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Многоцелевой вертолёт Ка-62 получит новый комплекс связи

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Серийные модели российского многоцелевого вертолета Ка-62 будут оснащаться бортовыми комплексами связи нового поколения С-404. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на холдинга "Росэлектроника".

Многоцелевой вертолёт Ка-62 получит новый комплекс связи



Поставка комплексов связи С-404 для оснащения многоцелевых вертолетов Ка-62 начнется с 2020 года, сообщила пресс-служба холдинга. В настоящее время комплекс установлен на вертолет и проходит предварительные испытания, которые должны завершиться к концу этого года.

Согласно заявлению разработчиков, бортовой комплекс связи нового поколения С-404 обеспечивает непрерывную связь пилотов с землей по нескольким каналам и постоянный прием сигналов на аварийной частоте. Он самостоятельно контролирует свою работу, адаптируется под качество сигнала, практически исключая возможность потери связи. Антенны комплекса встраиваются в обшивку вертолета.

Многоцелевой вертолет Ка-62 разработан ОАО "Камов" на основе военной модификации Ка-60. В зависимости от комплектации он может использоваться для перевозки пассажиров, как транспортный или медицинский вертолет. Кроме этого, благодаря большому практическому потолку и высокой тяговооруженности двигателей, Ка-62 также может осуществлять поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.

Использованы фотографии:
Вертолеты России
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