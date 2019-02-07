Проблемы в сельской демографии России: не гладко даже на бумаге

По оценкам Росстата, на 1 января 2019 года число постоянных жителей России составило около 146,8 млн человек. По этому уровню Российская Федерация занимает девятое место в мире. Однако ситуация складывается таким образом, что уже в ближайшие годы наша страна может потерять место в первой десятке по численности населения.Несколько лет назад Россию обошло государство Бангладеш, где фиксируется колоссальная перенаселённость (почти 170 млн человек на 144 тыс. кв.км). Теперь, что называется, на пятки России наступают такие страны как Мексика, Япония и Эфиопия. И несмотря на то, что в упомянутой Эфиопии на сегодняшний день проживают около 115 млн человек, темпы прироста населения таковы, что отметку в 146 млн она способна преодолеть менее чем за 7 лет.Одна из российских демографических проблем – снижение уровня численности сельского населения. Не гладко даже на бумаге. Росстат фиксирует снижение рождаемости на селе (там, где с рождаемостью больших проблем не было - в том числе, в силу традиционного уклада), отток населения.Причины очевидны: слабое развитие сельской инфраструктуры в большинстве регионов страны, отсутствие должного числа рабочих мест с достойной оплатой труда, неудовлетворительное состояние культурно-досугового комплекса, нередко - транспортная удалённость, отсутствие качественных дорог, что для современного села – один из ключевых факторов развития.Недавние снегопады показали дополнительную уязвимость. В ряде российских субъектов - Саратовская, Волгоградская, Воронежская области, регионах Сибири и Урала - многие сельские населённые пункты оказались попросту отрезаны от остального мира. Невозможно подвезти продукты питания, медикаменты, отправить больного на лечение в город (те же ФАПы далеко не везде). Дороги к основным трассами приходилось чистить "всем селом" - вручную. Кому-то везло большие - пригоняли военную спецтехнику для оказания помощи в расчистке.Есть и ещё одна причина – из села уезжает молодёжь, к сожалению, не видя перед собой перспектив того же трудоустройства и содержания будущей семьи. Несмотря на наличия ряда нацпрограмм, не горят желанием ехать в сельскую местность и городские специалисты – учителя, врачи, работники культуры, строители, инженеры и т.п.Если не переломить эту ситуацию, то отток населения из сельской местности будет только нарастать. А это проблемы отнюдь не только экономического, но и, прежде всего, социального характера. Потеря Россией села – это одновременно и утрата богатейших культурных традиций, возникновение новых проблем с уровнем духовности, общая деградация русской провинции.