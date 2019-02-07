СМИ: Россия может потерять второе место по экспорту оружия
К 2020 году Россия уступит Франции второе место по экспорту вооружений, сообщает РБК со ссылкой на доклад, подготовленный экспертами военно-политического издания Jane’s by IHS Markit.
По прогнозам экспертов, в текущем году Франция продаст вооружений на $6,96 млрд., тогда как показатель России снизится до $6,85 млрд. В лидерах по продаже оружия останутся США.
Причинами укрепления позиций Парижа на внешнем рынке называются поставки истребителей Rafale в Индию и Катар, а также увеличение спроса на вертолеты. Успехом у зарубежных заказчиков также пользуются французские танки, военные корабли, артсистемы и боеприпасы. Основными покупателями французской продукции в последние годы стали ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет.
Авторы отмечают, что оружейные доходы Москвы уже начали снижаться: в прошлом году они составили $8,47 млрд., а это на 3% меньше, чем в 2017 году. Снижение произошло в большей степени из-за того, что один из крупнейших торговых партнеров – Китай – перестал в тех же количествах приобретать российскую военную технику, и даже начал постепенно увеличивать свою долю рынка.
Что касается США, то они по-прежнему недосягаемы: в 2018 году американский ОПК заработал $32,75 млрд. На четвертом месте по итогам прошлого года находится Германия – $3,93 млрд.
В 2017 году эксперты составили рейтинг оборонных компаний. Крупнейшими производителями вооружений признаны три американские фирмы: Lockheed Martin, Boeing и Raytheon. Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заняла 13 место.
По прогнозам экспертов, в текущем году Франция продаст вооружений на $6,96 млрд., тогда как показатель России снизится до $6,85 млрд. В лидерах по продаже оружия останутся США.
Причинами укрепления позиций Парижа на внешнем рынке называются поставки истребителей Rafale в Индию и Катар, а также увеличение спроса на вертолеты. Успехом у зарубежных заказчиков также пользуются французские танки, военные корабли, артсистемы и боеприпасы. Основными покупателями французской продукции в последние годы стали ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет.
Авторы отмечают, что оружейные доходы Москвы уже начали снижаться: в прошлом году они составили $8,47 млрд., а это на 3% меньше, чем в 2017 году. Снижение произошло в большей степени из-за того, что один из крупнейших торговых партнеров – Китай – перестал в тех же количествах приобретать российскую военную технику, и даже начал постепенно увеличивать свою долю рынка.
Что касается США, то они по-прежнему недосягаемы: в 2018 году американский ОПК заработал $32,75 млрд. На четвертом месте по итогам прошлого года находится Германия – $3,93 млрд.
В 2017 году эксперты составили рейтинг оборонных компаний. Крупнейшими производителями вооружений признаны три американские фирмы: Lockheed Martin, Boeing и Raytheon. Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заняла 13 место.
- Использованы фотографии:
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