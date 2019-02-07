СМИ Запада объявили о "сомнениях" Кремля в отношении Мадуро
Западное информационное агентство Bloomberg выходит со статьёй, в которой утверждается о якобы переменах в отношении российских элит к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. В частности, заявлено, будто бы в Кремле начали сомневаться в способности Мадуро удержать президентскую власть в сложившейся в стране ситуации. При этом добавлено, что «публичная поддержка режима Мадуро продолжает Кремлём демонстрироваться».
Из материала:
Добавляются и слова о «неосуществимости» оказания военной поддержки Венесуэле в связи с «огромным расстоянием между этой страной и Россией».
Такого рода заявления более походят на вброс от американской стороны, направленный на прощупывание почвы относительно возможности настроить Россию против законно избранного венесуэльского лидера. Из серии: «Мадуро всё равно проиграл, меняйте курс».
Ровно по тому же принципу любое крупное информагентство России может выйти с материалом о том, что в той или иной стране Запада «начали сомневаться в победе Хуана Гуаидо». Далее может быть предложена примерно та же логика: армия Венесуэлы против Гуаидо, а потому пора менять курс.
Напомним, что ранее Николас Мадуро заявил о сборе миллионов подписей против американского вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.
Из материала:
В Кремле понимают, что глубокий экономический кризис в Венесуэле способен лишить Николаса Мадуро его сторонников, а армия Венесуэлы не окажет ему поддержку.
Добавляются и слова о «неосуществимости» оказания военной поддержки Венесуэле в связи с «огромным расстоянием между этой страной и Россией».
Такого рода заявления более походят на вброс от американской стороны, направленный на прощупывание почвы относительно возможности настроить Россию против законно избранного венесуэльского лидера. Из серии: «Мадуро всё равно проиграл, меняйте курс».
Ровно по тому же принципу любое крупное информагентство России может выйти с материалом о том, что в той или иной стране Запада «начали сомневаться в победе Хуана Гуаидо». Далее может быть предложена примерно та же логика: армия Венесуэлы против Гуаидо, а потому пора менять курс.
Напомним, что ранее Николас Мадуро заявил о сборе миллионов подписей против американского вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.
- Использованы фотографии:
- пресс-служба Кремля
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