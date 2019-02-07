В Киеве решили поменять герб: не вполне соответствует евротрадициям

Киевский городской совет принял решение провести конкурс на новый герб украинской столицы. Об этом стало известно из сообщений пресс-службы представительного органа местного самоуправления Киева.Такое решение секретарь Киевсовета Владимир Прокопив объяснилв полной мере нынешнего герба Киева тем принципам,Напомним, что на нынешнем геральдическом символе столицы Украины, утверждённом в 1995 году решением Киевсовета, изображён Архангел Михаил, символизирующий светлые силы, защищающие Киев от бед. В правой руке Архангел держит огненный меч как символ защиты, а в левой – серебряный щит в золотом обрамлении, на котором изображён золотой крест как символ Света и Христианской веры.Видимо, всё это и является "несоответствием евротрадициям".В связи с проведением конкурса была создана рабочая группа, которая вместе с привлечёнными экспертами утвердила техническое задание. По словам Прокопива, представителя рабочей группы, в утверждённом задании содержатся все основные элементы и параметры нового герба Киева. Важным условием при создании будущих эскизных проектов является использование известных символов киевского местного самоуправления. В ближайшее время рабочая группа намерена утвердить детали проведения будущего конкурса.За всю историю существования Киева его герб менялся многократно. Так, предыдущий геральдический символ, утверждённый в советское время в 1969 году, представлял собой двухцветный щит славянской формы, с золотыми серпом и молотом и «Золотой Звездой», наградным знаком Киева – города-героя. Самым старейшим считается герб, датированный средними веками. На нём был изображён лук со стрелой, который натягивают две руки, выдвинутые из облака.Кстати, такое изображение герба вполне может соответствовать украинским настроениям и реалиям. Так, согласно европейской геральдике, лук символизировал дикие и воинственные народы или регион, где ведутся военные действия. Выражение «Всё новое - это хорошо забытое старое» как нельзя лучше подходит и к созданию нового герба.Предлагаем читателям "Военного обозрения" поделиться своими версиями возможного герба современной столицы Украины.