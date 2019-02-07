Багдад отреагировал на слова Трампа о сдерживании Ирана с территории Ирака

И они не получали разрешения наблюдать за Ираном с нашей территории.

Представители администрации американского президента прокомментировали заявления Дональда Трампа о том, что военные базы США в Ираке позволят «наблюдать за тем, что происходит в Иране, чтобы сдерживать его на Ближнем Востоке».В Пентагоне после этого заявления Трампа послышались голоса с сомнительными нотами относительно способности нескольких тысяч американских военных «контролировать ситуацию в Иране, находясь в Ираке». Одной из проблем названа проблема сложностей при попытке создать в Ираке по-настоящему коалиционное правительство, которое бы учитывало интересы различных иракских этносов, включая курдов. На неделе был опубликован доклад генинспектора Пентагона, который отмечает неспособность иракской власти назначить по-настоящему дееспособное руководство Минобороны и МВД страны. На этом фоне в Ираке развивается движение шиитского ополчения, которое, как считают в США, поддерживается из Тегерана.Заявление Трампа весьма жёстко прокомментировали и в самом Ираке. Так, президент страны Бархам Салех, который с момента вступления в должность (октябрь 2018) позиционировал себя американским союзником, заявил о неприемлемости слов президента США. По словам Салеха, официальный Багдад не предоставлял американскому контингенту юридического права на противостояние Ирану на иракской территории.Салех:Президент Ирака даёт понять, что ему не нужно нагнетание обстановки ещё и на иранском направлении при учёте огромного вороха проблем внутри самой страны. Видимо, президент Салех ещё не в курсе, что американские власти на предоставление им того или иного "юридического права" властями других стран, мягко говоря, не привыкли обращать внимания.На сегодняшний день в Ираке находятся около 6 тысяч американских военнослужащих.