СМИ Запада объявили о "сомнениях" Кремля в отношении Мадуро

В Кремле понимают, что глубокий экономический кризис в Венесуэле способен лишить Николаса Мадуро его сторонников, а армия Венесуэлы не окажет ему поддержку.

Западное информационное агентство Bloomberg выходит со статьёй, в которой утверждается о якобы переменах в отношении российских элит к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. В частности, заявлено, будто бы в Кремле начали сомневаться в способности Мадуро удержать президентскую власть в сложившейся в стране ситуации. При этом добавлено, что «публичная поддержка режима Мадуро продолжает Кремлём демонстрироваться».Из материала:Добавляются и слова о «неосуществимости» оказания военной поддержки Венесуэле в связи с «огромным расстоянием между этой страной и Россией».Такого рода заявления более походят на вброс от американской стороны, направленный на прощупывание почвы относительно возможности настроить Россию против законно избранного венесуэльского лидера. Из серии: «Мадуро всё равно проиграл, меняйте курс».Ровно по тому же принципу любое крупное информагентство России может выйти с материалом о том, что в той или иной стране Запада «начали сомневаться в победе Хуана Гуаидо». Далее может быть предложена примерно та же логика: армия Венесуэлы против Гуаидо, а потому пора менять курс.Напомним, что ранее Николас Мадуро заявил о сборе миллионов подписей против американского вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.