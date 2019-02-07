В Киеве оценили степень готовности заграждения на границе с РФ
Степень готовности комплекса оборонительных пограничных сооружений на границе с Россией, который в украинском кабмине называют проектом «Стена», составляет 30%, приводит РИА Новости заявление представителя Госпогранслужбы страны Олега Слободяна.
В ноябре прошлого года глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что степень готовности сооружений достигла 47%. Однако Слободян отметил, что министр ошибся на 17%.
При этом представитель погранслужбы заявил, что в некоторых украинских регионах строительство стены близко к завершению. Так, в Харьковской области, по его словам, уровень контроля над границей составляет почти 100%.
Слободян пояснил, что постоянный перенос вправо сроков завершения реализации проекта, связан с недостаточным финансированием. Сегодня крайним сроком окончания строительства называется 2021 год.
Напомним, план мероприятий по возведению на границе с РФ оборонительных сооружений был утвержден украинским правительством в 2015 году. Первоначально бюджет проекта составлял около $150 млн. Работы должны были быть завершены через 4 года. Однако впоследствии бюджет несколько раз урезался, что, естественно, сказалось на сроках.
Кроме того, проверка хода реализации проекта выявила крупное хищение бюджетных денег. Было возбуждено уголовное дело. Следствие до настоящего времени не завершено.
Ранее Алексей Пушков (в то время депутат Госдумы) заявлял, что смысл строительства пограничного забора заключается в возбуждении ненависти к России и воровстве государственных средств.
В ноябре прошлого года глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что степень готовности сооружений достигла 47%. Однако Слободян отметил, что министр ошибся на 17%.
При этом представитель погранслужбы заявил, что в некоторых украинских регионах строительство стены близко к завершению. Так, в Харьковской области, по его словам, уровень контроля над границей составляет почти 100%.
Слободян пояснил, что постоянный перенос вправо сроков завершения реализации проекта, связан с недостаточным финансированием. Сегодня крайним сроком окончания строительства называется 2021 год.
Напомним, план мероприятий по возведению на границе с РФ оборонительных сооружений был утвержден украинским правительством в 2015 году. Первоначально бюджет проекта составлял около $150 млн. Работы должны были быть завершены через 4 года. Однако впоследствии бюджет несколько раз урезался, что, естественно, сказалось на сроках.
Кроме того, проверка хода реализации проекта выявила крупное хищение бюджетных денег. Было возбуждено уголовное дело. Следствие до настоящего времени не завершено.
Ранее Алексей Пушков (в то время депутат Госдумы) заявлял, что смысл строительства пограничного забора заключается в возбуждении ненависти к России и воровстве государственных средств.
- Использованы фотографии:
- dozor.kharkov.ua
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