пистолетами-пулеметами под распространенный патрон 9х19 мм Парабеллум. В то же время в Советском Союзе данная тема достаточно долго обходилась стороной, хотя вопрос вооружения стрелковым оружием экипажей танков, различных бронированных боевых машин и самоходных артиллерийских установок не мог быть решен за счет автомата, который создавался под более мощный промежуточный патрон, как не мог быть он решен и за счет пистолета Макарова. Автоматы не устраивали военных по своим габаритам, а ПМ в большинстве случаев признавался недостаточно эффективным оружием на поле боя.
Уже в конце 1945 года Главное Артиллерийское управление РККА подготовило тактико-технические требования к новым пистолетам и патронам для них. Подготовка ТТХ к новым изделиям шла с обобщением обширного опыта, который был накоплен в годы Второй мировой войны. Так новый пистолетный патрон калибра 9 мм с гильзой длиной 18 мм был создан Б. В. Семиным в ОКБ-44 (сегодня знаменитый ЦНИИТОЧМАШ) именно в соответствии с заданием ГАУ. Первая партия патронов была передана для проведения испытаний уже в 1947 году. Если же говорить о пистолетах, то армия рассчитывала получить два принципиально отличавшихся друг от друга образца короткоствольного оружия. Первый пистолет должен был обладать небольшой массой (не более 700 грамм) и размерами, он должен был стать личным оружием самозащиты для офицеров Советской Армии. Второй пистолет планировалось сделать «персональным оружием самообороны» для офицеров, которые должны были находиться в зоне непосредственного соприкосновения с противником и могли вступить в огневой контакт с вражеской пехотой.
Автоматический пистолет Калашникова 1950 года
Сегодня мы знаем, что компактным пистолетом, который был принят на вооружение Советской Армии в 1951 году, оказался знаменитый сегодня пистолет Макарова (ПМ), а вот на роль «большого автоматического пистолета», который поступил на вооружение не только советских офицеров, но и экипажей боевой техники и расчетов артиллерии – стал автоматический пистолет Стечкина, не менее знаменитый сегодня АПС. При этом в тени остается тот факт, что конкурентами пистолета Стечкина, на момент принятия его на вооружение, были и другие образцы автоматических пистолетов под тот же патрон 9х18 мм, среди которых были модели, предложенные Калашниковым и Воеводиным.
Автоматический пистолет Калашникова модели 1950 года использовал схему автоматики со свободным затвором. Возвратная пружина находилась вокруг неподвижного ствола пистолета, курковый ударно-спусковый механизм модели был несамовзводным, находящийся с левой стороны предохранитель-переводчик режимов огня допускал возможность стрельбы из пистолета как одиночными выстрелами, так и очередями. Стандартный магазин должен был вмещать 18 патронов калибра 9х18 мм. Сзади на рукоятке был расположен специальный паз, который предназначался для крепления деревянной кобуры-приклада. Вес пистолета без патронов составлял 1,25 кг, с кобурой оружие весило уже 1,7 кг.
По результатам испытаний модель была несколько раз модернизирована. К 1951 году автоматический пистолет Калашникова получил новый магазин, рассчитанный на 20 патронов, а также новый прицел и измененное месторасположение переводчика-предохранителя. Несмотря на эти изменения в конкурентной борьбе модель уступила пистолету, предложенному на конкурс Стечкиным. По этой причине автоматический пистолет Калашникова образца 1950 года навсегда остался в истории лишь в виде нескольких изготовленных прототипов.
Патроны 9х18 ПМ
Соревноваться с АПС пистолету Калашникова было действительно тяжело, возможно, данная модель даже не дошла до стадии полигонных испытаний. Причина была и в том, что в период создания пистолета, испытаний и принятия на вооружение автоматического пистолета Стечкина Михаил Тимофеевич был занят работой по своей основное теме – автомату и пулемету, сконцентрировавшись на разработке в первую очередь длинноствольных моделей огнестрельного оружия. В этой области Калашников сумел добиться хорошо всем известных достижений и существенных успехов. При этом автоматический пистолет Калашникова, будучи представленным в нескольких вариантах исполнения, навсегда остался историей. Один из таких пистолетов сегодня находится в Санкт-Петербурге в фондах Военно-исторического музея артиллерии и инженерных войск и войск связи.
Танкисты, артиллеристы, летчики получили на вооружение пистолет Стечкина. АПС, который также комплектовался деревянной кобурой-прикладом, мог вести огонь одиночными выстрелами и очередями. При этом уже войсковая эксплуатация пистолета выявила ряд недостатков, к которым относили крупные габариты оружия, неудобство ношения массивной кобуры-приклада, непрактичность ведения автоматического огня. Рукоятка автоматического пистолета Стечкина с малым углом наклона требовала от солдат и офицеров некоторого времени для привыкания и мало подходила для «инстинктивной» стрельбы навскидку. Военные считали данное оружие чрезмерно большим и неудобным в повседневном ношении, особенно в мирное время. Вишенкой на торте было то, что вместе с АПС необходимо было носить 4 полностью снаряженных запасных магазина (по 20 патронов в каждом) в подсумках, что еще больше отягощало военнослужащих.
Уже в 1958 году АПС был снят с производства, а в начале 60-х годов прошлого века большая часть подобных пистолетов переместилась на складское хранение, хотя на вооружении некоторых категорий военнослужащих, в частности у пулеметчиков (пулемет Калашникова) и гранатометчиков (РПГ-7), данный пистолет оставался на вооружении до начала 1980-х годов. При этом вне зависимости от того, чей пистолет: Калашникова или Стечкина был бы принят на вооружение, у них были и другие общие недостатки, к примеру, выбранный патрон. Баллистические характеристики патрона 9х18 мм не могли обеспечить высокой начальной скорости полета пули, а значит и хорошей настильной траектории. Помимо этого у 9-мм пули было недостаточное пробивное действие, а против целей, использующих индивидуальные средства защиты, к примеру, бронежилеты, подобный патрон был неэффективен в принципе. Помимо всего прочего существовала большая опасность рикошетов в помещении.
Автоматический пистолет Калашникова 1950 года
Неслучайно в середине 1970-х годов в Советском Союзе был начат конкурс «Модерн», основной задачей которого было создание и принятие на вооружение уже не новых автоматических пистолетов, а малогабаритных автоматов под штатный патрон 5,45х39 мм. Оружие, которое пришло на смену пистолету АПС в Советской Армии, носило название АКС-74У и было разработано Михаилом Тимофеевичем Калашниковым. Данная модель представляла собой укороченный вариант автомата АКС-74. Так спираль истории сделала очередной круг.
Автоматический пистолет Калашникова 1950 года, все фото: kalashnikov.media
Источники информации:
https://kalashnikov.media
http://zonwar.ru/pistolet
http://weaponland.ru
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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