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СМИ Индии: В Чили рассчитывают на кооперацию в проекте «БраМос»

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Из публикаций в индийских СМИ стало известно о том, что в Южной Америке могут появиться предприятия, которые войдут в систему российско-индийской кооперации в плане создания ракет «БраМос».

СМИ Индии: В Чили рассчитывают на кооперацию в проекте «БраМос»



Сообщается о том, что индийская делегация во главе с президентом страны Рамом Натхом Ковиндом в марте собирается отправиться в турне по Латинской Америке с целью обсуждения сотрудничества в военно-промышленном секторе и других сферах.

Ковинд планирует посетить такие страны как Боливия и Чили. А перед этим – 17 февраля – в Индию прибудет президент Аргентины Маурисио Макри, с которым также планируется обсудить возможности по углублению экономического сотрудничества.

Ранее чилийское правительство, как отмечается, обращалось к Нью-Дели с запросом о возможности создания на территории Чили мощностей по реализации проектов в формате кооперации. Заявлено, что компания BrahMos уже зарегистрировала чилийский филиал. Об этом сообщает Financial Express. Комментариев российской стороны по чилийскому проекту пока нет. Нет данных и о том, что конкретно собирается производить (продавать) филиал BrahMos в Чили.

Правительство Боливии, как пишут индийские СМИ, заинтересовано в расширении связей с Индией в сфере медицины, фармацевтики, коммуникационных технологий, строительства железных дорог по проекту «Два океана» (железнодорожный маршрут от портов Атлантики к портам на побережье Тихого океана). Сама Индия заинтересована в сотрудничестве с той же Боливией в связи с тем, что эта страна обладает внушительными запасами лития. Этот элемент необходим индийской промышленности, в том числе для расширения производства аккумуляторов различного вида. Для справки: Аргентину, Боливию и Чили называют "латиноамериканским литиевым треугольником".
Использованы фотографии:
http://www.brahmos.com
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