Наземный "Калибр" могут создать уже в 2019 году

Для использования этой ракеты в наземном варианте необходимо только внести изменения в её систему управления и заменить программное обеспечение.

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на собеседника сообщает о возможных сроках реализации поставленной задачи по созданию наземной версии крылатой ракеты «Калибр». Напомним: несколько дней назад было заявлено, что новейший вариант этого вооружения может появиться к 2020-2021 годам. Теперь – новые сроки.Собеседник ТАСС (его имя не названо) говорит о том, что ракеты «Калибр» могут получить наземную версию уже до конца текущего года. Причиной тому является наличие технологий для производства ракет «Калибр» морского базирования, а также других ракет (которые ранее не выходили из рамок пунктов ДРСМД) наземного базирования – например, ракет оперативно-тактического РК «Искандер».Из заявления:Напомним, что задача по «приземлению» крылатой ракеты «Калибр» была поставлена президентом России 2 февраля после того, как США приостановили выполнение обязательство по ДРСМД. По словам Владимира Путина, российский ответ должен быть незамедлительным и зеркальным. Он отметил, что необходимо отказаться от дальнейших обсуждений темы Договора до тех пор, пока сами американцы не осознают всей его важности.