ВМС США решили заказать два авианосца и сэкономить
Американский флот заключил контракт с судостроительной компанией Huntington Ingalls Industries – Newport News Shipbuilding (HII-NNS), который построит для ВМС два атомных авианосца класса Gerald R. Ford. Покупая сразу два авианосца, флот сэкономит около 4 миллиардов долларов.
В качестве продолжения темы на "ВО".
Конгресс США уже одобрил эту статью расходов в Законе о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2019 год.
«С помощью этого контракта мы хотели оптимизировать траты на материалы и строительные работы, и нам удалось сэкономить значительную сумму по сравнению с одиночными заказами, - заявил министр ВМС В.Спенсер. – Один контракт на строительство двух авианосцев также выгоден и для исполнителя заказа, поскольку компания сэкономит время, отстроив два корабля с одинаковыми характеристиками. Это быстрее и выгоднее, чем выполнять два заказа с разными требованиями».
Условия контракта также предусматривают интеграцию авианосца с истребителями F-35C Lightning II, артиллерийской установкой Mark 38 и палубными беспилотниками MQ-25 Stingray, что позволило сэкономить еще 100 миллионов долларов.
Программа по закупке авианосцев класса Gerald R. Ford постоянно откладывалась из-за нехватки бюджетных средств. Первый корабль этого класса CVN-78, приобретенный в июле 2017 года, является самым дорогим боевым кораблем за всю историю ВМС США – около 13 миллиардов долларов.
По информации от 2018 года:
«Вследствие проблем с финансированием ВМС США ожидалось, что первый запуск авианосца класса Gerald R. Ford состоится 2021 году, однако теперь первый запуск назначен на 2022 год. Усовершенствованный последователь Форда – авианосец CVN-79 класса John F. Kennedy будет, вероятно, получен в 2020-м году. Третий корабль этого класса – CVN-91 – поступит в ВМС США в 2029-2030гг. Всего планируется поставить на вооружение 12 авианосцев класса Ford в дополнение к 11 уже функционирующим»).
ВМС США, если верить заявлениям в самих Штатах, планируют эксплуатировать авианосцы Gerald R. Ford в течение последующих 80 с лишним лет.
Материал от телеграмм-канала «Брюссельский стукач»
В качестве продолжения темы на "ВО".
Конгресс США уже одобрил эту статью расходов в Законе о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2019 год.
«С помощью этого контракта мы хотели оптимизировать траты на материалы и строительные работы, и нам удалось сэкономить значительную сумму по сравнению с одиночными заказами, - заявил министр ВМС В.Спенсер. – Один контракт на строительство двух авианосцев также выгоден и для исполнителя заказа, поскольку компания сэкономит время, отстроив два корабля с одинаковыми характеристиками. Это быстрее и выгоднее, чем выполнять два заказа с разными требованиями».
Условия контракта также предусматривают интеграцию авианосца с истребителями F-35C Lightning II, артиллерийской установкой Mark 38 и палубными беспилотниками MQ-25 Stingray, что позволило сэкономить еще 100 миллионов долларов.
Программа по закупке авианосцев класса Gerald R. Ford постоянно откладывалась из-за нехватки бюджетных средств. Первый корабль этого класса CVN-78, приобретенный в июле 2017 года, является самым дорогим боевым кораблем за всю историю ВМС США – около 13 миллиардов долларов.
По информации от 2018 года:
«Вследствие проблем с финансированием ВМС США ожидалось, что первый запуск авианосца класса Gerald R. Ford состоится 2021 году, однако теперь первый запуск назначен на 2022 год. Усовершенствованный последователь Форда – авианосец CVN-79 класса John F. Kennedy будет, вероятно, получен в 2020-м году. Третий корабль этого класса – CVN-91 – поступит в ВМС США в 2029-2030гг. Всего планируется поставить на вооружение 12 авианосцев класса Ford в дополнение к 11 уже функционирующим»).
ВМС США, если верить заявлениям в самих Штатах, планируют эксплуатировать авианосцы Gerald R. Ford в течение последующих 80 с лишним лет.
Материал от телеграмм-канала «Брюссельский стукач»
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