Украина провела очередные военные учения в Азовском море

Украина провела очередные военные учения в акватории и на побережье Азовского моря. В совместных учениях приняли участие военнослужащие украинской армии и сотрудники Госпогранслужбы Украины. Об этом сообщает пресс-служба пограничной службы.Согласно размещенной на сайте Госпогранслужбы информации, основной легендой учений было "задержание судна-нарушителя, которое игнорируя запросы и законные требования корабля Морской охраны и катеров ВМС ВСУ, осуществляло опасные маневры на большой скорости и пыталось приблизиться к берегу для возможной высадки диверсионной группы". В ходе проведенных маневров судно-нарушитель было остановлено и задержано, высадку десанта на азовское побережье Украины удалось предотвратить. По итогам действий участников маневров, учения признаны успешными.В учениях приняли участие сотрудники пограничной службы, представители ВСУ из Операции объединенных сил и катера Военно-морских сил Украины.Необходимо отметить, что Киев, прикрываясь заявлениями о якобы блокаде Азовского моря и наращивания военного присутствия в его акватории Россией, на регулярной основе проводит военные учения в данном районе. При этом на Украине не скрывают, что все учения направлены на "отражение российской агрессии". Также еще в прошлом году в Киеве объявили о наращивании военного присутствия в акватории Азовского моря.