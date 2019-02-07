Многоцелевой вертолёт Ка-62 получит новый комплекс связи

Серийные модели российского многоцелевого вертолета Ка-62 будут оснащаться бортовыми комплексами связи нового поколения С-404. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на холдинга "Росэлектроника".Поставка комплексов связи С-404 для оснащения многоцелевых вертолетов Ка-62 начнется с 2020 года, сообщила пресс-служба холдинга. В настоящее время комплекс установлен на вертолет и проходит предварительные испытания, которые должны завершиться к концу этого года.Согласно заявлению разработчиков, бортовой комплекс связи нового поколения С-404 обеспечивает непрерывную связь пилотов с землей по нескольким каналам и постоянный прием сигналов на аварийной частоте. Он самостоятельно контролирует свою работу, адаптируется под качество сигнала, практически исключая возможность потери связи. Антенны комплекса встраиваются в обшивку вертолета.Многоцелевой вертолет Ка-62 разработан ОАО "Камов" на основе военной модификации Ка-60. В зависимости от комплектации он может использоваться для перевозки пассажиров, как транспортный или медицинский вертолет. Кроме этого, благодаря большому практическому потолку и высокой тяговооруженности двигателей, Ка-62 также может осуществлять поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.