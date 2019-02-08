Владимир Зеленский. Последний поезд в Москву

Политические комментаторы в Москве заговорили в унисон о том, что Россия, скорее всего, не признает президентские выборы на Украине свободными и честными, и, что более важно, с этих же позиций стали выступать российские телеканалы. Это значит, что Москва серьёзно настроена отказать в легитимности бандеровскому режиму на Украине. Благо президент Трамп только что создал венесуэльский прецедент, отказав в легитимности законно избранному президенту Николасу Мадуро.У Москвы мотивы не признавать итоги президентских выборов на Украине под давлением нацистских организаций, когда миллионы избирателей лишаются права голоса, а российским наблюдателям запрещён въезд на Украину, – много весомее. Единственный кандидат в президенты, который имеет стопроцентные шансы на признание Москвой, – это Юрий Бойко от «Оппозиционного блока «За життя», опирающегося на Виктора Медведчука, но он стопроцентно проигрывает. Тем более что прокуратурой возбуждено уголовное дело «за сепаратизм» на самого Медведчука, и ему публично угрожают расправой.Видимо, Москва точно не признает основных претендентов на «киевский стол» — Порошенко с Тимошенко, потому что хрен редьки не слаще, но шанс на признание Москвой сохраняет, пожалуй, ещё Владимир Зеленский, если ему повезёт победить на выборах и после этого выжить. Москва может заинтересоваться Зеленским, потому что он действительно «чистый лист» в украинской политике и не запятнал себя порочащими связями с Госдепом США и американским посольством в Киеве. И готов говорить хоть «с чёртом лысым», чтобы установить мир на Донбассе.Оппоненты обзывают Зеленского клоуном, но они в свою очередь – разного оттенка нацисты, начиная с «белого вождя» и нардепа Билецкого. При этом главным клоуном президентской гонки стал сам Порошенко с девизом своей предвыборной кампании: «Либо я, либо Путин».По данным социологов, Зеленский возглавил сейчас президентскую гонку, оставив позади Тимошенко с Порошенко, но шансов стать президентом у него не много. Ровно столько же шансов у Киева получить признание Москвы.Зеленский харизматичен, пользуется заслуженным авторитетом артиста-юмориста в простом народе. Потому что, пользуясь личиной юродивого, он говорит о серьёзных вещах, и говорит правду, в частности, о фальшивой «руке Москвы», постоянно вылезающей из костюма Петра Порошенко.Зеленский – артист, а не политик, но после того, что сделали с Украиной политики, можно попробовать и артистам, как в Америке Рональду Рейгану, голливудскому ковбою. Потому что короля делает свита, а президента – его двор. На дворе у Зеленского все видят в первую очередь олигарха и недруга Порошенко Игоря Коломойского, и это медицинский факт. Коломойский совсем не подарок, а «жидобандеровец», по его собственному определению, но в то же время и «реальный пацан», живущий в реальном мире, в отличие от помешанных на свидомости националистов. А других политических типов в верхах на Украине сегодня нет.Вообще, демократия как "власть народа" – сродни спектаклю, только в нём все участники – режиссёры, а за всё платят зрители своими кошельками, а иногда и головами. А те, кто на сцене… у них от престола до плахи так вообще один шаг (из старинной мудрости королей). Особенно сегодня на Украине, где Дмитро Ярош, нардеп, нацист и земляк Зеленского, уже обещал рубить головы тем, кого он заподозрит в симпатиях к «сепаратистам» и Москве. Социолог Евгений Копатько давно предупреждает, что «на Украине нет мира нигде, там убивают, как Олеся Бузину».Совсем не случайно Зеленский на Украине, вслед за артистами на Западе, пошёл в политику. В Италии уже давно светит «Движение пяти звёзд» во главе с юмористом Беппе Грилло, Дональд наш Трамп тоже из шоуменов. Политическая сфера на Западе деградирует, политики измельчали и напоминают всё больше «демократических проституток», по определению Владимира Ильича Ленина, чем государственных людей. Артисты это видят, и видят в этом свой артистический политический шанс.В этом смысле в России и в Китае, конечно, нет такой «демократии», здесь заняты, скорее, имперским демократическим строительством, и всё более не скрывают этого. По мере того как «ценности демократии» опять покрываются нацистским налётом: Запад ведь благословил бандеровский неонацистский госпереворот на Украине, и он за это ещё ответит. Выборы на Украине после обвинения прокуратурой в госизмене Виктора Медведчука превращаются в фарс, и он угрожает ещё больше испортить отношения России с Европой, покрывающей этот фарс.…Поскольку шансов стать президентом у Владимира Зеленского скорее нет, чем есть хоть один, последний поезд в Москву из Киева не отправится. Хорошо, если сам Зеленский останется в живых.