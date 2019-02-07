Шведские эксперты: Россия готовится к большой войне

Российское руководство готовится к ведению региональных и, вероятно, растянутых во времени войн против сильных противников, таких как Китай или НАТО,

Российские военные на стратегических учениях всё более активно отрабатывают навыки, которые пригодятся им для начала и ведения полномасштабной войны, говорится в аналитическом материале Шведского агентства оборонных исследований.Эксперты заявляют, что если раньше Минобороны РФ больше внимания уделяло тренировкам по урегулированию локальных конфликтов, то теперь его регулярные стратегические маневры становятся всё более масштабными. В частности, они упоминают учения «Запад-2017» и «Восток-2018», в котором приняли участие около 300 тыс. военнослужащих.По словам авторов, благодаря интенсивным тренировкам ВС РФ заметно повысили боеготовность и существенно сократили сроки перехода от мирного времени к выполнению задач во время войны.считает руководитель исследования Юхан Нурберг.Он отмечает, что в проводимых с 2013 года проверках боеготовности войск непосредственное участие принимает президент РФ Владимир Путин.Нурберг добавил, что мускулы у России есть, теперь главное тренировать военное мышление – «мозг надо постоянно держать в готовности».Напомним, учение «Восток-2018» прошло в сентябре 2018 года. В нем были задействованы около 300 тыс. военнослужащих Восточного и Центрального военных округов, Северного и Тихоокеанского флотов, а также ВДВ и транспортная авиация. В маневрах также приняли участие подразделения из Китая и Монголии.