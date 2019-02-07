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Всемирный банк: Украинцы смогут догнать европейцев по доходам через 100 лет

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Во Всемирном банке высказались о неудовлетворённости положением дел с уровнем экономического роста Украины. Претензии понятны. Ведь, как известно, существует договорённость относительно того, что, начиная с определённой планки роста украинского ВВП, часть этого роста Киев должен направлять на погашение долгов. Но пока динамика в украинской экономике не даёт таких возможностей.

Всемирный банк: Украинцы смогут догнать европейцев по доходам через 100 лет



Учитывая такое положение дел в экономике Украины, Всемирный банк, призвал власти страны к незамедлительному проведению экономических реформ. При этом «для лучшей доходчивости» ВБ предлагает прогноз по срокам, которые понадобятся Украине, чтобы при нынешних темпах роста выйти на тот "европейский" экономический уровень. Речь о том уровне доходов, который характерен для стран Евросоюза (в среднем).

По данным аналитического отдела Всемирного банка, украинская экономика сможет выйти на такую планку не менее чем через полвека. И это самый оптимистичный прогноз. Добавлено, что при сохранении «сложных экономических сценариев» срок может и вовсе растянуться на 100 лет.

Аналитики ВБ, подготовившие доклад по Украине, отмечают, что ситуация может в конечном итоге свестись к тому, что рост ВВП Украины начнёт год от года снижаться, если не будут проведены важные реформы в области экономики. Одной из таких реформ является доведение тарифов на энергоносители для промышленности и населения страны до европейского уровня. При этом авторы доклада скромно умалчивают о том, почему тарифы для украинцев до европейского уровня нужно поднять уже сейчас, а на «европейские» зарплаты при этом они смогут рассчитывать лишь через десятки лет.
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